  • Новость часаВоенный эксперт оценил планы Украины спрятать дата-центры
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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    5 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Какой урок 1941-го не выучила Украина

    Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    6 комментариев
    28 сентября 2026, 13:02 • Новости дня

    Кремль спросили о переговорах Лаврова и Вадефуля

    Песков счел позитивной встречу Лаврова с главой МИД Германии Вадефулем

    Tекст: Вера Басилая

    Факт встречи глав МИД России и ФРГ Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля в Нью-Йорке является позитивным, но говорить об изменениях в политике Германии рано, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил переговоры министров иностранных дел России и Германии, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля отметил, что сам факт проведения такой встречи позитивен.

    «Безусловно, мы всегда говорили, что наличие диалога всегда лучше, чем его отсутствие даже в условиях, когда двусторонние отношения, собственно, тяготеют к нулю. Но все равно лучше общаться друг с другом», – заявил Песков. При этом он подчеркнул ошибочность поспешных выводов о скорых переменах.

    Встреча Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля прошла 26 сентября в штаб-квартире ООН. Эти переговоры стали первыми с января 2022 года, когда Лавров принимал в Москве Анналену Бербок.

    Закрытые переговоры министров на полях Генассамблеи ООН продлились ровно 20 минут.

    Сергей Лавров заявил об отсутствии свежих идей у немецкого коллеги.

    Мария Захарова объяснила инициативу Берлина попыткой повысить популярность канцлера Фридриха Мерца.

    26 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым

    Захарова: Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым

    Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила в Telegram-канале Захарова.

    По ее словам, сотрудники немецкого ведомства настаивали на особых условиях освещения мероприятия.

    «Его сотрудники требовали ограничить доступ СМИ, гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов», – отметила дипломат. Она иронично назвала подобные требования проявлением западной демократии.

    «Западная демократия прекрасного сада», – отметила Захарова.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль провели двусторонние переговоры на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах главы ведомства на полях Генассамблеи.

    Вандефуль положительно оценил инициативу американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на предстоящий саммит G20.

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    26 сентября 2026, 20:22 • Новости дня
    Немецкие делегаты опустили глаза при жестких заявлениях Лаврова в ООН

    Лавров в ООН обвинил Германию в поддержке нацистского режима Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблее ООН раскритиковал страны Европы, включая Германию, за потворство киевскому режиму.

    Делегация Германии присутствовала на выступлении Сергея Лаврова на Генассамблее ООН. Министр обратил внимание на то, что европейские лидеры потворствуют киевскому режиму, чествующему гитлеровских коллаборационистов, передает РИА «Новости».

    «Предавая забвению ответственность нацистской Германии за геноцид советского народа и не стесняясь роли ФРГ как основного спонсора нацистского режима в Киеве, канцлер Мерц заявляет о необходимости вновь превратить Германию в главную военную силу. Понимают ли в Берлине, что означает это «вновь»? Понимают ли, к чему это может привести? Разве итоги Второй мировой войны ничему не научили?» – заявил глава МИД с трибуны.

    В этот момент немецкие делегаты опустили глаза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Сергей Лавров провел встречу с немецким коллегой Йоханном Вадефулем.

    Министр иностранных дел предупредил об угрозе основам ООН из-за игнорирования западными странами расцвета украинского нацизма.

    Лавров заявил, что вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии нет мест в Совбезе ООН.

    Комментарии (16)
    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    26 сентября 2026, 21:07 • Новости дня
    Выступление Лаврова в ООН вызвало ажиотаж

    Выступление Лаврова в ООН вызвало ажиотаж среди дипломатов

    Tекст: Вера Басилая

    Выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова на Генассамблее ООН вызвало огромный интерес среди журналистов и дипломатов.

    Пресс-конференция главы МИД Сергея Лаврова в штаб-квартире всемирной организации прошла при полном аншлаге, передает РИА «Новости».

    Мероприятие состоялось в субботу, несмотря на плохие погодные условия и шторм в городе.

    Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, министра традиционно встречают с большим вниманием после его выступления на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Традиционный ажиотаж: Сергея Лаврова встречают на выходе из зала Генассамблеи десятки дипломатов, чтобы пожать ему руку и поблагодарить Россию», – написала она в своем Telegram-канале.

