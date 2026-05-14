Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.2 комментария
Ударные беспилотники поразили металлургический комбинат в Кривом Роге
Российские беспилотники нанесли точные удары по цехам металлургического комбината «АрселорМиттал» в городе Кривой Рог.
Российские военные применили телеуправляемые беспилотники «Герань» для удара по цехам металлургического комбината «АрселорМиттал» в Кривом Роге, сообщает военный корреспондент Александр Коц в своем Мах. Использование управляемых дронов позволило добиться высокой точности попаданий.
Ранее работа предприятия была парализована из-за систематических атак на железнодорожную инфраструктуру. По данным военкора, площадки комбината использовались украинскими силами в качестве ремонтно-восстановительной базы, а также для сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов. Это делает завод законной военной целью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска повредили промышленное предприятие в Кривом Роге. В этот же день беспилотники «Герань» поразили производственный объект в Ужгороде. В прошлом году армия России уничтожила цех по сборке дронов в районе Запорожья.