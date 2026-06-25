Трамп назвал вероятного премьера Британии Бернэма крайне либеральным

Tекст: Мария Иванова

Американский лидер заявил, что не знаком с бывшим мэром Большого Манчестера, который, как ожидается, сменит Кира Стармера на посту премьер-министра Британии, передает Bloomberg.

«Я ничего не знаю. Я вижу, что он был, кажется, мэром города. Я слышал, что он крайне либерален, крайне, поэтому это означает, что он, вероятно, не откроет Северное море», – сказал Дональд Трамп в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

Энди Бернэм считается единственным вероятным кандидатом на пост лидера Лейбористской партии и может возглавить правительство к середине июля. Высказывания Трампа закладывают основу для потенциально напряженных отношений между политиками.

Ранее отношения президента США со Стармером ухудшились из-за разногласий по ряду вопросов, включая отказ британской стороны расширять добычу нефти и газа на шельфе.

Правительство Лейбористской партии не выдавало новые лицензии на разработку месторождений в рамках перехода на экологически чистые источники энергии. При этом Бернэм в ходе недавней кампании отмечал, что открыт к обсуждению вариантов по Северному морю. Трамп подчеркнул, что не был согласен со Стармером, и добавил, что неоднократно предупреждал бывшего премьера о последствиях его политики в сферах энергетики, иммиграции и преступности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об уходе с поста лидера правящей партии. Политик подготовил план передачи власти Энди Бернэму.

Президент США предрекал скорую отставку британского премьера из-за провалов в энергетической политике.