    Захарова также опубликовала фотографию, подтверждающую интерес к российскому министру. На снимке видно, как толпа окружила Лаврова, приветствуя его и делая совместные фотографии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН.

    Лавров обвинил Киев в нарушении основополагающих принципов Устава организации. Во время своего выступления Лавров раскритиковал страны Европы за потворство киевскому режиму.

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    27 сентября 2026, 15:07 • Новости дня
    Рар: Европу будут вынуждать к переговорам с Россией
    Рар: Европу будут вынуждать к переговорам с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия опасается, что на предстоящем саммите G20 во Флориде давление на европейские страны с требованием начать переговоры с Россией по Украине может усилиться, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. По его словам, именно поэтому Берлин пытается заранее «зондировать почву» для возможного возобновления переговоров с Москвой. Ранее состоялась встреча глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля.

    «В немецком правительстве поняли, что приглашением Владимира Путина на саммит G20 во Флориде США открыли новое окно для дипломатических переговоров по Украине. Хотят европейские лидеры того или нет, но Дональд Трамп старается усадить их с президентом России за один стол. Соответственно, страны ЕС ощущают, что на грядущем саммите будет веять духом многополярного мира», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Особенно чутко это осознают в ФРГ. Вероятность того, что развивающиеся государства будут давить на европейцев, добиваясь начала переговоров с Москвой, как никогда высока. Именно поэтому канцлер Германии Фридрих Мерц и послал главу МИД Йоханна Вадефуля «прозондировать почву» для возможных переговоров. Тем самым Берлин надеется вернуть себе роль лидера ЕС в переговорном процессе», – уточняет он.

    «Однако встреча двух дипломатов ни к чему не привела. Россия подчеркнула, что не намерена отступать от заявленных целей в рамках конфликта на Украине, а Германия продолжает настаивать на перемирии. Вряд ли в ближайшее время состоится еще одна встреча дипломатов на этом уровне. Инициатива в переговорном процессе пока остается исключительно у американцев», – заключил Рар.

    Ранее состоялись переговоры главы МИД Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Йоханна Вадефуля. Встреча на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке по инициативе германской стороны, сообщает российское дипведомство. В ходе беседы затрагивались темы двусторонних отношений, а также сложившаяся вокруг Украины ситуация.

    «По этим и другим вопросам Вадефуль подтвердил неоднократно излагавшуюся публично позицию правительства ФРГ», – отмечает МИД РФ. Примечательно, что состоявшаяся встреча стала первым контактом между государствами на столь высоком уровне за четыре с половиной года. Подробностями организации беседы делилась официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

    По ее словам, подчиненные Вадефуля настаивали на ограничении доступа СМИ к мероприятию. «Требовали гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов. «Западная демократия прекрасного сада», – рассказала она. Захарова также отметила, что на переговорном столе лежал доклад «Наследники Геббельса: фальсификации событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима».

    «Вадефуль стыдливо прикрыл доклад блокнотом и сделал вид, будто бы ничего не заметил, а сравнение с Геббельсом – это и не про них. Но всем все совершенно очевидно и «правда глаза колет», – сообщает дипломат. При этом вся беседа, как передает ТАСС, уложилась в 20 минут. Министры пожали друг другу руки, а затем диалог перешел в закрытый формат.

    По итогам разговора глава МИД ФРГ отказался давать какие-либо комментарии. Впрочем, позже Вадефуль дал интервью немецкому телеканалу ZDF, в котором он назвал встречу с Лавровым «напряженной дискуссией». «Для меня было важно ясно дать понять, что Германия не приемлет таких вещей, как атака беспилотника в Лейпциге. Что это неприемлемая эскалация», – подчеркнул он. Напомним, никаких доказательств причастности Москвы к произошедшему Германией представлено не было.

    Объясняя причины, по которым ФРГ решила пойти на данный контакт, дипломат подчеркнул, что он не желает оставлять на откуп американцам обмен мнениями с Россией. «Мы осознаем, что между нашими правительствами существуют принципиальные разногласия во взглядах. Но эти разногласия также необходимо обсуждать», – уточнил Вадефуль.

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    26 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Лавров: Если на нас нападут, война будет короткой

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил западные страны о быстром ответе Москвы в случае прямой вооруженной агрессии против государства.

    Глава внешнеполитического ведомства сослался на слова президента Владимира Путина о готовности дать отпор агрессорам, передает ТАСС. Дипломат подчеркнул решимость Москвы решительно защищать свои интересы.

    «Вот в этом случае, если они на нас нападут, потому что мы не собираемся, как сказал президент, за нами не станет. А еще один раз он сказал, что это будет совсем другая война, и она будет короткой», – заявил министр по итогам участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров также предрек очень короткую войну в случае нападения Европы.

    При этом министр полностью исключил возможность инициативной атаки Москвы на западные государства.

    Летом Лавров предупредил о применении нетрадиционных видов вооружения для отражения подобной агрессии.

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    27 сентября 2026, 15:41 • Новости дня
    Захарова раскрыла истинную цель запроса Германии на встречу с Лавровым

    Захарова: Вадефуль запросил встречу с Лавровым для спасения рейтинга Мерца

    Захарова раскрыла истинную цель запроса Германии на встречу с Лавровым
    @ Павел Бедняков/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель МИД России Мария Захарова объяснила просьбу немецкого министра иностранных дел Йоханна Вадефуля о переговорах с российской стороной попыткой повысить популярность канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что инициатива главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке продиктована внутриполитическими мотивами, передает ТАСС.

    «У меня есть предположение, что эти переговоры, которые они запросили и которые обернулись вот этим зачитыванием текста по бумажке, нужны были только для того, чтобы каким-то образом продемонстрировать немцам некую активность», – заявила дипломат в телеэфире.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что подобные действия направлены на демонстрацию дипломатической работы официального Берлина. По ее словам, главной целью было поддержать снижающиеся показатели популярности немецкого канцлера Фридриха Мерца среди избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль запросил встречу с руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН.

    Российский министр заметил ожидания немецкого коллеги получить от Москвы уступки в рамках украинского конфликта.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца рабом военно-промышленного комплекса.

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    26 сентября 2026, 07:26 • Новости дня
    Судмедэкспертиза установила причину смерти журналиста Соседова

    Судмедэкспертиза назвала причиной смерти Соседова перелом

    Судмедэкспертиза установила причину смерти журналиста Соседова
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Судмедэксперты назвали перелом основания черепа предварительной причиной смерти Сергея Соседова, они опровергли версию смерти журналиста из-за тромба.

    Родственники Соседова получили предварительное заключение специалистов о причинах трагедии. В документе говорится: «перелом основания черепа, кровоизлияние, отек мозга», выяснила «Комсомольская правда».

    Версия о том, что журналист упал с лестницы в результате оторвавшегося тромба, не подтвердилась. Медики пояснили, что подобное состояние могло спровоцировать инсульт или проблемы в других органах.

    При наличии связи между травмой и тромбоэмболией судмедэксперты отразили бы это в своем официальном заключении.

    Мать журналиста отмечала, что ухудшений в состоянии здоровья сына не замечала, однако предупреждала сына о длительном перелете и смене часовых поясов, призывая отменить поездку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мать музыкального критика назвала причиной гибели сына тяжелую травму головы из-за случайного падения.

    В то же время директор отеля в Нерюнгри опроверг информацию о падении журналиста с лестницы.

    Семья Соседова объявила о планах похоронить его на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

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    26 сентября 2026, 20:18 • Новости дня
    Захарова: Глава МИД ФРГ прикрыл доклад о провокации в Буче на встрече с Лавровым

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым прикрыл блокнотом доклад о фальсификации событий в Буче.

    Во время переговоров на столе находился доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов под названием «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», сообщила Захарова в своем Telegram-канале.

    По словам Захаровой, глава МИД ФРГ стыдливо прикрыл материал блокнотом и сделал вид, будто ничего не заметил.

    Она добавила, что данные расследования изобличают циничную фальсификацию Киева и его западных спонсоров, и сравнение с Геббельсом, по-видимому, задело немецкую сторону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Лавров обсудил с Вадефулем ситуацию на Украине и двусторонние отношения.

    В пятницу он потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче.

    В четверг Лавров передал главе МАГАТЭ доклад о провокации в Буче.

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    25 сентября 2026, 21:55 • Новости дня
    Командующий группировкой «Север» сообщил о наступлении ВС России на Сумы

    Генерал Никифоров доложил Белоусову о наступлении группировки «Курск» на Сумы

    Командующий группировкой «Север» сообщил о наступлении ВС России на Сумы
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров проинформировал министра обороны Андрея Белоусова о продвижении группировки «Курск» в Сумской области на город Сумы для создания зоны безопасности.

