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Уничтожены два пункта управления дронами ВСУ в районе Дружковки
Российские военные уничтожили пункты управления БПЛА под Дружковкой
Подразделения войск беспилотных систем российской группировки «Юг» ликвидировали два пункта управления БПЛА и два наземных робототехнических комплекса ВСУ в районе Дружковки.
Два пункта управления беспилотниками ВСУ, а также два наземных робототехнических комплекса (НРТК) были уничтожены подразделениями войск беспилотных систем «Южной» группировки войск в районе Дружковки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.
Как пояснили в ведомстве, пункты управления были обнаружены во время воздушной разведки: один находился в полуразрушенном частном доме, другой прятали в лесополосе. «Оба объекта беспилотной инфраструктуры были атакованы сбросами с БПЛА и полностью выгорели», – указали в министерстве.
Помимо этого, российским разведчикам удалось засечь и уничтожить с помощью FPV-дронов два НРТК противника.
В Минобороны отметили, что «Южная» группировка войск непрерывно работает в ближнем тылу противника. Блокируя маршруты снабжения и уничтожая артиллерию, она лишает украинские силы на передовой возможностей для ведения эффективной обороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг расчеты беспилотников «Молния-2» и FPV-дронов группировки «Север» уничтожили более 20 пунктов управления БПЛА украинских войск в Харьковской области. В среду бойцы 18-й общевойсковой армии ликвидировали украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра. В тот же день экипаж Су-34 поразил пункт управления БПЛА и личный состав ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад».