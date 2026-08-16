  • Новость часаИзвержение самого высокого вулкана в Евразии началось на Камчатке
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    @ REUTERS/Axel Schmidt

    16 августа 2026, 12:10 Мнение

    Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

    Британия становится соучастницей ударов ВСУ вглубь России
    Кобяков назвал условия возвращения западного бизнеса в Россию
    Крупнейший на Украине металлургический комбинат частично остановил производство
    ФАБ-500 уничтожили пункт управления БПЛА в Доброполье

    На происходящее в «старой доброй Германии» без смеха не взглянешь. Интересно, кстати, когда это она была «доброй», даже когда была «старой». Да и смешного там мало, откровенно говоря. Хотя бы потому, что во всем, что там случается плохого, обвиняют прежде всего нас с вами. То есть Россию и русских. «Северные потоки» помните? С тех пор ничего не изменилось.

    Крайний случай тут произошел в аэропорту Лейпциг/Галле. Там совершенно случайно стоят украинские «Антоновы» с неким грузом из Франции – то ли устрицы, то ли боеприпасы. И вдруг проезжавший мимо водитель автобуса сбивает то ли рукой, то ли ногой некий дрон – прямо возле украинского огромного транспортника. Только не спрашивайте, почему ногой. Так немцам рассказали местные газеты в первые часы после инцидента.

    Потом рассказали, что дрон был снаряжен чешским пластидом типа Semtex – и это всё не взорвалось только по чистой случайности. Вызванные специалисты оценили угрозу и уничтожили аппарат.

    Последняя версия событий выглядит так: неизвестный дрон ударился о крыло «Антонова», развалился и упал. Пластид – отдельно, неработающий взрыватель – отдельно, дрон – отдельно. А водитель автобуса его не сбивал, а просто наступил на него ногой.

    Кому в наши дни может прийти в голову мысль наступить на дрон ногой? На этот вопрос немецкая пресса не отвечает.

    Тем временем министр внутренних дел ФРГ Добриндт заявил об акте гибридной войны со стороны «иностранного государства». Знаменитая «ястребица», председатель комитета Европарламента по обороне фрау Штрак-Циммерман заявила, что это дрон Кремля. Кстати, именно она первой озвучила тот же тезис, когда случился подрыв «Северного потока – 2». Естественно, это же повторил посол Украины в ФРГ Макеев.

    По ходу дела немецкие власти попытались выпилить отовсюду информацию, что «Антонов» – что логично – был набит оружием для Украины. И если бы неизвестные злоумышленники все-таки поставили работающий детонатор, то страна попрощалась бы с аэродромом Лейпциг/Галле навсегда. Но публику успокоили, чтобы она не задавала вопрос: зачем Германию так яростно втягивают в реальную войну?

    Выяснилось, что специалисты даже успели снять с дрона следы ДНК. Более того, ДНК совпало с тем, что имеется в уголовном деле в Литве по факту возгорания посылки на складе DHL. Так что немцы на сегодня имеют украинский транспортник, скорее всего – груженный вооружением, дрон неизвестного происхождения, пластид Semtex, поставляемый только в страны НАТО, неработающий детонатор, ДНК в Литве и отсутствие дроновода. На этом основании пропагандистская помойка «Немецкая волна» (DW) лепит заголовки типа «Русская угроза Германии?». И понеслось. Spiegel уже объявил: у органов безопасности «практически нет сомнений», что за атакой на аэропорт Лейпцига стоит Москва.

    Здравые возражения типа «это выгодно как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Разумные читатели изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации: «Я слышу радио Гляйвиц», – пишет один. Имеется в виду инсценированное СС нападение на радиостанцию «Гляйвиц», которое послужило формальным поводом для нападения Германии на Польшу в 1939 году.

    Но истерия уже на полном ходу. И вот «из-за постоянной угрозы со стороны России принято решение о создании «специальных сил по борьбе с дронами». Зеленский привычно указывает на неизбывность опасности России как таковой и требует еще денег и вооружений. Все требуют еще и еще денег, потому что Россия уже практически расположилась со своими дронами в Восточной Германии. Как говорится по-немецки: Rubel rollt (рубль катится) – именно так – «рубль», хотя речь идет о новых миллионах евро. И тут в среду в аэропорту Кельн-Бонн заметили несколько дронов. В связи с сообщениями о БПЛА полеты были временно приостановлены.

