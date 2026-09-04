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    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

    7 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Как в японском языке появилось слово «капитуляция»

    3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не легкая.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему в России полюбили греческого святого Спиридона

    Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.

    51 комментарий
    4 сентября 2026, 08:10 • Новости дня

    Пискарев раскрыл подоплеку требований закрыть Русский дом в Берлине

    Пискарев счел призывы закрыть Русский дом в Берлине попыткой ухудшить отношения

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев назвал требование о закрытии Русского дома в Берлине шагом к разрушению двусторонних отношений с Германией.

    Требования о ликвидации этой площадки являются сознательной попыткой еще больше ухудшить отношения между Россией и Германией, передает РИА «Новости». По словам парламентария, граждан России в ФРГ подстрекают к участию в пикетах в поддержку закрытия учреждения.

    «Давайте называть вещи своими именами: требование ликвидировать эту площадку – сознательная попытка еще более ухудшить отношения между нашими странами», – подчеркнул Пискарев.

    Депутат добавил, что организаторы акций стремятся уничтожить культурный обмен и народную дипломатию. Он предупредил, что участие в подобных мероприятиях с использованием запрещенной в РФ символики может быть расценено как уголовное преступление.

    Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил о намерении закрыть генконсульство РФ в Бонне и расторгнуть договор о работе Русского дома в Берлине. В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о предстоящем закрытии отделений института Гете в России. В российском посольстве отмечали, что у Русского дома регулярно проходят антироссийские акции, привлекающие внимание полиции.

    Кроме того, президент РФ Владимир Путин отверг обвинения Германии в адрес Москвы после инцидента с обнаружением беспилотника в аэропорту Лейпцига, связав их с внутриполитическими проблемами ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Правительство ФРГ потребовало от сотрудников дипломатической миссии и Русского дома срочно покинуть страну.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал эти действия концом немецкого культурного присутствия в РФ.

    3 сентября 2026, 12:22 • Новости дня
    Рар: У элит Германии уровень отторжения России очень высок

    Политолог Рар допустил полный разрыв двусторонних связей России и ФРГ

    Рар: У элит Германии уровень отторжения России очень высок
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Закрытие Русского дома в Берлине грозит стать точкой невозврата в культурных отношениях России и Германии. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предупредил, что на восстановление связей могут уйти десятилетия. Впрочем, по его оценкам, есть признаки того, что не все потеряно: в ФРГ набирают обороты общественные инициативы в поддержку российского культурного центра.

    «Сергей Лавров справедливо отметил, что, закрывая Русский дом, официальный Берлин сознательно идет на подрыв культурных связей между Германией и Россией. Возникает вопрос: осознают ли немецкие элиты, что восстановить отношения после этого будет весьма сложно и на это могут уйти десятилетия?» – отметил германский политолог Александр Рар.

    При этом, по словам собеседника, уровень отторжения России – политики, культуры, а вскоре, возможно, и православной религии – в политических кругах ФРГ настолько высок, что нельзя исключать дальнейшей эскалации и даже полного разрыва двусторонних связей. «Это тревожная перспектива», – добавил эксперт.

    Вместе с тем, как полагает Рар, России не стоит идти на зеркальный шаг и закрывать отделения Института Гете. Он допустил, что в Берлине ждут именно этого ответного шага. По мнению политолога, у России есть возможность подчеркнуть «свое превосходство в уважении культурных, языковых и литературных традиций».

    «Тех россиян, которые тянутся к немецкой культуре, не надо наказывать, как это делают немецкие власти, ограничивая возможности собственных граждан, стремящихся к сближению с Россией», – высказал свое мнение аналитик.

    На этом фоне он напомнил, что в пятницу основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт организует в Берлине демонстрацию в защиту Русского дома. Как ожидается, мероприятие соберет много участников. Кроме того, общественный деятель Александр фон Бисмарк собирает подписи по всей Европе для петиции в защиту этого российского культурного заведения. «Еще не все потеряно», – заключил Рар.

