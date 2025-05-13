Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?14 комментариев
ВСУ потеряли резервы у Беловод, Локни и Водолаг
В районах сел Беловоды, Локня и Водолага Сумской области украинские части столкнулись с серьезными потерями при попытках удержать позиции.
Подразделения ВСУ несут серьезные потери в районах Беловод, Локни, Водолаг Сумской области, передает ТАСС. По информации российских силовых структур, бойцы группировки «Север» продолжают наступательные действия по формированию полосы безопасности на севере Сумского района.
Активные бои ведутся сразу в нескольких селах. Противник теряет значительное число личного состава и техники, однако продолжает отправлять резервы, пытаясь удержать позиции. В начале мая российские военнослужащие уничтожили очередное подразделение Чопского пограничного отряда, действовавшего совместно с 5-м погранотрядом ВСУ.
Новые украинские подразделения регулярно пытаются контратаковать, но при первых значительных потерях отходят к обороне. Кроме того, в районе Бессаловки была обнаружена и уничтожена большая часть группы солдат ВСУ, отметили в силовых структурах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на сумском направлении, но были отбиты. Артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в этом районе. Ракетный удар уничтожил радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области.