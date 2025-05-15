Tекст: Ирма Каплан

Подразделения группировки «Север» на Теткинском и Глушковском направлениях пресекли попытки ВСУ штурмовать позиции ВС России и продолжили создавать полосу безопасности в Сумской области, узнав о страшной «аллее отказников» в лесах Белопольского района Сумской области.

«Родственники украинских военнослужащих сообщают, что в лесных массивах Белопольского района находится «аллея отказников» 225 ОШП (отдельный штурмовой полк - Прим. ВЗГЛЯД) с привязанными к деревьям трупами украинских военнослужащих, отказавшимися участвовать в боевых действиях», – сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

Там уточнили, что частично эту информацию подтверждают военнопленные на первичных допросов.

Кроме того, за прошедшие сутки украинская сторона сохраняла намерения прорваться на российскую территорию и продолжала вводить в бой новые штурмовые группы, несмотря на серьезные потери. Все атаки были отражены, никто со стороны противника не пересек госграницу.

«Утром из Бессаловки (Сумская область) в направлении нашей границы враг пытался перебросить очередную штурмовую группу 225 ОШП. В результате нашего огневого поражения оккупанты уничтожены, пересечения госграницы не допущено», – отметили в сообщении.За сутки «Северяне» уничтожили шесть единиц техники ВСУ. На Сумском направлении войска продвинулись более чем на 1 550 м, инженерные подразделения обезвредили 1904 взрывоопасных предмета.

На Волчанском направлении штурмовики зачистили 16 домовладений, выбили противника из нескольких опорных пунктов, продвинувшись на 300 метров.

В общей сложности за сутки потери украинской стороны составили свыше 170 человек, из них более 120 – на Сумском и 25 – на Теткинском направлениях.

Как писала в декабре 2024 года газета ВЗГЛЯД, в 211-й бригаде ВСУ, которая занимается инженерными работами, процветала практика физического насилия и вымогательства по отношению к военным со стороны командиров, одного из военных даже распяли.

Тогда же стало известно об аресте командира 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ по обвинению в издевательствах над подчиненными с возможностью внесения залога в 908,4 тыс. гривен.