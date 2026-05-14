Ударные беспилотники поразили металлургический комбинат в Кривом Роге

Российские военные нанесли мощные ракетные удары по инфраструктуре Киева

Tекст: Дарья Григоренко

«Прямое попадание ракеты в АЗС БРСМ», – сообщил Telegram-канал «Киiв Оперативний», передает Lenta.Ru.

В результате атаки в городе возникли пожары. Среди поврежденных объектов оказался бизнес-центр, который, по предварительным данным, использовался для производства беспилотных летательных аппаратов.

Помимо столицы, серия взрывов зафиксирована в Харькове. Местные власти подтвердили удары по Новобаварскому и Основянскому районам города. В ночь на 14 мая украинские мониторинговые ресурсы также зафиксировали массовый запуск российских дронов-камикадзе «Герань-2» с нескольких направлений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заранее предупредило о возможности массированного ракетного удара по центру Киева.

Накануне Вооруженные силы провели серию результативных атак по тыловой инфраструктуре противника в Харькове и других городах.

В этот же день украинские СМИ зафиксировали запуск российской стороной сотен беспилотников по западным регионам страны.