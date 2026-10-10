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Офицеры из числа идейных нацистов ВСУ уничтожены в Сумской области
Российские силовые структуры подтвердили поражение пункта временной дислокации, а также ликвидацию сержантского состава и офицеров 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в Сумской области.
Пункт временной дислокации украинской бригады был поражен в районе населенного пункта Братеница, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Подтверждено точное попадание по пункту временной дислокации 105-й отдельной бригады теробороны ВСУ в районе населенного пункта Братеница Сумской области. Среди погибших офицеры из числа идейных нацистов, а также сержантский состав бригады», – заявил источник.
По его словам, российская авиация, артиллерия и расчеты беспилотников также нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Студенок, Иволжанское, Ястребиное, Гаврилова Слобода и Заречье.
Ранее в среду российские силовые структуры сообщили об уничтожении двух старших лейтенантов ВСУ и капитана полиции в зоне СВО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российские военные также уничтожили украинскую диверсионную группу в Сумской области.
В прошлом месяце группировка войск «Север» нарастила интенсивность ударов по позициям противника в этом регионе. Летом российские беспилотники поразили железнодорожные локомотивы в Одесской, Запорожской и Сумской областях.