Тульские десантники уничтожили скопление ВСУ в Сумской области

  • Новость часаМинобороны сообщило об уничтожении 12 БПЛА над Черным морем
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    Ультиматумы Мерца России оказались блефом ради Украины
    Моди высоко оценил роль российских С-400 в операции против Пакистана
    Эксперт объяснил разницу в пополнении вооруженных сил России и Украины
    Финляндия решила перейти с российской на европейскую железнодорожную колею
    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров
    Путин прокомментировал европейские санкции пословицей про яму
    Путин: США продолжают покупать российское ядерное топливо
    Захарова дала Каллас новое нарицательное имя после слов о 17-м пакете санкций
    Дроны ВСУ атаковали скорую помощь в Белгородской области
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Иллюзия быстрых решений – золотой стандарт трампизма

    Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Сделать джинсы снова великими уже не получится

    Джозеф Най подвел под идею «мягкой силы» прочную теоретическую базу, он увидел ее мощное разрушительное действие на геополитических противников, и он же увидел, как большая американская мечта превратилась в скромный план просто поддержать собственное физическое существование.

    14 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Евробюрократия держит антиамериканский фронт, но трещит изнутри

    Европейский истеблишмент строит стену между Россией и Европой, никак не считаясь при этом ни с планами Трампа, ни с волей своих собственных народов. Главный инструмент – старый добрый административный ресурс. Но его может просто-напросто не хватить.

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    14 мая 2025, 06:56 • Новости дня

    Тульские десантники уничтожили скопление ВСУ в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тульские десантники нанесли удар из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» по скоплению пехоты ВСУ в лесном массиве на территории Сумской области.

    Операция по ликвидации украинских военных была проведена расчетами РСЗО БМ-21 «Град» Тульских артиллеристов-десантников, передает РИА «Новости». Уточняется, что удар был нанесен по координатам, которые передали российские разведчики после обнаружения скопления сил противника в лесном массиве. По информации Минобороны, военные подразделения ежедневно наносят удары по объектам и живой силе ВСУ в интересах группировки «Север».

    Уничтожение целей подтвердили кадры объективного контроля, поступившие с беспилотников в режиме реального времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ предприняли безуспешную атаку на сумском направлении. Артиллерия уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ на этом участке. Ракетным ударом уничтожена радиолокационная станция ВСУ в Сумской области.

    13 мая 2025, 09:18 • Новости дня
    Уиткофф заявил об «ультиматуме» Трампа России и Украине
    Уиткофф заявил об «ультиматуме» Трампа России и Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп в ультимативной форме настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет, заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

    По словам Уиткоффа, президент США в ультимативной форме требует проведения прямых переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    Спецпосланник американского лидера отметил, что в случае отсутствия прямого контакта между сторонами, если переговоры не состоятся быстро, Вашингтон может выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

    Уиткофф добавил: Трамп считает, что США «должны дистанцироваться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться в него». Также он заявил, что США хотят выступить посредниками, но не являются стороной войны и заинтересованы в прекращении огня и насилия.

    Президент США Дональд Трамп настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая. Трамп также допустил свое личное участие в вероятных переговорах в Стамбуле.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

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    13 мая 2025, 18:29 • Новости дня
    Эксперт объяснил разницу в пополнении вооруженных сил России и Украины

    Политолог Скачко: За три года Украина прошла путь от примитивного патриотизма к унынию

    Эксперт объяснил разницу в пополнении вооруженных сил России и Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Граждане России все лучше понимают причины СВО, поэтому у нас растет число добровольцев, а на Украине распространилось такое явление, как «бусификация» – отлов на улице мужчин для отправки на фронт. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Путин отметил разницу между принудительной мобилизацией на Украине и добровольцами в России.

    «В России растет чисто добровольцев, а на Украине появились даже такие явления, как «бусификация», потому что у людей по обе стороны фронта разные мотивации и понимание перспектив победы», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «За последние три года Украина прошла путь от вспышки примитивного патриотизма к унынию и нежеланию воевать, в то время как граждане России стали гораздо лучше и глубже понимать причины СВО», – уточнил собеседник.

    «Кроме того, в случае с Украиной свою роль сыграли жадность и лживость местных властей. Люди видят, как окружение Зеленского наживается на войне. Упадническим настроениям способствуют и серые финансовые схемы в украинской армии: мобилизованных обманывают, их деньги «прокручивают», а погибших записывают в пропавших без вести, чтобы не выплачивать компенсации их близким. Отсюда и провалы», – заключил Скачко.

    Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» рассказал о принципиальной разнице в пополнении вооруженных сил в России и на Украине.

    «Хочу обратить внимание вот на что: если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией – людей, как собак, вылавливают на улице, то у нас-то ребята идут добровольно, сами идут. У нас набор, вы знаете: там 30 тыс. человек они сейчас вылавливают, а у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят ребята, из ваших трудовых коллективов в том числе», – сказал он.

    Украинские соцсети наполнены видео о принудительной мобилизации украинских мужчин, которую в народе назвали «бусификацией» (производное от «бус» – микроавтобус, на котором перемещаются военные для отлова людей для нужд ВСУ – прим. ВЗГЛЯД). Действия работники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) часто сопровождаются конфликтами с местными жителями и применением силы со стороны военных.

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    13 мая 2025, 18:10 • Видео
    Зеленский поссорился с Китаем

    Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

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    13 мая 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Миролюбовку в ДНР
    Российские войска освободили Миролюбовку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Действиями подразделений группировки «Центр» была освобождена Миролюбовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Александрополя, Новоалександровки, Ульяновки, Новооленовки, Новой Полтавки, Петровского, Димитрова, Красноармейска и Новосергеевки (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили свыше 470 военнослужащих, семь бронемашин, включая два американских бронеавтомобиля HMMWV, и артиллерийское орудие.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Атинского, Рыжевки, Павловки и Бессаловки Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили свыше 195 военнослужащих, три танка, семь орудий полевой артиллерии, в том числе две американские 155-мм гаубицы М777. Уничтожены две станции РЭБ.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Моначиновки, Нечволодовки, Купянска Харьковской области, Кировска, Редкодуба и Ямполя ДНР, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли более 210 военнослужащих, танк, три бронемашины, из них два американских бронеавтомобиля HMMWV, и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Северском, Серебрянкой, Константиновкой, Плещеевкой, Ильиновкой, Иванопольем, Зарем и Часовым Яром ДНР.

    При этом противник потерял более 290 военнослужащих, пять бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Воскресенки, Алексеевки, Богатыря, Комара и Вольного Поля ДНР.

    ВСУ при этом потеряли более 160 военнослужащих, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Степового, Лукьяновского Запорожской области, Понятовки, Токаревки и Садового Херсонской области.

    Уничтожены более 50 военнослужащих и склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Котляровку в ДНР.

    За прошлую неделю освободили три населенных пункта в ДНР. В частности, ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР, а 7 мая – Липовое в ДНР.

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    13 мая 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин отметил разницу между принудительной мобилизацией на Украине и добровольцами в РФ

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что на Украине людей насильно мобилизуют, тогда как в российскую армию вступают по собственному желанию.

    Путин на встрече с руководством «Деловой России» акцентировал различие подходов к комплектованию армий на Украине и в России. «Я хочу обратить внимание на то, что если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей как собак вылавливают на улице, то у нас ребята идут сами», – заявил президент, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что в российскую армию приходят добровольцы, в то время как киевский режим применяет насильственные меры для набора рекрутов.

    Ранее сообщалось, что в территориальном центре комплектования в Харькове 9 мая избили бывшего военного. В ТЦК заявили, что «конфликт возник в результате взаимного недопонимания».

    3 мая в Луцке сотрудники военкомата силой посадили курьера службы доставки в микроавтобус, оставив его велосипед на улице.

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    13 мая 2025, 09:33 • Новости дня
    Украинский пленный спасся после обращения товарища к российским военным

    Пленный ВСУ выжил благодаря просьбе товарища о помощи российским военным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнослужащий из района Ковалевки в ЛНР смог выжить в плену после того, как его товарищ обратился к российским военным за помощью.

    Военнослужащий ВСУ Александр Бродовей сообщил, что оказался в плену в районе Ковалевки в ЛНР и выжил лишь благодаря товарищу, который обратился за помощью к российским военным, передает РИА «Новости».

    «Нас с Ковалевки направили на позицию, там я узнал, что мой товарищ связался с русскими и попросил помощи. А я его попросил, чтобы он меня не бросил. Нас направили к русской границе, там начался обстрел, и благодаря своему товарищу я выжил», – рассказал Бродовей Минобороны.