    Ранее Сергей Лавров сообщил, что отделения Института Гете в России будут закрыты после решения властей Германии о ликвидации Русского дома в Берлине. «Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Иначе мы себя не будем уважать», – сказал глава МИД. Министр подчеркнул, что немецкая сторона сознательно пошла на шаг, который однозначно ведет к прекращению культурного присутствия Германии в России.

    Напомним, 1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал закрытие генерального консульства России в Бонне с 18 сентября, а также «Русского дома» в Берлине. Этому предшествовали заявления министра внутренних дел Германии Александра Добриндта, который бездоказательно обвинил Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига 5 августа.

    Российская сторона назвала обвинения провокацией. Президент Владимир Путин указал на отсутствие доказательств и связал выпады в адрес Москвы с тяжелым внутриполитическим положением в самой Германии. Газета ВЗГЛЯД писала, что новая антироссийская кампания явно увязана с проходящими в ФРГ выборами.

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    3 сентября 2026, 08:29 • Новости дня
    Лавров заявил о конце культурного присутствия Германии в России
    Лавров заявил о конце культурного присутствия Германии в России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Германия, закрывая российское консульство в Бонне и Русский дом, сознательно идет на шаг, который означает прекращение культурного присутствия ФРГ в России.

    Решение Берлина расторгнуть договор о деятельности Русского дома и закрыть генеральное консульство в Бонне отразится на двусторонних отношениях, передает РИА «Новости».

    Выступая на Восточном экономическом форуме, глава российского дипломатического ведомства прокомментировал действия немецких властей.

    «Они сознательно идут на шаг, который, они не могли этого не понимать, однозначно означает прекращение их культурного присутствия в Российской Федерации», – подчеркнул Сергей Лавров.

    Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал закрытие российских представительств. Этому предшествовали заявления министра внутренних дел Германии Александра Добриндта, который бездоказательно обвинил Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига 5 августа.

    Российская сторона назвала обвинения провокацией. Президент РФ Владимир Путин указал на отсутствие доказательств и связал выпады в адрес Москвы с тяжелым внутриполитическим положением в самой Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Министерство иностранных дел России оценило действия Берлина как деструктивные.

    Россия в ответ закроет отделения института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

    Комментарии (12)
    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    Глава МИД Германии пожаловался на закрытие института Гете в России
    Глава МИД Германии пожаловался на закрытие института Гете в России
    @ Thomas Imo/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль выразил сожаление из-за ответного решения России закрыть отделения института Гете после прекращения работы Русского дома в Берлине.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил сожаление из-за ответа Москвы на действия Берлина, передает РИА «Новости».

    «Я сожалею, что Россия пошла на этот шаг и закроет институт Гете», – сказал он во время пресс-конференции.

    Ранее Вадефуль объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне и расторжении договора о работе Русского дома в Берлине. Это произошло после того, как глава МВД Германии Александр Добриндт обвинил Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Российская сторона назвала эти заявления провокацией.

    В ответ на действия ФРГ министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что отделения института Гете в России прекратят свою работу. Президент России Владимир Путин связал обвинения Берлина с тяжелой внутриполитической ситуацией в Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров анонсировал закрытие отделений института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

    Перед этим правительство Германии возложило на Москву ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Президент России Владимир Путин объяснил данные обвинения тяжелым внутриполитическим положением в ФРГ.

    Комментарии (11)
    3 сентября 2026, 19:55 • Новости дня
    Посол Нечаев: Германия сорвала возможность голосования в Бонне на выборах в Госдуму
    Посол Нечаев: Германия сорвала возможность голосования в Бонне на выборах в Госдуму
    @ IMAGO/Marc John/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Проведение выборов в Госдуму России 20 сентября оказалось под вопросом в Германии после решения Берлина закрыть генеральное консульство России в Бонне. Российская дипмиссия заявила, что из-за ограничений организовать голосование на базе представительства стало невозможно.

