На Украине арестовали командира ВСУ за издевательства над солдатами

Суд на Украине арестовал командира ВСУ за издевательства над солдатами

Tекст: Ольга Иванова

Суд на Украине избрал командиру 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает РИА «Новости». Олег Побережнюк, командир бригады, временно отстранен от исполнения служебных обязанностей. Залог за его освобождение установлен в размере 908,4 тыс. гривен, что составляет около 21,6 тыс. долларов.

Неправомерные действия в бригаде были выявлены после публикации в издании «Украинская правда», где сообщалось об избиениях и вымогательствах, совершенных командиром взвода Владиславом Пастухом. Генштаб ВСУ отреагировал, направив комиссию для проверки этих фактов, а командир части был временно отстранен от своих обязанностей.

Офис генпрокурора Украины начал расследование по обвинению в злоупотреблении служебным положением в отношении командира части. Подозреваемому грозит уголовное дело за данные правонарушения. Информация о причастности Побережнюка передана агентством РБК-Украина и подтверждена источниками в правоохранительных органах.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в 211-й бригаде вооруженных сил Украины, которая занимается инженерными работами, процветает практика физического насилия и вымогательства по отношению к военным со стороны командиров, одного из военных даже распяли.