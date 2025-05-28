Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.2 комментария
В Германии сообщили о планах передать Украине новые комплексы ПВО и РСЗО
Bild сообщил о возможной передаче Украине немецких РСЗО MARS II и системы ПВО IRIS-T
Во время визита Владимира Зеленского в Берлин Германия рассматривает возможность передачи Украине РСЗО MARS II и новых комплексов ПВО IRIS-T.
Газета Bild сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин может объявить о планах передачи Киеву новых боевых систем, передает ТАСС.
В числе возможных поставок называются реактивные системы залпового огня MARS II с ракетами – ранее пять таких комплексов были переданы Украине в 2022 году.
Кроме того, по информации Bild, Германия намерена выделить большую сумму на поддержку украинского военно-промышленного комплекса, в том числе на разработку крылатых ракет дальностью до 2,5 тыс. км. Также обсуждается передача новых систем ПВО IRIS-T, однако их поставки, по данным издания, начнутся не раньше конца 2020-х годов.
Визит Владимира Зеленского в Берлин ожидается в среду около 13:00 мск. Германия остается вторым по величине поставщиком вооружений на Украину после США и уже предоставила Киеву помощь на сумму примерно 44 млрд евро.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что передача западного оружия Киеву затягивает конфликт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили засекретить информацию о поставках оружия на Украину. Германия отказалась предоставлять Украине ракеты Taurus. В Германии обвинили США в «переходе на сторону России» в конфликте на Украине.