    Военнослужащий пояснил, что во время внезапного обстрела украинским военным предложили сдаться, и они сразу приняли это решение. Пленный выразил благодарность российским солдатам за то, что остался жив. Также Бродовей обратился к другим военным ВСУ с призывом сдаваться, заверив, что «все будет хорошо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский пленный назвал 9 Мая общим праздником. Пленный также рассказал о попадании своих сослуживцев под дружественный огонь.

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    13 мая 2025, 21:17 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали скорую помощь в Белгородской области

    Три медика и двое мужчин пострадали при атаках дронов ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Пять человек получили травмы, в том числе сотрудники скорой помощи, в Шебекинском округе и Шебекино после ударов украинских беспилотников.

    В Белгородской области в результате атак украинских дронов были ранены два мирных жителя и три сотрудника скорой помощи, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    По словам губернатора, в поселке Шамино один из мужчин получил баротравму после атаки беспилотника на частный дом. Медики оказали пострадавшему помощь на месте, однако он отказался от госпитализации. В этот момент несколько FPV-дронов снова атаковали, на этот раз целью стали пожарные и медики.

    Гладков отметил, что один аппарат удалось сбить, второй уничтожили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В результате взрыва рядом с машиной скорой помощи врач, фельдшер и водитель получили баротравмы. Все они будут направлены на лечение в областную клиническую больницу.

    Также в Шебекино был подавлен еще один дрон, который сдетонировал в воздухе. Пострадавший в этом случае мужчина самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и осколочным ранением бедра – его переведут в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

    Напомним, три беспилотника самолетного типа были сбиты дежурными средствами ПВО на территории Белгородской и Курской областей в утренние часы.

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    14 мая 2025, 01:22 • Новости дня
    Глава северного командования ВС США допустил эскалацию конфликта с Россией
    Глава северного командования ВС США допустил эскалацию конфликта с Россией
    @ Mattie Neretin/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава северного командования ВС США генерал Грегори Гийо оценил вероятность прямого столкновения России и Соединенных Штатов в ходе доклада Конгрессу, заявив о некоторых возможностях эскалации из-за Украины.

    Возможность прямого конфликта между Россией и США в случае эскалации украинского конфликта возможна, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Грегори Гийо во время выступления в Конгрессе.

    «Есть несколько вариантов развития событий, из-за чего конфликт на Украине может перерасти в прямое военное столкновение с США», – сказал генерал во время доклада в Конгрессе, трансляция которого велась на странице северного командования ВС США в соцсети Х.

    По его словам, несмотря то, что КНР, Россия, КНДР и Иран «пытаются избежать вооруженного конфликта» с США, убежденность этих стран в «упадке Запада порождает растущее стремление бросить вызов США на международной арене и повышает риск просчета», уточняет ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США, Европа и Украина разработали 22 условия прекращения конфликта. Среди прочего, в нем 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО.

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    13 мая 2025, 22:20 • Новости дня
    Макрон выразил готовность провести переговоры с Путиным

    Макрон заявил о готовности встретиться с Путиным при прекращении Россией огня

    Tекст: Ирма Каплан

    Французский лидер Эммануэль Макрон отметил необходимость диалога с Россией и подчеркнул, что переговоры возможны только после установления перемирия на Украине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным после прекращения огня, пишет Ouest-France со ссылкой на TF1.

    «Я сделаю это просто, проявив открытость и тесно сотрудничая с (Владимиром) Зеленским и европейскими партнерами», – сказал Макрон в ответ на вопрос журналиста о возможности разговора с российским коллегой.

    Французский лидер подчеркнул необходимость диалога с президентом России для поиска решения украинского конфликта.

    Напомним, ранее президент России предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва нацелена на серьезный поиск долгосрочного мира и устранение причин конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

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    13 мая 2025, 10:39 • Новости дня
    Удар нанесен по учебному центру украинских военных в Винницкой области

    Tекст: Мария Иванова

    В Винницкой области атакован учебный центр, где проходили подготовку украинские военные, сообщил представитель подполья.

    Удар по учебному центру украинских военных был нанесен в Винницкой области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    «Винница... (Удар) по учебному центру», – цитирует его РИА «Новости». Подробности о последствиях удара и о пострадавших на данный момент не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в подконтрольной Киеву части ДНР был совершен удар по украинским военным, пытавшимся развить наступление.