    Немецкое правительство исключило возможность зачисления специалистов генерального консульства в штат посольства, передает ТАСС. «Первого сентября 2026 года федеральное правительство ФРГ приняло беспрецедентное решение о закрытии до 18 сентября 2026 года генерального консульства России в Бонне», – говорится в обращении посла России в ФРГ Сергея Нечаева к проживающим в Германии соотечественникам.

    Соглашение о деятельности культурных центров прекращает действие, поэтому Российский дом науки и культуры в Берлине закроется к июню 2027 года. Работникам учреждений и членам их семей предписано незамедлительно покинуть страну. Из-за ограничений проведение голосования на выборах в Госдуму 20 сентября на базе представительства в Бонне стало невозможным.

    Глава дипмиссии напомнил, что боннское учреждение оставалось последним из пяти действовавших на немецкой территории. Ранее Берлин закрыл консульства в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Посольство сделает все возможное для обеспечения доступа во всех регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Немецкое руководство потребовало от российских дипломатов срочно покинуть страну.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал этот шаг концом культурного присутствия ФРГ в России.

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    3 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    США разочаровал отказ вице-канцлера Германии фотографироваться с Силуановым

    Bloomberg: США разочаровал отказ Клингбайля фотографироваться с Силуановым

    Tекст: Ольга Иванова

    Демонстративный отказ вице-канцлера ФРГ Ларса Клингбайля фотографироваться с главой Минфина России Антоном Силуановым на саммите G20 вызвал резкое недовольство американских властей, пишет Bloomberg.

    Поведение Клингбайля, который демонстративно не стал фотографироваться с Силуановым на встрече G20, вызвало недовольство в США, передает РИА «Новости» со ссылкой Bloomberg.

    «Глава Минфина Скотт Бессент выразил разочарование по поводу бескомпромиссной и открыто конфронтационной позиции Клингбайля по отношению к своему российскому коллеге», – говорится в статье.

    Немецкий политик отказался присоединиться к традиционной общей фотографии участников G20 вместе с Силуановым, и его поддержали другие европейские участники. Отмечается, что этот инцидент отражает все более напряженные отношения между Европой и США.

    Европейские политики и чиновники выразили недовольство визитом Силуанова на мероприятия G20. Со своей стороны, Бессент напомнил тем, у кого остался неприятный осадок от недавних переговоров, что ладить надо со всеми. Он добавил, что украинский конфликт невозможно урегулировать без взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, присутствие Антона Силуанова на заседании G20 стало полной неожиданностью для представителей европейских стран.

    Американская сторона высоко оценила прошедшие переговоры министров финансов двух государств.

    Скотт Бессент назвал взаимодействие с Москвой абсолютно необходимым для урегулирования конфликта.

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    3 сентября 2026, 18:40 • Новости дня
    Стоимость бензина в Германии обновила исторический максимум

    Стоимость бензина Super E10 в Германии достигла рекордных 2,215 евро

    Стоимость бензина в Германии обновила исторический максимум
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цена бензина марки Super E10 в Германии достигла исторического максимума на фоне возобновления боевых действий между США и Ираном.

    Средняя стоимость бензина марки Super E10 в Германии достигла рекордных 2,215 евро за литр, передает РИА «Новости». Предыдущий максимум был установлен в марте 2022 года и составлял 2,203 евро.

    Ситуацию на автозаправочных станциях отслеживает немецкий автоклуб ADAC. Эксперты организации связывают резкий рост цен на топливо с обострением международной обстановки.

    «После возобновления боевых действий в Иране цена бензина Super E10 достигла рекордного уровня», – говорится в пресс-релизе автоклуба.

    Напомним, немецкие автомобилисты начали массово пересекать чешскую границу ради покупки дешевого горючего.

    Газета Bild отметила приближение стоимости бензина в ФРГ к пиковым значениям.

    Ранее на заправочных станциях страны возникли длинные очереди на фоне обострения ближневосточного конфликта.

