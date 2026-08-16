На происходящее в «старой доброй Германии» без смеха не взглянешь. Интересно, кстати, когда это она была «доброй», даже когда была «старой». Да и смешного там мало, откровенно говоря. Хотя бы потому, что во всем, что там случается плохого, обвиняют прежде всего нас с вами. То есть Россию и русских. «Северные потоки» помните? С тех пор ничего не изменилось.

Крайний случай тут произошел в аэропорту Лейпциг/Галле. Там совершенно случайно стоят украинские «Антоновы» с неким грузом из Франции – то ли устрицы, то ли боеприпасы. И вдруг проезжавший мимо водитель автобуса сбивает то ли рукой, то ли ногой некий дрон – прямо возле украинского огромного транспортника. Только не спрашивайте, почему ногой. Так немцам рассказали местные газеты в первые часы после инцидента.

Потом рассказали, что дрон был снаряжен чешским пластидом типа Semtex – и это всё не взорвалось только по чистой случайности. Вызванные специалисты оценили угрозу и уничтожили аппарат.

Последняя версия событий выглядит так: неизвестный дрон ударился о крыло «Антонова», развалился и упал. Пластид – отдельно, неработающий взрыватель – отдельно, дрон – отдельно. А водитель автобуса его не сбивал, а просто наступил на него ногой.

Кому в наши дни может прийти в голову мысль наступить на дрон ногой? На этот вопрос немецкая пресса не отвечает.

Тем временем министр внутренних дел ФРГ Добриндт заявил об акте гибридной войны со стороны «иностранного государства». Знаменитая «ястребица», председатель комитета Европарламента по обороне фрау Штрак-Циммерман заявила, что это дрон Кремля. Кстати, именно она первой озвучила тот же тезис, когда случился подрыв «Северного потока – 2». Естественно, это же повторил посол Украины в ФРГ Макеев.

По ходу дела немецкие власти попытались выпилить отовсюду информацию, что «Антонов» – что логично – был набит оружием для Украины. И если бы неизвестные злоумышленники все-таки поставили работающий детонатор, то страна попрощалась бы с аэродромом Лейпциг/Галле навсегда. Но публику успокоили, чтобы она не задавала вопрос: зачем Германию так яростно втягивают в реальную войну?

Выяснилось, что специалисты даже успели снять с дрона следы ДНК. Более того, ДНК совпало с тем, что имеется в уголовном деле в Литве по факту возгорания посылки на складе DHL. Так что немцы на сегодня имеют украинский транспортник, скорее всего – груженный вооружением, дрон неизвестного происхождения, пластид Semtex, поставляемый только в страны НАТО, неработающий детонатор, ДНК в Литве и отсутствие дроновода. На этом основании пропагандистская помойка «Немецкая волна» (DW) лепит заголовки типа «Русская угроза Германии?». И понеслось. Spiegel уже объявил: у органов безопасности «практически нет сомнений», что за атакой на аэропорт Лейпцига стоит Москва.

Здравые возражения типа «это выгодно как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Разумные читатели изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации: «Я слышу радио Гляйвиц», – пишет один. Имеется в виду инсценированное СС нападение на радиостанцию «Гляйвиц», которое послужило формальным поводом для нападения Германии на Польшу в 1939 году.

Но истерия уже на полном ходу. И вот «из-за постоянной угрозы со стороны России принято решение о создании «специальных сил по борьбе с дронами». Зеленский привычно указывает на неизбывность опасности России как таковой и требует еще денег и вооружений. Все требуют еще и еще денег, потому что Россия уже практически расположилась со своими дронами в Восточной Германии. Как говорится по-немецки: Rubel rollt (рубль катится) – именно так – «рубль», хотя речь идет о новых миллионах евро. И тут в среду в аэропорту Кельн-Бонн заметили несколько дронов. В связи с сообщениями о БПЛА полеты были временно приостановлены.

Один из дронов был изъят, личность предполагаемого оператора установлена. В отношении него возбуждено уголовное дело. Имеет ли оператор отношение к России? Нет. Потому что по этому поводу все СМИ быстренько заткнулись. Как в тот раз, когда в аэропорту Цюриха над летным полем дрон запускал… местный полицейский. Зачем? Просто потому, что дебил. Но угроза, безусловно, исходит от России.

«Должны ли мы действительно бояться Россию? Даже если многие не хотят этого признавать – да. Потому что каждый новый беспилотник укрепляет власть Путина», – пишет Die Zeit.

Не знаю, как там выросла наша власть на просторах Германии, но то, что вся милитаристская машина, спикером которой является министр обороны Писториус, уже использует лейпцигский дрон для внедрения всеобщей воинской обязанности с удвоенной силой – это факт. А шпионское ведомство BND внезапно получило расширенные полномочия по манипуляции информацией и данными, а также разрешение убивать людей, в том числе за пределами ФРГ. Как вовремя прилетел этот дрон. Совпадение, наверное.

Депутаты Бундестага типа Кицеветтера требуют закрыть Русский дом в Берлине и послать сейчас же еще больше ракет Украине. А главное – вдруг появилось еще больше поводов заткнуть рот партии «Альтернатива для Германии», которая призывает немцев нормализовать отношения с Россией. Более того, инцидент с дроном под укролетаком – хороший повод ввести режим ЧП в федеральной земле Саксония, где выборы грозят тотальной победой этой самой АдГ. Потому что при режиме ЧП выборы просто отменяются.

Нужно ли это России? Да России вообще до фонаря чужие выборы, у нее свои есть. Но зато мы знаем всех наперечет, кому это было бы выгодно. И они даже не скрываются и не тихарятся. Их зовут ХДС, ХСС, СДПГ, «Зеленые» и даже «Левые».

Поэтому, кстати, оператора дрона никогда не найдут. А если найдут, то застрелят на дачном участке, как Абдулу Б., который так удачно и вовремя въехал в гей-парад на машине, что теперь некого спросить – кто ему посоветовал это сделать.