    До этого в Харькове поражен пункт временного размещения иностранных наемников, среди которых находились европейцы и женщины-снайперы. А на территории Запорожья нанесли удар по предприятию по ремонту иностранных бронемашин и производству деталей для беспилотников.

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    13 мая 2025, 23:23 • Новости дня
    Макрон заявил о понимании Киевом невозможности вернуть утраченные территории

    Макрон заявил о признании Киевом невозможности вернуть утраченные территории

    Tекст: Антон Антонов

    Власти на Украине осознают невозможность возврата всех утраченных с 2014 года территорий, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Даже сами украинцы способны честно признать, что им не удастся вернуть все, что было потеряно с 2014 года», – приводит слова Макрона ТАСС.

    Вместе с тем он настаивает, что вопрос о территориях должен обсуждаться на будущих мирных переговорах с Россией. По мнению президента Франции, западные союзники стремятся подвести Украину к переговорам в максимально выгодной для нее позиции. Макрон также отметил, что переговоры о мире могут начаться только после прекращения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным после прекращения огня.

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    13 мая 2025, 23:38 • Новости дня
    Макрон признался, что Франция исчерпала возможности поставок оружия Украине

    Макрон заявил об исчерпанных Францией запасах вооружений для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Франции Эммануэль Макрон признался в телеинтервью, что Париж больше не может поставлять Украине технику и вооружение без ущерба для собственной безопасности.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире программы «Эммануэль Макрон – вызовы Франции» на телеканале TF1, что его страна исчерпала все возможности по передаче Украине техники и оборудования из своих запасов.

    «Мы отдали Украине все, что у нас было. Мы даже производили гораздо больше и гораздо быстрее, но нельзя отдавать то, чего у тебя нет... Мы не только передали все, что могли, но и втрое увеличили производство. В этом году все, что мы производим, отправляется на Украину», – цитирует Макрона ТАСС.

    Французский лидер заявил, что его страна передала Украине огромное количество снарядов и техники, артиллерийские системы, кроме того, во Франции прошла обучение «бригада из тысяч человек», которая отправилась в ВСУ под именем «Анны Киевской».

    Как писала ранее  газета ВЗГЛЯД, президент Франции высказался против отправки крупных военных сил западных стран на территорию Украины для ее безопасности.

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    14 мая 2025, 00:03 • Новости дня
    Рынок в Токмаке Запорожской области загорелся после атаки дронов ВСУ

    Украинские дроны ударили по рынку города Токмак в Запорожской области

    Рынок в Токмаке Запорожской области загорелся после атаки дронов ВСУ
    @ t.me/BalitskyEV

    Tекст: Ирма Каплан

    Поздно вечером 13 мая по торговым площадям рынка в городе Токмак Запорожской области ударили украинские дроны, начался пожар, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Украинские беспилотники вечером 13 мая ударили по центральному рынку в Токмаке Запорожской области, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

    «В результате атак украинских БПЛА по городу Токмаку горят торговые ряды городского рынка. По имеющейся информации, пострадавших нет», – написал он в Telegram-канале, приложив видео с места пожара.

    Как сообщил источник ТАСС в оперативных службах Запорожской области, опасность повторных ударов сохраняется, возгорание на рынке локализуется.

    Позднее глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков рассказал о повреждении жилого дома.

    «В результате украинской агрессии в городе Токмак повреждены городской рынок, здание недействующего детского сада, бывший магазин и пятиэтажный гражданский дом», – сказал глава Токмака.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, пять человек получили травмы, в том числе сотрудники скорой помощи, в Шебекинском округе и Шебекино после ударов украинских беспилотников по Белгородской области.

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    14 мая 2025, 00:55 • Новости дня
    Макрон пригрозил России новыми санкциями

    Tекст: Антон Антонов

    Новые санкции против России собираются ввести «в ближайшие дни», если не будет перемирия на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Мы хотим ввести их в ближайшие дни в тесной координации с США, если она (Россия) подтвердит свой отказ от соблюдения (перемирия)», – приводит слова Макрона РИА «Новости» со ссылкой на TF1.