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    3 сентября 2026, 16:35 • Новости дня
    Территорию оборонного предприятия в Мюнхене забросали коктейлями Молотова

    Bild: Территорию оборонного предприятия в Мюнхене забросали коктейлями Молотова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минувшей ночью в Мюнхене неизвестные атаковали территорию технологической и оборонной компании Rohde & Schwarz, пишет газета Bild.

    Злоумышленники бросили несколько коктейлей Молотова на площадку перед головным офисом предприятия, сообщает Bild, передает ТАСС.

    Полиция задержала двоих подозреваемых. Ими оказались граждане Болгарии – 28-летняя женщина и 38-летний мужчина. Баварское ведомство по уголовным делам предполагает, что нападение имеет политическую подоплеку.

    Около полуночи очевидец заметил, как из автомобиля бросают зажигательные смеси, и немедленно вызвал полицию. Прибывшие правоохранители оперативно потушили возгорание. Известно, что компания Rohde & Schwarz занимается производством защищенных систем связи для бундесвера.

    Ранее экстренные службы Германии обезвредили несколько самодельных ракетных установок на трансформаторной подстанции в Бранденбурге.

    В августе немецкие правоохранители арестовали гражданина Украины по подозрению в подготовке диверсии на военном заводе в Баварии.

    В Бельгии неизвестные подожгли офисы двух военно-технологических компаний.

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    3 сентября 2026, 21:25 • Новости дня
    Глава Института Гете заявила о конце культурных связей между Россией и ФРГ

    Глава Института Гете Йост: Культурным связям между Россией и ФРГ пришел конец

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Института Гете Геше Йост назвала прекращение работы немецких центров завершением целой эпохи в отношениях ФРГ и России.

    «Закрытие филиалов знаменует собой конец целой эпохи в германо-российских культурных отношениях», – приводит ТАСС слова руководителя института. Йост напомнила, что представительства в Москве и Петербурге открылись после падения Берлинской стены.

    Позднее, в 2009 году, начал работу филиал в Новосибирске. Теперь руководство планирует обсудить дальнейшие действия с министерством иностранных дел ФРГ.

    Исполнительный директор Немецкого культурного совета Олаф Циммерман также выразил сожаление из-за случившегося. Он отметил, что закрываются самые последние двери для обмена между государствами. По его словам, институт оставался одним из последних ростков диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров анонсировал закрытие отделений Института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

    Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль выразил сожаление из-за ответных мер Москвы.

    Политолог Александр Рар предупредил о риске полного разрыва двусторонних культурных связей на долгие десятилетия.

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    3 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Российский посол отверг обвинения Дании по инциденту с БПЛА в Лейпциге

    Российский посол Барбин отверг обвинения Дании по инциденту в Лейпциге

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол России в Дании Владимир Барбин отверг в министерстве иностранных дел королевства обвинения Германии в причастности Москвы к инциденту в аэропорту Лейпцига.

    Отечественный дипломат категорически не согласился с позицией европейского государства по ситуации в Германии, передает РИА «Новости». В дипломатическом представительстве отметили, что Копенгаген поддержал позицию Берлина по инциденту.

    «Со стороны официального Копенгагена была выражена солидарность с выдвинутыми ФРГ в адрес России обвинениями в причастности к инциденту в аэропорту Лейпцига и подтверждено намерение продолжать курс на усиление давления на нашу страну. Посол решительно отверг эти надуманные и бездоказательные обвинения», – подчеркнули в посольстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге.

    Глава российской дипмиссии в Берлине Сергей Нечаев категорически отверг обвинения немецких властей.

    Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас потребовала объяснений от исполняющего обязанности постоянного представителя Москвы при Евросоюзе.

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    3 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    Российский дипломат отверг обвинения Лондона по инциденту с БПЛА в Германии

    Дипломат Цыганов отверг обвинения Лондона по инциденту с БПЛА в Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Временный поверенный в делах России Василий Цыганов отверг обвинения британского МИД в причастности Москвы к инциденту с беспилотником в Германии.