    Белоусов совершил рабочую поездку в зону СВО, Никифоров доложил ему о создании полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей, передает ТАСС. «Группировка «Курск» ведет наступательные действия на территории Сумской области с общим направлением на Сумы», – заявил Никифоров.

    Напомним, министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне спецоперации и заслушал доклады об успешном расширении полосы безопасности.

    На Сумском направлении российские военные освободили десять населенных пунктов.

    Несколькими днями ранее артиллерия группировки «Север» усилила удары по позициям противника в данном регионе.

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    26 сентября 2026, 01:53 • Новости дня
    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне

    ВКС России сбросили ФАБ-500 на позиции ВСУ на острове Корабел

    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация сбросила более десяти авиабомб ФАБ-500 на позиции украинского подразделения «Птицы Мадьяра» в Херсоне, уничтожив живую силу и технику, рассказал военнослужащий с позывным Приморск.

    «Силы оперативно-тактической авиации ВС РФ ночью нанесли массированный удар более чем десятью авиабомбами ФАБ-500 по позициям киевских боевиков на острове Корабел в Херсоне», – рассказал он РИА «Новости».

    Приморск уточнил, что в результате огневого поражения уничтожено крупное скопление личного состава и техники ВСУ, включая силы украинского  террористического подразделения «Птицы Мадьяра», а также националистов и наемников.

    «Всего уничтожено более взвода боевиков, порядка трех единиц бронированной техники и множество оборудования для управления БПЛА», – добавил военнослужащий.

    Разведчики 18-й армии группировки «Днепр» скорректировали удар с помощью беспилотников и обеспечили объективный контроль.

    Сейчас под контролем ВС России находится около 75% территории Херсонской области, вошедшей в состав страны после референдума 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России ударили ФАБами по Маякам и Светличному.  До этого ВКС России ударили ФАБ-1500 по пунктам управления БПЛА в районе Хотени в Сумской области и Дружковке в ДНР, а также уничтожили украинские пункты БПЛА бомбами ФАБ-1500.

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    26 сентября 2026, 20:19 • Новости дня
    Лавров: Вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии нет мест в Совбезе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров выступил категорически против предоставления дополнительных мест в Совете Безопасности ООН вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии.

    Министр иностранных дел обозначил принципиальную позицию Москвы в ходе общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи, передает ТАСС. Реформа организации не должна предусматривать расширение за счет западных государств.

    «Тем более Германии и Японии, которые встали на путь милитаризации и реваншизма», – обратил внимание глава российской дипломатии.

    Он подчеркнул, что Россия поддерживает увеличение представленности стран Азии, Африки и Латинской Америки. По его словам, Москва выступает за предоставление постоянных мест Бразилии и Индии при обязательном учете интересов Африканского континента.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН статус «враждебного государства» для Токио и Берлина.

    Ранее Германия не получила место непостоянного члена Совета Безопасности на 2027–2028 годы.

    При этом глава МИД России Сергей Лавров поддержал справедливые требования стран Африки об увеличении своего присутствия в организации.

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    26 сентября 2026, 03:37 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска

    Марочко: ВС России готовятся к штурму Славянска и Краматорска

    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска активно готовятся к штурму восточных рубежей Славянско-Краматорской агломерации, нанося существенный урон подразделениям ВСУ в этих городах, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Хочу отметить, подготовительные мероприятия в Славянске и Краматорске уже ведутся не один день. В целом можно говорить, что мы сейчас наносим серьезный ущерб противнику именно в этих городах», – заявил он ТАСС.

    По информации Марочко, после успешной зачистки Николаевки и выравнивания линии фронта российские войска смогут начать штурм восточных окраин Славянско-Краматорской агломерации.

    Он добавил, что для стабилизации обстановки под Красным Лиманом в ДНР командование ВСУ перебросило 3-й армейский корпус и подразделение запрещенной в России террористической организации «Азов».

    Ожидая потерю позиций, украинская сторона также направляет в этот район дополнительные резервные силы, подытожил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики сообщили об усилении принудительной эвакуации детей из Славянска. Офицер запаса Дандыкин сообщил о старте решающих сражений в зоне СВО и вынужденной обороне ВСУ в Красном Лимане.