    Один из дронов был изъят, личность предполагаемого оператора установлена. В отношении него возбуждено уголовное дело. Имеет ли оператор отношение к России? Нет. Потому что по этому поводу все СМИ быстренько заткнулись. Как в тот раз, когда в аэропорту Цюриха над летным полем дрон запускал… местный полицейский. Зачем? Просто потому, что дебил. Но угроза, безусловно, исходит от России.

    «Должны ли мы действительно бояться Россию? Даже если многие не хотят этого признавать – да. Потому что каждый новый беспилотник укрепляет власть Путина», – пишет Die Zeit.

    Не знаю, как там выросла наша власть на просторах Германии, но то, что вся милитаристская машина, спикером которой является министр обороны Писториус, уже использует лейпцигский дрон для внедрения всеобщей воинской обязанности с удвоенной силой – это факт. А шпионское ведомство BND внезапно получило расширенные полномочия по манипуляции информацией и данными, а также разрешение убивать людей, в том числе за пределами ФРГ. Как вовремя прилетел этот дрон. Совпадение, наверное.

    Депутаты Бундестага типа Кицеветтера требуют закрыть Русский дом в Берлине и послать сейчас же еще больше ракет Украине. А главное – вдруг появилось еще больше поводов заткнуть рот партии «Альтернатива для Германии», которая призывает немцев нормализовать отношения с Россией. Более того, инцидент с дроном под укролетаком – хороший повод ввести режим ЧП в федеральной земле Саксония, где выборы грозят тотальной победой этой самой АдГ. Потому что при режиме ЧП выборы просто отменяются.

    Нужно ли это России? Да России вообще до фонаря чужие выборы, у нее свои есть. Но зато мы знаем всех наперечет, кому это было бы выгодно. И они даже не скрываются и не тихарятся. Их зовут ХДС, ХСС, СДПГ, «Зеленые» и даже «Левые».

    Поэтому, кстати, оператора дрона никогда не найдут. А если найдут, то застрелят на дачном участке, как Абдулу Б., который так удачно и вовремя въехал в гей-парад на машине, что теперь некого спросить – кто ему посоветовал это сделать.

    Другие материалы автора

    Главное
    Сальдо: Движение по трассе «Новороссия» восстановлено
    Атаковавшие Москву БПЛА оказались начинены шрапнелью
    СК: ВСУ атаковали торговый центр в Донецке иностранными беспилотниками
    Правительственный самолет Германии застрял на Сейшелах из-за поломки
    Украинские военкомы отпустили похищенного митрополита УПЦ
    В Египте задержали россиянина за нарушение исламских правил поведения
    Суд арестовал подозреваемого в убийстве из кровной мести в Махачкале

    Северный морской путь становится глобальным транспортным коридором

    15 августа начался первый в истории регулярный рейс через Северный морской путь (СМП). Китайская судоходная компания Sea Legend Line отправила из порта Нинбо контейнеровоз Dubai Tower. Так Северный морской путь становится не только дорогой для вывоза ресурсов российского Севера, но и транзитным коридором между Азией и Европой. Подробности

    Перейти в раздел

    Японский реваншизм получил пощечину от Путина на Курилах

    «Если Япония не хочет вести самостоятельную, независимую от Запада политику, то Москва не собирается учитывать ее чувства. В условиях, когда позиция японских властей радикализуется, демонстрация шагов доброй воли теряет смысл». Так эксперты комментируют первый визит Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Какой сигнал был послан президентом России властям Японии? Подробности

    Перейти в раздел

    В Новосибирске построили ускоритель российской науки

    Россия получила научную установку мирового уровня для исследований на атомном и молекулярном уровне. Синхротрон «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) поколения 4+ станет одним из самых мощных научных комплексов страны и основой для новых разработок в медицине, промышленности, химии и материаловедении. Личное участие президента Владимира Путина позволило реализовать проект всего за несколько лет. При этом российские специалисты из-за санкций самостоятельно создали десятки позиций критически важного оборудования для СКИФа. Подробности

    Перейти в раздел

    «Евротройка» готовит новую войну на Украине

    В Париже, Берлине и Лондоне захотели создать свой формат по урегулированию конфликта на Украине. Европейцы опасаются сценария, при котором Россия и США договорятся за их спиной, а для Европы будущие отношения с Москвой имеют критическое значение. Что европейцы могут предложить России в рамках нового формата и как кулуарная разработка отразится на отношениях внутри НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации