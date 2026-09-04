Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.7 комментариев
Пискарев раскрыл подоплеку требований закрыть Русский дом в Берлине
Пискарев счел призывы закрыть Русский дом в Берлине попыткой ухудшить отношения
Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев назвал требование о закрытии Русского дома в Берлине шагом к разрушению двусторонних отношений с Германией.
Требования о ликвидации этой площадки являются сознательной попыткой еще больше ухудшить отношения между Россией и Германией, передает РИА «Новости». По словам парламентария, граждан России в ФРГ подстрекают к участию в пикетах в поддержку закрытия учреждения.
«Давайте называть вещи своими именами: требование ликвидировать эту площадку – сознательная попытка еще более ухудшить отношения между нашими странами», – подчеркнул Пискарев.
Депутат добавил, что организаторы акций стремятся уничтожить культурный обмен и народную дипломатию. Он предупредил, что участие в подобных мероприятиях с использованием запрещенной в РФ символики может быть расценено как уголовное преступление.
Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил о намерении закрыть генконсульство РФ в Бонне и расторгнуть договор о работе Русского дома в Берлине. В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о предстоящем закрытии отделений института Гете в России. В российском посольстве отмечали, что у Русского дома регулярно проходят антироссийские акции, привлекающие внимание полиции.
Кроме того, президент РФ Владимир Путин отверг обвинения Германии в адрес Москвы после инцидента с обнаружением беспилотника в аэропорту Лейпцига, связав их с внутриполитическими проблемами ФРГ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.
Правительство ФРГ потребовало от сотрудников дипломатической миссии и Русского дома срочно покинуть страну.
Глава МИД Сергей Лавров назвал эти действия концом немецкого культурного присутствия в РФ.