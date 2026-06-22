Стармер дрожащим голосом закончил речь об отставке

Tекст: Мария Иванова

Выступая на Даунинг-стрит, премьер-министр Великобритании Кир Стармер дрожащим голосом объявил о намерении покинуть пост лидера правящей Лейбористской партии, передает РИА «Новости».

Речь политика продлилась чуть более шести минут. В конце обращения он едва сдерживал эмоции.

«Когда я уйду с самой высокопоставленной работы в стране, я буду уделять больше времени самой важной работе: быть лучшим мужем, каким я только могу, для моей потрясающей жены Вик, которая была моей опорой в хорошие и плохие времена, и быть лучшим отцом, каким я только могу, для своих прекрасных детей, которые моя гордость и радость», – подчеркнул Стармер.

Призывы к отставке зазвучали после провала лейбористов на майских местных выборах. Изначально ухода лидера потребовали около ста депутатов партии. Впоследствии давление на премьера усилилось из-за действий мэра Манчестера Энди Бернэма, который прошел в парламент ради попытки сместить главу правительства.

Напомним, сотни человек собрались у резиденции премьера Британии на фоне отставки Стармера.

В понедельник британский премьер-министр Кир Стармер заявил о намерении покинуть пост лидера Лейбористской партии.

Глава правительства подготовил план передачи власти Энди Бернэму без проведения внутрипартийного голосования.