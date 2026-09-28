  • Новость часаВоенный эксперт оценил планы Украины спрятать дата-центры
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    Швейцария выбрала фальшивый нейтралитет
    Политолог спрогнозировал цветную революцию в Сербии
    Южная Корея потребовала от Украины извинений за ложь
    Ростех объяснил преимущество «Торнадо-С» перед HIMARS
    Из-за атаки БПЛА обрушилась часть ж/д моста в Брянской области
    Российские войска освободили сумское Уланово и Нововодяное в ДНР
    ФСБ установила имена сотрудничающих со спецслужбами Британии релокантов
    Вучич сложил обязанности президента Сербии
    Партия Ле Пен добилась исторического результата на выборах во Франции
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    5 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Какой урок 1941-го не выучила Украина

    Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    28 сентября 2026, 13:43 • Новости дня

    Лжеакушерка получила срок за гибель младенца при домашних родах в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Московский суд приговорил к трем с половиной годам колонии женщину без медицинского образования, чьи действия привели к гибели младенца во время домашних родов в Москве.

    Суд вынес решение по делу женщины, принимавшей роды без профильного образования, что привело к гибели новорожденного, передает ТАСС.

    В Следственном комитете сообщили, что доказательства признаны достаточными для обвинительного вердикта.

    «Приговором суда ей назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – заявили в ведомстве. Фигурантку признали виновной в незаконной медицинской деятельности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    Следствие установило, что осужденная не имела медицинского образования и квалификации в сфере акушерства. В декабре 2025 года она приехала к москвичке в квартиру на улице Полины Осипенко и приняла роды. Вскоре состояние младенца ухудшилось, несмотря на помощь врачей, он скончался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели младенца во время домашних родов.

    Прокуратура ранее направила в суд дело столичного косметолога из-за смерти пациентки от передозировки анестетиком.

    27 сентября 2026, 15:07 • Новости дня
    Рар: Европу будут вынуждать к переговорам с Россией
    Рар: Европу будут вынуждать к переговорам с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия опасается, что на предстоящем саммите G20 во Флориде давление на европейские страны с требованием начать переговоры с Россией по Украине может усилиться, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. По его словам, именно поэтому Берлин пытается заранее «зондировать почву» для возможного возобновления переговоров с Москвой. Ранее состоялась встреча глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля.

    «В немецком правительстве поняли, что приглашением Владимира Путина на саммит G20 во Флориде США открыли новое окно для дипломатических переговоров по Украине. Хотят европейские лидеры того или нет, но Дональд Трамп старается усадить их с президентом России за один стол. Соответственно, страны ЕС ощущают, что на грядущем саммите будет веять духом многополярного мира», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Особенно чутко это осознают в ФРГ. Вероятность того, что развивающиеся государства будут давить на европейцев, добиваясь начала переговоров с Москвой, как никогда высока. Именно поэтому канцлер Германии Фридрих Мерц и послал главу МИД Йоханна Вадефуля «прозондировать почву» для возможных переговоров. Тем самым Берлин надеется вернуть себе роль лидера ЕС в переговорном процессе», – уточняет он.

    «Однако встреча двух дипломатов ни к чему не привела. Россия подчеркнула, что не намерена отступать от заявленных целей в рамках конфликта на Украине, а Германия продолжает настаивать на перемирии. Вряд ли в ближайшее время состоится еще одна встреча дипломатов на этом уровне. Инициатива в переговорном процессе пока остается исключительно у американцев», – заключил Рар.

    Ранее состоялись переговоры главы МИД Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Йоханна Вадефуля. Встреча на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке по инициативе германской стороны, сообщает российское дипведомство. В ходе беседы затрагивались темы двусторонних отношений, а также сложившаяся вокруг Украины ситуация.

    «По этим и другим вопросам Вадефуль подтвердил неоднократно излагавшуюся публично позицию правительства ФРГ», – отмечает МИД РФ. Примечательно, что состоявшаяся встреча стала первым контактом между государствами на столь высоком уровне за четыре с половиной года. Подробностями организации беседы делилась официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

    По ее словам, подчиненные Вадефуля настаивали на ограничении доступа СМИ к мероприятию. «Требовали гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов. «Западная демократия прекрасного сада», – рассказала она. Захарова также отметила, что на переговорном столе лежал доклад «Наследники Геббельса: фальсификации событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима».