    Цыганов категорически отверг претензии британской стороны, передает РИА «Новости». В посольстве подчеркнули, что Лондон не предоставил никаких весомых доказательств причастности Москвы к случившемуся.

    «Эти бездоказательные и абсурдные обвинения, выстроенные в на удивление знакомом британском стиле, были категорически отвергнуты», – заявили в российской дипломатической миссии. Дипломаты добавили, что британское внешнеполитическое ведомство так и не смогло аргументировать свою антироссийскую версию.

    В посольстве России также отметили, что нагнетание напряженности в Европе из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге представляет собой скоординированную провокацию. По мнению дипломатов, такая ситуация выгодна исключительно Киеву и его зарубежным спонсорам, которые заинтересованы в продолжении конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас потребовала объяснений от постоянного представителя России при Евросоюзе.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев категорически отверг претензии немецких властей.

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    3 сентября 2026, 11:07 • Новости дня
    Politico: «Альтернатива для Германии» возглавит правительство Саксонии-Анхальт

    Tекст: Мария Иванова

    Кандидат Ульрих Зигмунд имеет все шансы возглавить правительство Саксонии-Анхальт, что станет первым случаем прихода к власти крайне правых с 1945 года, пишут СМИ.

    В предстоящее воскресенье оппозиционная партия может впервые за многие десятилетия возглавить немецкий регион, пишет Politico.

    Выступая перед избирателями, кандидат Ульрих Зигмунд заявил: «Даже если мы не получим абсолютного большинства, мы никуда не уйдем».

    Популярность политической силы на востоке страны обусловлена глубоким недовольством политическим курсом бывших канцлеров Ангелы Меркель и Фридриха Мерца. Местные жители жалуются на экономическое отставание от западных регионов и отправку налогов на поддержку других государств.

    Эксперты отмечают, что восточные немцы сохраняют сильный скептицизм по отношению к западному капитализму и выступают за возобновление поставок энергоносителей из России. Представители правящих кругов Германии опасаются, что успех оппозиции серьезно отпугнет иностранных инвесторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на предстоящих выборах в Саксонии-Анхальт правая партия «Альтернатива для Германии» может получить около 42% голосов избирателей.

    Для привлечения электората на востоке страны политическая сила активно использует ностальгию по временам ГДР.

    Власти ФРГ заранее начали прорабатывать варианты жесткой изоляции региона на случай победы правых.

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    3 сентября 2026, 16:05 • Новости дня
    Суд Гамбурга назначил 16 слушаний по делу о теракте на «Северных потоках»

    DPA: Суд Гамбурга назначил 16 слушаний по делу о теракте на «Северных потоках»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высший земельный суд Гамбурга проведет 16 заседаний по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в организации диверсии на экспортных газопроводах, пишет агентство DPA.

    Как сообщает DPA, немецкая инстанция запланировала судебные разбирательства до 17 декабря, передает РИА «Новости». «Назначено 16 заседаний до 17 декабря», – отмечается в материале. В ходе процесса суд заслушает обвинения против украинского гражданина.

    Взрывы на магистралях произошли в сентябре 2022 года. Оператор Nord Stream AG заявлял о беспрецедентных разрушениях и невозможности оценки сроков ремонта. Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам, но ничего не получала. Федеральная прокуратура Германии предъявила Сергею Кузнецову обвинения в координации атаки в конце июня. Ожидается, что судебный процесс начнется 26 октября.

    Напомним, компания Nord Stream 2 AG запросила статус соистца на суде против Сергея Кузнецова.

    Ранее фигурант дела признался в работе на Службу безопасности Украины.

    В прошлом году апелляционный суд Болоньи одобрил экстрадицию этого гражданина в Германию.

