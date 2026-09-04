Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.0 комментариев
США обвинили Британию в отказе от торговли ради Евросоюза
Торгпред США Джеймисон Грир заявил о проблемах в торговле с Британией
Стремление Британии ориентироваться на Евросоюз мешает расширению торговых связей с США, сообщил американский торговый представитель Джеймисон Грир.
Ориентация Лондона на Брюссель создает препятствия для развития британо-американских торговых отношений, передает РИА «Новости».
По словам торгпреда США Джеймисона Грира, Британия не использует возможности, появившиеся после выхода из Европейского союза.
«Так мы это интерпретируем… на основе моих разговоров с Британией. Я говорю: «Эй, вы свободны от Евросоюза. Почему бы вам… не принять товары, произведенные по американским стандартам, сельхозпродукцию, произведенную по американским стандартам?» А они отвечают: «Нам нужно подождать и посмотреть, что скажет ЕС»», – заявил Джеймисон Грир в интервью Financial Times.
Заявления американского чиновника последовали за выступлением нового премьер-министра Британии Энди Бернхема. В среду глава правительства сообщил парламенту о планах сближения с Брюсселем, отметив, что Brexit нанес ущерб национальной экономике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Великобритании Энди Бернем обсудил с председателем Евросовета перспективы более тесного взаимодействия Лондона и Брюсселя.
Британский политик официально вступил в должность главы правительства в июле.
Президент США ранее пренебрежительно высказался о новом британском лидере.