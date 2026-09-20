Tекст: Антон Антонов

«Российская авиация, расчеты БПЛА и артиллерия группировки «Север» наращивают интенсивность ударов по позициям ВСУ на всех участках фронта в Сумской области, поддерживая продвижение штурмовых групп. Противник активных действий не предпринимал», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

Для усиления обороны на этом участке украинской стороной в Сумскую область из Днепропетровской переброшен артиллерийский дивизион 47-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, расчеты которого проходили подготовку в Британии.

Удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ нанесены в районах населенных пунктов Сумы, Ямполь, Студенок, Бояро-Лежачи, Штеповка, Коренек, Чернацкое, Марчихина Буда, Вольная Слобода, Александровка и Толстодубово.

В Сумском районе штурмовые группы «Севера» увеличили темп продвижения, тяжелые бои продолжаются у Хотени. В Шосткинском районе отмечено продвижение в районе Уланово, а в Краснопольском районе «Северяне» ведут стрелковые бои возле Степка.

На Харьковском направлении ожесточенные бои идут на северо-востоке области, где подразделения «Севера» оттесняют ВСУ от госграницы и сжимают кольцо окружения при массовом применении украинской стороной дронов.

Авиация ВКС России и ударные БПЛА нанесли удары по силам ВСУ в районах Сосновки, Мартыновки, Революционного, Бережного, Дорошенково, Резниково, Подсреднего, Федоровки, Артемовки, Приморского, Гнилицы Первой, Великого Бурлука, Варваровки и Михайловки. На Липцовском направлении российские штурмовые группы продвинулись по лесополосам на 300 м.

На Волчанском направлении продолжаются ожесточенные стрелковые бои в районах Польной и Новоалександровки, где за сутки продвижение «Севера» составило до 700 м.

Для попытки прорыва окружения в 129-й отдельной территориальной бригаде ВСУ массово закупают мотоциклы, которые, по мнению украинского командования, позволят подойти к окруженным подразделениям, так как «они менее заметны для дронов».

На Великобурлукском направлении артиллерия и тяжелые огнеметные системы поражали живую силу ВСУ внутри «котла». Отмечается, что штурмовые группы «Северян» продвинулись сразу на трех участках фронта.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Север» взяла под контроль Лошаково и Комиссарово в Харьковской области.

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