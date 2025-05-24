Tекст: Дмитрий Зубарев

Тела польских наемников были оставлены украинскими военными при отступлении из села Отрадное в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС. Эту информацию подтвердил стрелок 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Акатуй.

«Ну поляки попадались. Пацаны заходили и зачищали подвалы с домами, и видели поляков, погибших уже. Поняли по шевронам и флагам, что это они, и жетонам», – рассказал военнослужащий. Он подчеркнул, что отличить иностранных наемников удалось по характерным опознавательным знакам.

По словам бойца, в ходе боев за населенный пункт было уничтожено большое количество техники и вооружения, произведённых в странах НАТО. Отрадное находится на границе с Днепропетровской областью и ранее контролировалось украинскими войсками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военные подразделения России взяли под контроль населенный пункт Локня в Сумской области. Российские военные также освободили населенные пункты Ступочки и Отрадное в ДНР. Минобороны подтвердило успехи российских войск за последние сутки.