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    26 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Лавров напомнил о словах Путина про «войну с Европой»

    Лавров заявил о нежелании России воевать с Европой

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о нежелании Москвы вступать в вооруженный конфликт с европейскими государствами, несмотря на их агрессивные планы.

    Руководитель внешнеполитического ведомства выступил на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что президент Владимир Путин неоднократно отвергал возможность конфликта.

    «Мы многократно излагали нашу позицию, поэтому ничего добавить я не могу. Излагал ее лично президент Путин. Он говорил ранее и вот недавно, буквально, по-моему, в Петербурге подтвердил позицию, что воевать с Европой мы не собираемся – это бред и чушь», – заявил Сергей Лавров.

    При этом министр обратил внимание на агрессивную риторику западных стран. По его словам, именно европейские государства активно готовятся к противостоянию с Москвой, планируя достичь максимальной боеготовности к 2030 году.

    Глава МИД Сергей Лавров исключил возможность нападения России на европейские страны.

    Президент России Владимир Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

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    26 сентября 2026, 06:47 • Новости дня
    Ученый и шаман объяснили выход медведей к людям и нападения

    Президент РАН Красников объяснил выход медведей к людям ростом популяции

    Ученый и шаман объяснили выход медведей к людям и нападения
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Российской академии наук Геннадий Красников объяснил участившиеся нападения медведей на людей изменением климата, ростом популяции хищников и сокращением их кормовой базы, шорский шаман Игорь Идимешев согласился с ученым.

    Участившиеся случаи нападения медведей на людей объясняются климатическими изменениями, ростом популяции и сокращением кормовой базы, передает РИА «Новости». Красников подчеркнул, что эти факторы заставляют хищников расширять ареал обитания.

    «Безусловно, наука может это объяснить. Медведи заметны, потому что они нападают на людей, но, если посмотреть, у нас и другие животные приходят, и лисы приходят в город, и волки тоже достаточно частыми являются посетителями, иногда и тигров видим», – сказал он.

    По словам главы РАН, нехватка пищевых запасов вынуждает животных искать новые территории. Он отметил, что для каждого региона необходимо вырабатывать индивидуальные рекомендации, учитывая изменения кормовой базы и численности медведей. К тому же потепление климата в России приводит к изменению миграции животных.

    Шорский шаман и охотник Игорь Идимешев в беседе с ТАСС указал, что в этой ситуации нет никакой мистики.

    «Именно чистое воздействие человека. Причина нападения медведей кроется в бесчеловечном отношении к природе. Мы в ходе своей деятельности внесли дисгармонию в природу», – заявил он.

    Идимешев пояснил, что из-за нарушения пищевой среды сначала ушли лоси, а затем медведи остались без кормовой базы.

    Шаман рассказал, что в традициях шорцев медведя называют «великим человеком» и с уважением относятся к животному. Охотникам, добывшим зверя, традиционно дарили оберег из когтя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эколог Кудактин рассказал об опасности прикормленных медведей. Биолог объяснил причины нападения медведей на людей. Биолог Кропачев раскрыл способ мгновенно вычислить медведя-людоеда.

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    26 сентября 2026, 07:59 • Новости дня
    В МВД предложили оригинальный способ создания надежных паролей

    МВД: Надежным паролем может стать строка любимой песни

    В МВД предложили оригинальный способ создания надежных паролей
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Строчки из любимых песен можно использовать для создания надежных паролей, заменяя в них гласные буквы на специальные символы, следует из материалов МВД России.

    Подобный подход усложняет задачу мошенникам при попытке взлома, передает РИА «Новости».

    В ведомстве подчеркивают, что хороший код доступа должен быть длинным и сочетать буквы разного регистра. Добавление спецсимволов, например знака «@», значительно повышает уровень безопасности.

    Дополнительной мерой защиты послужит настройка двухфакторной аутентификации.

    В МВД предостерегли от использования в паролях личных данных. Даты рождения, имена и фамилии делают комбинацию уязвимой.

    Кроме того, правоохранители настоятельно рекомендуют не сохранять коды доступа в заметках мобильного телефона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт рассказал о главных признаках взлома аккаунта на «Госуслугах». МВД посоветовало детям не указывать личные данные в онлайн-играх. МВД рассказало о способах защиты аккаунта в мессенджере.


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