    «Вадефуль стыдливо прикрыл доклад блокнотом и сделал вид, будто бы ничего не заметил, а сравнение с Геббельсом – это и не про них. Но всем все совершенно очевидно и «правда глаза колет», – сообщает дипломат. При этом вся беседа, как передает ТАСС, уложилась в 20 минут. Министры пожали друг другу руки, а затем диалог перешел в закрытый формат.

    По итогам разговора глава МИД ФРГ отказался давать какие-либо комментарии. Впрочем, позже Вадефуль дал интервью немецкому телеканалу ZDF, в котором он назвал встречу с Лавровым «напряженной дискуссией». «Для меня было важно ясно дать понять, что Германия не приемлет таких вещей, как атака беспилотника в Лейпциге. Что это неприемлемая эскалация», – подчеркнул он. Напомним, никаких доказательств причастности Москвы к произошедшему Германией представлено не было.

    Объясняя причины, по которым ФРГ решила пойти на данный контакт, дипломат подчеркнул, что он не желает оставлять на откуп американцам обмен мнениями с Россией. «Мы осознаем, что между нашими правительствами существуют принципиальные разногласия во взглядах. Но эти разногласия также необходимо обсуждать», – уточнил Вадефуль.

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    27 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    Минобороны иронично прокомментировало поражение дата-центров в Киеве

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское оборонное ведомство сыронизировало над поражением информационного узла украинской армии в Киеве, назвав произошедшее принудительным цифровым детоксом.

    Российское оборонное ведомство с иронией отреагировало на информацию об уничтожении дата-центра украинских вооруженных сил в Киеве, опубликовав в «Макс» картинку с шуткой.

    В официальном аккаунте министерства появился короткий пост: «Цифровой детокс. В принудительном режиме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удар по центру обработки данных компании «Омега Телеком» в Киеве, обеспечивающему ВСУ высокоскоростным интернетом.

    Кроме того, российские беспилотники успешно атаковали дата-центр компании «Киевстар» в Киеве.

    Ночью в Киеве был поражен центр обработки данных компании Vodafone, который обеспечивал мобильную связь, высокоскоростной интернет и передачу разведданных для украинских сил.

    Накануне российские войска поразили киевский центр обработки данных «Космонова».

    Данный инфраструктурный объект полностью прекратил свою работу.

    Повреждение узлового оборудования вызвало масштабные перебои с интернетом в украинской столице.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    27 сентября 2026, 15:41 • Новости дня
    Захарова раскрыла истинную цель запроса Германии на встречу с Лавровым

    Захарова: Вадефуль запросил встречу с Лавровым для спасения рейтинга Мерца

    Захарова раскрыла истинную цель запроса Германии на встречу с Лавровым
    @ Павел Бедняков/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель МИД России Мария Захарова объяснила просьбу немецкого министра иностранных дел Йоханна Вадефуля о переговорах с российской стороной попыткой повысить популярность канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что инициатива главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке продиктована внутриполитическими мотивами, передает ТАСС.

    «У меня есть предположение, что эти переговоры, которые они запросили и которые обернулись вот этим зачитыванием текста по бумажке, нужны были только для того, чтобы каким-то образом продемонстрировать немцам некую активность», – заявила дипломат в телеэфире.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что подобные действия направлены на демонстрацию дипломатической работы официального Берлина. По ее словам, главной целью было поддержать снижающиеся показатели популярности немецкого канцлера Фридриха Мерца среди избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль запросил встречу с руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН.

    Российский министр заметил ожидания немецкого коллеги получить от Москвы уступки в рамках украинского конфликта.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца рабом военно-промышленного комплекса.

