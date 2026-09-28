  • Новость часаВоенный эксперт оценил планы Украины спрятать дата-центры
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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    5 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Какой урок 1941-го не выучила Украина

    Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    6 комментариев
    28 сентября 2026, 14:19 • Новости дня

    Число пострадавших при атаке беспилотников на Ульяновск выросло до 17 человек

    В Ульяновске количество пострадавших из-за атаки дронов достигло 17 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Губернатор региона Алексей Русских сообщил, что количество пострадавших при атаке беспилотников на Ульяновск увеличилось до 17 человек, среди которых есть дети.

    Всем получившим травмы была оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь, передает ТАСС со ссылкой на выступление главы региона на заседании штаба по комплексному развитию.

    До этого было известно о 15 пострадавших, из которых четверо были госпитализированы в медицинские учреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлой недели Ульяновск подвергся атаке вражеских беспилотников. Правоохранительные органы завели дело о теракте.

    27 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    Минобороны иронично прокомментировало поражение дата-центров в Киеве

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское оборонное ведомство сыронизировало над поражением информационного узла украинской армии в Киеве, назвав произошедшее принудительным цифровым детоксом.

    Российское оборонное ведомство с иронией отреагировало на информацию об уничтожении дата-центра украинских вооруженных сил в Киеве, опубликовав в «Макс» картинку с шуткой.

    В официальном аккаунте министерства появился короткий пост: «Цифровой детокс. В принудительном режиме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удар по центру обработки данных компании «Омега Телеком» в Киеве, обеспечивающему ВСУ высокоскоростным интернетом.

    Кроме того, российские беспилотники успешно атаковали дата-центр компании «Киевстар» в Киеве.

    Ночью в Киеве был поражен центр обработки данных компании Vodafone, который обеспечивал мобильную связь, высокоскоростной интернет и передачу разведданных для украинских сил.

    Накануне российские войска поразили киевский центр обработки данных «Космонова».

    Данный инфраструктурный объект полностью прекратил свою работу.

    Повреждение узлового оборудования вызвало масштабные перебои с интернетом в украинской столице.

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    27 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили дата-центр «Киевстара»

    Российские беспилотники поразили киевский дата-центр оператора связи ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские беспилотники успешно атаковали дата-центр компании «Киевстар» в Киеве, обеспечивающий украинскую армию связью и интернетом.

    Российские военные нанесли удар по центру обработки данных телекоммуникационной компании «Киевстар» в столице Украины, передает РИА «Новости». Этот оператор является одним из крупнейших провайдеров мобильной связи и высокоскоростного интернета для нужд Вооруженных сил Украины.

    «Сегодня днем в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в Киеве... центр обработки данных компании «Киевстар», являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ», – заявили в Министерстве обороны России.

    Вооруженные силы РФ продолжают систематически атаковать коммуникационные узлы, логистические центры и морские суда, которые используются в интересах украинской армии.

    Видео очередного удара доступно в Мах-канале газеты ВЗГЛЯД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 сентября российские войска поразили телекоммуникационные центры «Киевстар» и «Парковый» в украинской столице.

    26 сентября киевский центр обработки данных «Космонова» полностью прекратил свою работу из-за масштабных повреждений.

    В ночь на 27 сентября беспилотники атаковали столичный центр обработки данных компании Vodafone.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    28 сентября 2026, 08:29 • Новости дня
    Марочко сообщил о потере ВСУ боеспособных подразделений под Красным Лиманом
    Марочко сообщил о потере ВСУ боеспособных подразделений под Красным Лиманом
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери и утратили боеспособные подразделения из-за провала контрнаступления в районе Красного Лимана, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Военный эксперт Андрей Марочко, опираясь на данные Минобороны России, сообщил, что попытки наступления украинских войск на краснолиманском направлении потерпели неудачу. «В районе Красного Лимана так называемый контрнаступ «забуксовал», и привел к потере большого количества боеспособных подразделений», – написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

    Помимо этого, за прошедшую неделю общие потери противника в зоне проведения специальной военной операции составили более 9,4 тыс. человек убитыми и ранеными. В это число также входят иностранные наемники. По словам эксперта, этот показатель превысил данные предыдущей недели на 115 человек.

    Основной урон живой силе противника нанесли бойцы российской группировки «Центр», действующей на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. За неделю российские военные уничтожили около 6 тыс. беспилотников, 18 морских судов, 49 артиллерийских орудий, 33 станции радиоэлектронной борьбы, а также свыше 600 единиц автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные практически прекратили попытки вернуть утраченные рубежи в районе Красного Лимана.

    Главком ВСУ Михаил Драпатый бросил в бой резервные подразделения для проведения новых контратак.

    Российские войска прорвали оборонительную линию противника в этом городе.

