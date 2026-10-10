Tекст: Тимур Шайдуллин

Пункт временной дислокации украинской бригады был поражен в районе населенного пункта Братеница, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Подтверждено точное попадание по пункту временной дислокации 105-й отдельной бригады теробороны ВСУ в районе населенного пункта Братеница Сумской области. Среди погибших офицеры из числа идейных нацистов, а также сержантский состав бригады», – заявил источник.

По его словам, российская авиация, артиллерия и расчеты беспилотников также нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Студенок, Иволжанское, Ястребиное, Гаврилова Слобода и Заречье.

Ранее в среду российские силовые структуры сообщили об уничтожении двух старших лейтенантов ВСУ и капитана полиции в зоне СВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российские военные также уничтожили украинскую диверсионную группу в Сумской области.

В прошлом месяце группировка войск «Север» нарастила интенсивность ударов по позициям противника в этом регионе. Летом российские беспилотники поразили железнодорожные локомотивы в Одесской, Запорожской и Сумской областях.