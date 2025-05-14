Tекст: Ирма Каплан

Группировка войск «Север» за прошедшие сутки уничтожала передовые и штурмовые подразделения ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях, пресекая попытки противника прорвать госграницу пешком и на транспорте, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

На направлении Искрисковщина – Теткино ВСУ попытались в пешем порядке прорваться на территорию России, но операторы БПЛА нанесли им поражение сбросами с коптеров, уничтожив больше половины личного состава.

«В обеденное время в направлении госграницы вскрыто выдвижение вражеской ББМ и группы квадроциклов – в результате применения FPV дронов уничтожено три квадроцикла, ББМ противника получила повреждения. Прорыва государственной границы не допущено», – сказано в сообщении.

Общее продвижение «Северян» на Сумском направлении составило за сутки свыше 600 метров, было уничтожено семь единиц вражеской техники. На Волчанском направлении зачистка завершилась полным уходом противника из 21 домовладения и из трех опорных пунктов, продвижение превысило 450 метров.

За сутки на всех направлениях потери ВСУ составили свыше 190 человек, из них более 150 на Сумском и 20 на Теткинском направлениях.

«В районах Поповки, Демидовки и Гоптаровки живой силы противника в непосредственной близости от госграницы не обнаружено», – уточняется в сводке.

Кроме того, на Липцовском направлении была уничтожена боевая группы ВСУ вместе с автомобильной техникой и пунктом управления БПЛА противника.

Напомним, тульские десантники нанесли удар из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» по скоплению пехоты ВСУ в лесном массиве на территории Сумской области.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в районах сел Беловоды, Локня и Водолага Сумской области украинские части столкнулись с серьезными потерями при попытках удержать позиции.