    Также Макрон отметил, что представители так называемой «коалиции желающих» не получили ответа на требование о тридцатидневном перемирии, выдвинутое во время визита в Киев лидеров Британии, Польши, Франции и Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что власти на Украине осознают невозможность возврата всех утраченных с 2014 года территорий. Макрон признал, что Франция больше не может поставлять Украине технику и вооружение без ущерба для собственной безопасности. Президент Франции отметил необходимость диалога с Россией и подчеркнул, что переговоры возможны только после установления перемирия на Украине.

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    13 мая 2025, 09:12 • Новости дня
    ВСУ перебросили в Красноармейск наемников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силовики сообщили о переброске наемников в Красноармейск.

    Украинские войска направляют дополнительные силы, включая иностранных наемников, в город Красноармейск (Покровск), передает ТАСС, ссылаясь на данные российских силовых структур.

    Как сообщили представители силовиков: «Зафиксирована переброска сил противника в Красноармейск. По некоторым данным, в числе переброшенных сил есть наемники. Речь идет о поляках, колумбийцах и британцах».

    Кроме привлечения иностранных наемников, украинская сторона перебрасывает и регулярные армейские подразделения. По информации силовых структур России, речь идет о наиболее боеспособных соединениях ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ не смогли прорвать оборону на Красноармейском направлении. ВСУ перебросили четыре бригады для удержания Красноармейска. Командование ВСУ также перекинуло к Красноармейску наемников и батальон «Скала».

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    14 мая 2025, 03:58 • Новости дня
    Американский генерал заявил об угрозе для США из-за российских ракет

    Tекст: Антон Антонов

    За последние три года Россия значительно нарастила потенциал крылатых ракет, это создает угрозу для США, заявил глава Северного командования вооруженных сил США генерал Грегори Гийо.

    «Россия усилила свои и без того внушительные возможности угрожать Северной Америке обычными крылатыми ракетами воздушного и морского базирования», – приводит слова Гийо ТАСС.

    Он указал, что годы специальной военной операции на Украине позволили получить «ценный оперативный опыт российским летным экипажам и военно-морским силам».

    Он подчеркнул, что в 2024 году Россия возобновила довоенный темп патрулирования стратегического сдерживания, включая многочисленные полеты вдоль побережья Северной Америки. По его словам, угрозу для США также представляют новые российские вооружения: ракетный комплекс «Сармат», подводная ядерная торпеда «Посейдон» и крылатая ракета «Буревестник».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гийо заявил, что угроза прямого конфликта между Россией и США в случае эскалации конфликта на Украине является реальной.

    Американские военные начали экстренную разработку новой системы противоракетной обороны под названием «Золотой купол». Москва и Пекин указали, что создание подобной системы приводит к гонке вооружений в космосе и превращает космическое пространство в арену вооруженного противоборства.

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    Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина повысили шансы на подписание в этом году нового исторического газового контракта с Китаем по «Силе Сибири – 2» . Главная проблема – это цена будущих поставок. Появляются даже слухи, что Россия будет продавать газ в Китай по низким внутрироссийским ценам. Почему это маловероятный сценарий? Подробности

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    Власти Польши повысили градус русофобии ради успеха на выборах

    Генконсульство России в Кракове в течение месяца закроется по решению польских властей. Варшава аргументирует такой шаг якобы причастностью российских спецслужб к поджогу торгового центра в 2024 году. В Москве уже анонсировали ответные меры, однако какие именно – пока не известно. В экспертной среде отмечают: обвинения в адрес России выглядят сомнительными и имеют скрытую подоплеку. Подробности

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    «Снайперов не любят ни свои, ни противник»

    «Мы с моим учителем-снайпером хотели получить звание Героя России, а для этого нужна сотня уничтоженных целей. И мы в итоге счет превысили почти в три раза». Ветеран СВО Михаил Смирнов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, в чем заключается искусство снайперского боя и какой совет опытного бойца помог ему остаться психологически устойчивым на войне. Подробности

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    Зачем Макрон пошел на поклон к масонам

    Во вторник, 13 мая, как ожидается, президент Франции выступит с обращением к народу. Как это связано с тем, что за несколько дней до этого Эммануэль Макрон посетил одну из крупнейших масонских лож, какую роль играют масоны во французском обществе, причем здесь эвтаназия – и что именно понадобилось властям и масонам Франции друг от друга? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Зеленский поссорился с Китаем

      Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

    • Ультиматум Зеленского и Европы к России

      Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

    • Парад Победы на Красной площади

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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