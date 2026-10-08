В зоне спецоперации ликвидировали трех украинских офицеров

Tекст: Тимур Шайдуллин

По информации источника ТАСС, в Харьковской области ликвидирован заместитель командира роты 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины старший лейтенант Олег Швидкий.

На Запорожском направлении убит командир взвода беспилотников старший лейтенант Андрей Ткаченко.

Кроме того, в Краматорске в результате точного удара дрона по автомобилю уничтожен капитан полиции Артем Ковтун.

Также сообщается, что во Львове недавно скончался полковник Сергей Загребельный, работавший в территориальном центре комплектования. Ранее он участвовал в боевых действиях в Донбассе и руководил кафедрой бронетанковой техники в национальной академии сухопутных войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские войска ликвидировали двух офицеров ВСУ в зоне проведения спецоперации.

Ранее в сентябре высокопоставленный командир украинской армии был уничтожен ударом по мосту в Краматорске. До этого в том же месяце ракетными ударами были убиты еще два старших офицера ВСУ.