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    3 сентября 2026, 20:45 • Новости дня
    DPA: Германия начала серийный выпуск боевых дронов для Киева

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе Мюнхена стартовало массовое производство боевых беспилотников большой дальности для нужд украинской армии, пишет DPA.

    Германия развернула в районе Мюнхена массовое производство более 5 тыс. военных беспилотников большой дальности для Киева, передает РИА «Новости». «В районе Мюнхена началось серийное производство более 5000 боевых беспилотников большой дальности для Украины», – говорится в материале DPA.

    Немецко-американская оборонная компания Auterion и украинская Airlogix уже выпустили первые аппараты из готовящейся партии. Контракт на поставку планируется выполнить к середине 2027 года. Примерная стоимость этого соглашения оценивается экспертами в 300 млн евро.

    Совместное предприятие рассчитывает на получение новых заказов. Производство планируется расширить за счет использования дополнительного объекта в восточной части Германии. Проект включает создание двух моделей БПЛА: средней и большой дальности, способной преодолевать до 1,5 тыс. километров. Разработкой программного обеспечения занимается Auterion, а аппаратную часть создает Airlogix.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии оплатило заказ на 50 тыс. ударных беспилотников для Украины.

    Главы оборонных ведомств двух стран заключили договор о совместном выпуске аппаратов BARS.

    В мае министр обороны ФРГ Борис Писториус анонсировал запуск производства дальнобойных дронов.

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    3 сентября 2026, 20:40 • Новости дня
    Медведев: Немецкие власти ведут себя как неонацисты
    Медведев: Немецкие власти ведут себя как неонацисты
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил руководство Германии в забвении итогов Второй мировой войны и продолжении дела нацистских предшественников.

    Политик, отвечая на вопросы телеканала RT в ходе поездки в Сибирский федеральный округ, выразил мнение, что Берлин ведет себя враждебно по отношению к Москве, передает ТАСС. «В отношении Германии происходят удивительные вещи. Нынешнее руководство Германии, федеральный канцлер и ряд его сотрудников встали на путь забвения результатов Второй мировой войны», – подчеркнул он.

    По словам Медведева, немецкие власти фактически продолжают дело своих идеологических кумиров и ведут себя как неонацисты. Он призвал Берлин одуматься и перейти к более взвешенному курсу, отказавшись от прямой конфронтации.

    Зампред Совбеза указал, что антироссийская политика уже наносит серьезный ущерб немецкой экономике из-за разрыва сотрудничества. При сохранении текущего курса последствия для европейского государства могут оказаться еще более печальными, предупредил он.

    Накануне Дмитрий Медведев предложил нанести прямые удары по немецким заводам по производству военной техники.

    Весной политик указал на игнорирование Берлином преступлений нацистов против граждан СССР.

    Зампред Совбеза призвал не допустить повторения трагедии 1941 года на фоне милитаризации ФРГ.

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    3 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    В аэропорту Берлина эвакуировали терминал из-за обнаружения опасного вещества

    Tекст: Денис Тельманов

    Правоохранители оперативно освободили здание международного авиаузла в Берлине после заявления одной из женщин о наличии у нее подозрительного багажа.

    Инцидент произошел в международном аэропорту Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта, передает ТАСС. На стойке обслуживания федеральной полиции женщина сообщила, что пронесла с собой неизвестное вещество, после чего всех присутствующих попросили покинуть первый терминал.

    «Поскольку характер вещества не был определен, нельзя было исключить угрозу», – сообщил представитель правоохранительных органов.

    В связи с возможным обнаружением опасных грузов в здании объявили тревогу, другие подробности происшествия на данный момент не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе полиция обнаружила на территории немецкого аэропорта Лейпциг/Галле беспилотник со взрывателем.

    В июне сотрудники службы безопасности эвакуировали зону вылета аэропорта Гамбурга из-за проникновения мужчины без прохождения контроля.

    В марте 2024 года пассажирка рейса Москва – Ереван в Шереметьево заявила о спрятанной в рюкзаке бомбе.

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