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    28 сентября 2026, 09:41 • Новости дня
    В ФСБ назвали уехавших на Запад россиян «новыми власовцами»

    ФСБ заявила о контроле британских спецслужб над российской оппозицией за рубежом

    В ФСБ назвали уехавших на Запад россиян «новыми власовцами»
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские контрразведчики установили имена всех переехавших за рубеж россиян, которые сотрудничают с британскими спецслужбами и по сути являются «власовцами 2.0», сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

    По данным ФСБ, уехавшие из страны граждане помогают Британии консолидировать так называемую оппозицию. Как сообщил оперативный сотрудник ведомства, в данной работе способствуют уехавшие из России граждане, сочувствующие киевскому режиму и готовые выступать на стороне противника, этакие «власовцы 2.0». По его словам, их объединяют различные движения сопротивления под видом естественной гражданской активности, передает ТАСС.

    Контрразведке поименно известны все релоканты, решившие сотрудничать с Лондоном. Оперативник подчеркнул, что каждый их шаг фиксируется, а ошибок с амнистией бандеровцев спецслужбы больше не допустят. Попытки создать марионеточные организации в ущерб безопасности государства обречены на провал.

    Зарубежные объединения оппозиции полностью контролируются британскими спецслужбами для создания иллюзии альтернативной власти. За фасадом самоорганизации скрывается управляемый политический проект, нацеленный на демонстрацию другой страны. Однако на деле эти релоканты оказываются лишь проекцией интересов британской короны.

    Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело против лидера британской антироссийской структуры Russian Democratic Society UK ( признана нежелательной в России) Ксении Максимовой (признана экстремистом и террористом).

    Ранее сотрудники спецслужбы задержали собиравшего информацию о дипломатах агента СБУ.

    Украина планировала теракт против посла Британии в Москве Найджела Кейси.

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    27 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили дата-центр «Киевстара»

    Российские беспилотники поразили киевский дата-центр оператора связи ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские беспилотники успешно атаковали дата-центр компании «Киевстар» в Киеве, обеспечивающий украинскую армию связью и интернетом.

    Российские военные нанесли удар по центру обработки данных телекоммуникационной компании «Киевстар» в столице Украины, передает РИА «Новости». Этот оператор является одним из крупнейших провайдеров мобильной связи и высокоскоростного интернета для нужд Вооруженных сил Украины.

    «Сегодня днем в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в Киеве... центр обработки данных компании «Киевстар», являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ», – заявили в Министерстве обороны России.

    Вооруженные силы РФ продолжают систематически атаковать коммуникационные узлы, логистические центры и морские суда, которые используются в интересах украинской армии.

    Видео очередного удара доступно в Мах-канале газеты ВЗГЛЯД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 сентября российские войска поразили телекоммуникационные центры «Киевстар» и «Парковый» в украинской столице.

    26 сентября киевский центр обработки данных «Космонова» полностью прекратил свою работу из-за масштабных повреждений.

    В ночь на 27 сентября беспилотники атаковали столичный центр обработки данных компании Vodafone.

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    27 сентября 2026, 19:58 • Новости дня
    Захарова: Канье Уэст не извинился перед жителями России за поддержку нацизма

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский рэпер Канье Уэст извинился за поддержку нацизма перед евреями, но проигнорировал русских и белорусов, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американский исполнитель не принес извинений жителям России и Белоруссии, передает РИА «Новости». Дипломат напомнила, что 8 мая 2025 года рэпер выпустил клип, в котором звучит фраза «слава Гитлеру», а в конце использована аудиозапись выступления фюрера из 1930-х годов.

    «Когда я слышу, что он (Канье Уэст – ред.) как бы извинился перед евреями, я хочу задать вопрос: а перед русскими? А перед белорусами? А перед людьми других национальностей, которые здесь живут в нашей стране, извинился? Я вам могу сказать: нет, не извинился... А к нам, чья страна потеряла 27 млн человек от как раз Гитлера, не надо извиняться?» – задалась вопросом Захарова в подкасте блогеру Георгию Иващенко.

    Представитель ведомства добавила, что новость о возможном выступлении артиста в Петербурге шокировала настоящих блокадников. Один из них, узнав о песне со словами «хайль» и «Гитлер», стал задыхаться и не мог поверить в происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала шокирующими перформансы американского рэпера Канье Уэста с восхвалениями Адольфа Гитлера.

    Режиссер Никита Михалков счел оскорбительным для жителей блокадного Ленинграда возможное выступление этого артиста.

    Зрители потребовали через суд вернуть деньги за билеты на отмененное шоу музыканта.

