Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
В зоне спецоперации ликвидировали трех украинских офицеров
Российские силовые структуры сообщили об уничтожении двух старших лейтенантов Вооруженных сил Украины и капитана полиции в зоне проведения специальной военной операции.
По информации источника ТАСС, в Харьковской области ликвидирован заместитель командира роты 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины старший лейтенант Олег Швидкий.
На Запорожском направлении убит командир взвода беспилотников старший лейтенант Андрей Ткаченко.
Кроме того, в Краматорске в результате точного удара дрона по автомобилю уничтожен капитан полиции Артем Ковтун.
Также сообщается, что во Львове недавно скончался полковник Сергей Загребельный, работавший в территориальном центре комплектования. Ранее он участвовал в боевых действиях в Донбассе и руководил кафедрой бронетанковой техники в национальной академии сухопутных войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские войска ликвидировали двух офицеров ВСУ в зоне проведения спецоперации.
Ранее в сентябре высокопоставленный командир украинской армии был уничтожен ударом по мосту в Краматорске. До этого в том же месяце ракетными ударами были убиты еще два старших офицера ВСУ.