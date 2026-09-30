Инфляция в Германии разогналась до максимума за три года

Годовая инфляция в Германии в сентябре ускорилась до 3,3%

Tекст: Тимур Шайдуллин

Годовая инфляция в Германии в сентябре ускорилась до показателя в 3,3%. Это на 0,4% больше, чем месяц назад, по итогам августа. Такие данные приводит Федеральное статистическое бюро страны (Destatis), пишет РИА «Новости».

Зафиксированный показатель стал максимальным с декабря 2023 года. Тогда годовая инфляция в Германии достигала 3,7%. Стоит отметить, что аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали менее значительного ускорения инфляции. По их прогнозам, рост потребительских цен должен был составить 3,2%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам апреля инфляция в ФРГ ускорилась до 2,9%. Одновременно и мировая инфляция на фоне конфликта на Ближнем Востоке увеличилась на 0,5 процентного пункта.

А вот годовая энергетическая инфляция в странах еврозоны в июле достигла 10,3%.