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    27 сентября 2026, 21:30 • Новости дня
    Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку
    Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку
    @ Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Сербии Александр Вучич официально подписал документ о сложении полномочий главы государства.

    Глава сербского государства сложил полномочия в воскресенье вечером, передает РИА «Новости». Перед зданием администрации собрались сторонники политика, чтобы выразить ему поддержку. Политик вышел к собравшимся, поблагодарил их за победы на выборах 2017 и 2022 годов, после чего вернулся в здание.

    «На основании статьи 116 а5 Конституции Республики Сербии подаю в отставку с поста президента республики», – заявил политик и подписал соответствующий документ.

    В понедельник полномочия исполняющего обязанности главы государства перейдут председателю парламента Ане Брнабич. Ожидается, что до конца декабря в стране пройдут новые президентские выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сербский лидер Александр Вучич запланировал свою отставку на 27 сентября.

    Накануне политик проинформировал президента России Владимира Путина о скором уходе с поста.

    Ранее глава государства назначил внеочередные парламентские выборы на 25 октября.

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    28 сентября 2026, 07:19 • Новости дня
    Ростех объяснил преимущество «Торнадо-С» перед HIMARS

    Ростех: «Торнадо-С» прорывает эшелонированную ПВО Украины

    Ростех объяснил преимущество «Торнадо-С» перед HIMARS
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские управляемые реактивные снаряды системы залпового огня «Торнадо-С» стабильно преодолевают эшелонированные системы противовоздушной обороны украинской армии, это главное преимущество российской РСЗО перед американской HIMARS, заявил Ростех.

    Снаряды «Торнадо-С» стабильно демонстрируют способность прорывать эшелоны противовоздушной обороны противника, пояснили в госкорпорации, передает ТАСС.

    «За счет новой системы управления огнем отечественная боевая машина может оперативно наносить удары и менять позицию, не дожидаясь ответного вражеского огня», – пояснили там.

    Представители компании подчеркнули превосходство отечественных снарядов над американскими аналогами, включая HIMARS. Это преимущество в артиллерийских дуэлях достигается благодаря более крупному калибру и высокой энергетике ракеты.

    При этом точность российской системы остается на очень высоком уровне.

    РСЗО «Торнадо-С» оборудована современной автоматизированной системой управления огнем и навигационной аппаратурой для точного наведения. Дальность стрельбы достигает 120 км, это позволяет наносить высокоточные удары по критически важным объектам противника как на линии боевого соприкосновения, так и в глубине обороны.

    Ранее в сентябре расчет РСЗО «Торнадо-С» поразил американскую установку HIMARS в Харьковской области.

    Зимой артиллеристы уничтожили склады боеприпасов украинских войск.

    В прошлом году Ростех объяснял, как управляемые снаряды комплекса эффективно преодолевают системы противовоздушной обороны противника.

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    27 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Швейцарцы отвергли инициативу по ужесточению принципа нейтралитета
    Швейцарцы отвергли инициативу по ужесточению принципа нейтралитета
    @ Jean-Christophe Bott/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На общенациональном референдуме в Швейцарии большинство из 68,49% участников отвергло конституционное ужесточение нейтралитета при явке 46%.

    Как передает РИА «Новости», по предварительным результатам подсчета голосов на федеральном портале VoteInfo, 68,49% граждан Швейцарии проголосовали против изменения конституционного принципа нейтралитета. Инициатива была отклонена во всех 26 кантонах Конфедерации.

    Голосование прошло в воскресенье по народной инициативе «О нейтралитете», предлагавшей закрепить в конституции принцип вечного вооруженного нейтралитета и запрет на введение любых санкций, кроме одобренных Советом Безопасности ООН. Явка, по предварительным данным, составила 46%.

    Инициатором выступила имеющая парламентское большинство Швейцарская народная партия (UDC), настаивавшая на запрете присоединяться к санкциям без решения Совбеза ООН и вступать в военные или оборонительные союзы по типу НАТО. Федеральный совет Швейцарии рекомендовал гражданам голосовать против расширения принципа нейтралитета на конституционном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по предварительным данным, большинство участников референдума в Швейцарии выступили против инициативы о закреплении принципа вечного нейтралитета, предусматривающей отмену антироссийских санкций.

