За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.0 комментариев
ВСУ безуспешно атаковали на сумском направлении
Подразделения ВСУ предприняли безуспешную контратаку в направлении Веселовки
Подразделения Украины попытались контратаковать в направлении Веселовки, однако группа была уничтожена в результате комплексного огневого поражения, сообщили в российских силовых структурах.
Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку контратаки в Сумском направлении, в районе Веселовки в Курской области. Однако группа украинских военных, выдвинувшаяся из села Водолаги, была уничтожена, передает ТАСС.
ВС РФ нанесли комплексное огневое поражение по группе противника, что привело к уничтожению всех ее членов.
Бойцы Северной группировки Вооруженных сил России продолжают операции по вытеснению противника из населенных пунктов Гуево и хутора Олешня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Север» пресекла попытки ВСУ пересечь границу России в Краснояружском районе Белгородской области, уничтожив живую силу и технику противника, а также провела зачистку Демидовки и прилегающих лесов.
Российские войска отразили атаку ВСУ в Курской области отразили атаку.
Накануне «северяне» рассказали о зачистке двух сел Белгородской области от ВСУ .