    Накануне голосования швейцарским избирателям предстояло на референдуме решить вопрос о более строгом определении нейтралитета, способном ограничить введение антироссийских санкций.

    Ранее жители Швейцарии готовились проголосовать в конце сентября за закрепление вечного вооруженного нейтралитета и отказ от односторонних экономических ограничений, лишающих страну возможности поддерживать санкции против кого-либо.

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    28 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Партия Ле Пен добилась исторического результата на выборах в Сенат Франции

    Bloomberg: Консерваторы сохранили контроль над Сенатом Франции

    Партия Ле Пен добилась исторического результата на выборах в Сенат Франции
    @ Pierre Teyssot/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Французская правая партия «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен получила достаточно мест по итогам выборов для формирования собственной фракции в Сенате.

    По итогам воскресного голосования партия «Национальное объединение» и ее союзники заняли как минимум 14 мест в верхней палате французского парламента. Этого количества достаточно для создания формальной группы в Сенате, что дает право на дополнительное время для выступлений и расширенное финансирование аппарата, пишет Bloomberg.

    Лидер партии Марин Ле Пен назвала итоги голосования важной вехой, отметив, что полученные результаты превзошли все ожидания. Статус официальной группы требует наличия в палате как минимум 10 сенаторов и позволяет политической силе инициировать парламентские следственные комиссии.

    При этом консервативная партия «Республиканцы» и ее сторонники сохранили большинство, получив в общей сложности около 200 мандатов по предварительным подсчетам издания Le Monde. Президент консерваторов Брюно Ретайо переизбрался в Сенат. Леворадикальная партия «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона обеспечила себе как минимум одно место.

    Сенаторы во Франции избираются не прямым всенародным голосованием, а десятками тысяч местных чиновников, включая мэров и членов региональных советов. Всего на этих выборах распределялось 178 мест – немногим более половины от общего состава Сената Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг опросы предсказали выход Марин Ле Пен во второй тур президентских выборов. Во вторник эксперты предрекли Евросоюзу неизбежное сотрудничество с лидером «Национального объединения». В прошлом месяце социологи допустили победу Ле Пен во втором туре голосования за пост главы государства.

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    27 сентября 2026, 17:28 • Новости дня
    Новый взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице Украины во время действия режима воздушной тревоги раздался очередной хлопок.

    Очередной хлопок раздался в столице Украины во время действия сирены, передает РИА «Новости». Информацию об этом распространил местный телеканал.

    «Взрыв в Киеве», – говорится в сообщении, которое появилось в Telegram-канале украинского СМИ.

    Согласно данным официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время в городе и прилегающей области звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее в воскресенье местные издания уже информировали о подобных инцидентах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Россия значительно нарастила количество ударов по Киеву.

    В украинской столице произошли массовые отключения электроэнергии после атаки беспилотников.

    Российские войска нанесли массированный удар по украинским военным заводам.

    Комментарии (5)
    28 сентября 2026, 08:29 • Новости дня
    Марочко сообщил о потере ВСУ боеспособных подразделений под Красным Лиманом
    Марочко сообщил о потере ВСУ боеспособных подразделений под Красным Лиманом
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери и утратили боеспособные подразделения из-за провала контрнаступления в районе Красного Лимана, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Военный эксперт Андрей Марочко, опираясь на данные Минобороны России, сообщил, что попытки наступления украинских войск на краснолиманском направлении потерпели неудачу. «В районе Красного Лимана так называемый контрнаступ «забуксовал», и привел к потере большого количества боеспособных подразделений», – написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

    Помимо этого, за прошедшую неделю общие потери противника в зоне проведения специальной военной операции составили более 9,4 тыс. человек убитыми и ранеными. В это число также входят иностранные наемники. По словам эксперта, этот показатель превысил данные предыдущей недели на 115 человек.

    Основной урон живой силе противника нанесли бойцы российской группировки «Центр», действующей на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. За неделю российские военные уничтожили около 6 тыс. беспилотников, 18 морских судов, 49 артиллерийских орудий, 33 станции радиоэлектронной борьбы, а также свыше 600 единиц автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные практически прекратили попытки вернуть утраченные рубежи в районе Красного Лимана.

    Главком ВСУ Михаил Драпатый бросил в бой резервные подразделения для проведения новых контратак.

    Российские войска прорвали оборонительную линию противника в этом городе.

    Комментарии (10)
    28 сентября 2026, 09:56 • Новости дня
    Южная Корея потребовала от Украины извинений за ложь

    Южная Корея потребовала от Украины извинений за ложь о пленных из КНДР

    Южная Корея потребовала от Украины извинений за ложь
    @ Yao Qilin/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Южной Кореи выразили резкое недовольство в связи с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о передаче Сеулу северокорейских военнопленных и потребовали официальных извинений.

    Администрация президента Южной Кореи потребовала от Киева официальных извинений и объяснений после того, как Владимир Зеленский сообщил о передаче Сеулу двух пленных солдат КНДР, пишет Yonhap. В Сеуле это заявление расценили как «поведение, наносящее ущерб двусторонним отношениям».

    Высокопоставленный представитель администрации президента Южной Кореи пояснил, что южнокорейская сторона планировала допросить пленных, однако Киев в одностороннем порядке опубликовал заявление об их передаче. Это было сделано «без консультаций и согласия Сеула».

    В ответ на упреки Сеула офис президента Украины опубликовал заявление об отсутствии договоренностей хранить передачу военнопленных в секрете. Южная Корея назвала это заявление ложью.

    В Южной Корее считают, что действия украинских властей ставят под угрозу дипломатические отношения между странами, и расценивают их как «поведение, наносящее ущерб двусторонним отношениям». Сеул потребовал от Киева объяснений и извинений за случившееся, а также рассматривает возможность введения дополнительных мер в отношении Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава Южной Кореи выступил с отповедью в адрес украинского лидера. В пятницу Украина спровоцировала скандал в Южной Корее из-за северокорейских военнопленных. В четверг Владимир Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных военных КНДР.

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    28 сентября 2026, 11:00 • Новости дня
    Из-за атаки БПЛА обрушилась часть железнодорожного моста в Брянской области

    Из-за атак БПЛА в Брянской области и обрушения моста сошли с путей десять вагонов

    Из-за атаки БПЛА обрушилась часть железнодорожного моста в Брянской области
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Серия атак беспилотников на железнодорожную инфраструктуру Брянской области привела к частичному обрушению моста и сходу грузовых составов с рельсов, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

    На перегоне Дятьково – Людиново из-за налета дронов обрушилась часть моста, десять вагонов сошли с путей. Аналогичная ситуация произошла в Унечском районе, где с рельсов сошли 18 пустых полувагонов. В результате этих инцидентов никто не пострадал, сообщил в своем Max временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

    «Враг наносит целенаправленные удары по железнодорожной инфраструктуре», – подчеркнул глава области.

    После осмотра мест происшествий сотрудниками Росгвардии специалисты начнут восстановительные работы. Еще одна атака зафиксирована в Навлинском районе, однако там повреждение путей не привело к нарушению движения поездов.

    Двумя днями ранее из-за повреждения путей в Брянской области приостановили движение поездов.

    20 сентября в результате ударов украинских беспилотников по автомобилям пострадали шесть человек.

    В Краснодарском крае в понедельник обломки сбитых беспилотников привели к возгораниям на трех предприятиях гражданской инфраструктуры.

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    28 сентября 2026, 07:31 • Новости дня
    В Nestle захотели вернуть контроль над российскими активами
    В Nestle захотели вернуть контроль над российскими активами
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Швейцарская компания Nestle заявила о намерении вернуть контроль над своими активами в России, сообщили в пресс-службе концерна.

    «В настоящее время изучается ситуация и рассматриваются возможные варианты действий. Концерн полон решимости предпринять все необходимые шаги для защиты своих прав», – пояснили в Nestle, передает РИА «Новости».

    Государственный секретариат по экономике и МИД Швейцарии заявили, что поддерживают контакт с компанией. Ведомства оказывают Nestle поддержку дипломатическими путями.

    Главная цель этих усилий – добиться отмены решения о переводе российских предприятий компании во временное управление. При этом швейцарские власти отказались разглашать другие подробности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о введении внешнего управления предприятиями компании Nestle в России.

    Руководство швейцарской корпорации приступило к изучению возможных вариантов дальнейшей работы.

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