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    27 сентября 2026, 18:49 • Новости дня
    Мирошник обвинил главу МИД Украины во лжи об Алешках

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал чудовищной ложью заявления главы украинского внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги о ситуации в городе Алешки Херсонской области.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал недавнее выступление главы украинской дипломатии, передает РИА «Новости». По его словам, высказывания Андрея Сибиги в ООН о положении дел в Алешках не соответствуют действительности и демонстрируют крайнюю степень лицемерия.

    «Заявление мининдела Киева Андрея Сибиги о ситуации в Алешках на Генассамблее ООН – пример жесточайшего цинизма и всеядности в использовании даже самой жуткой лжи в своих интересах… Это чудовищная ложь, за которую Сибига пока не понес ответственности, но просто обязан понести», – написал Мирошник.

    Дипломат уточнил, что украинские вооруженные формирования уже более двух лет терроризируют население Алешек. Город находится на освобожденной Россией части Херсонской области в трех километрах от позиций ВСУ на противоположном берегу Днепра. Киевские власти, по его оценке, намеренно пытаются создать искусственную блокаду для местных жителей.

    Украинские войска используют европейские средства для закупки ударных дронов, чтобы блокировать основные дороги, связывающие город с остальной частью Херсонской области. Мирошник подчеркнул, что целями атак ВСУ регулярно становятся машины скорой помощи, гражданский транспорт, больница и жизненно важные коммуникации. Около десяти дней назад украинские военные обстреляли колонну волонтеров, которые везли людям еду и медикаменты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил украинские власти в терроризировании жителей Алешек.

    Дипломат охарактеризовал заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги короткой рифмованной фразой.

    В начале сентября украинские беспилотники целенаправленно уничтожили гуманитарную колонну на подъезде к этому городу.

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    28 сентября 2026, 08:31 • Новости дня
    ВС России атаковали узлы связи и порты на Украине

    ВС России ударили по центрам связи ВСУ и портам в Одессе

    ВС России атаковали узлы связи и порты на Украине
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли серию ударов беспилотниками по центрам обработки данных компаний «УкрТелеком» и «ДримЛайн», а также логистике и портовой инфраструктуре на территории Украины, сообщило Министерство обороны России.

    Вооруженные силы России продолжили наносить удары беспилотниками по логистическим центрам и портовой инфраструктуре, задействованным в интересах украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    В Киеве поражены центры обработки данных компаний «УкрТелеком» и «ДримЛайн», обеспечивающие ВСУ связью и высокоскоростным интернетом, а также топливные объекты.

    На военном аэродроме Васильков в Киевской области уничтожена инфраструктура. В Одессе удар пришелся по логистическому центру «Новой почты», где хранились военные грузы. В порту Черноморск поражен сухогруз с военным имуществом и грузом двойного назначения.

    В порту Измаил пострадала инфраструктура судоремонтного завода «Дунайсудосервис» и пункт постоянной дислокации подразделения Госпогранслужбы Украины. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший военные грузы в порт Одессы.

    Накануне российские беспилотники атаковали центр обработки данных компании Vodafone в Киеве.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России поразили киевский дата-центр разведки «Датагрупп».

    До этого Министерство обороны сообщило об уничтожении телекоммуникационных узлов «Киевстар» для военных нужд.

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    28 сентября 2026, 13:28 • Новости дня
    Военный эксперт оценил планы Украины спрятать дата-центры

    Аналитик Рожин: Украина не спрячет дата-центры от ударов ВС России

    Военный эксперт оценил планы Украины спрятать дата-центры
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинское руководство на фоне серии ударов ВС России по дата-центрам задумалось о защите таких объектов. Однако планы Киева оборудовать объекты под землей или перенести их за границу столкнутся с серьезными барьерами – от технологических и финансовых до вопросов защищенности и уязвимости, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Защита критически важных объектов нередко строится на принципе заглубления. Яркий пример – Иран, который размещает ключевую инфраструктуру в горных районах и подземных укрытиях», – напомнил военный аналитик Борис Рожин. При этом планы Украины оборудовать дата-центры под землей сопряжены с целым рядом технологических сложностей.

    «Среди ключевых проблем – необходимость строгого температурного режима и мощных бесперебойных источников энергии», – отметил собеседник. По его словам, сам процесс переноса может занять месяцы и грозит сбоями. Кроме того, подземное размещение не гарантирует полной защищенности и неуязвимости объектов от ударов ВС России.

    «Так, если речь пойдет об условном цокольном этаже или подвальном помещении, то ВС России располагают средствами поражения заглубленных целей», – рассуждает Рожин. Впрочем, по словам эксперта, если дата-центры будут перенесены, например, в метро, это создаст определенные трудности для российской армии при уничтожении цели. «Дело в том, что обычные ракеты с первого раза не смогут пробить укрепление», – пояснил аналитик.

    Планы киевских властей перенести дата-центры за границу также столкнутся с барьерами и значительными финансовыми затратами, продолжил собеседник. «При этом такая мера приведет к изменениям структуры украинской сети: напрямую скажется на ее работоспособности и зоне покрытия. Более того, это ощутимо ограничит возможности Украины по самостоятельному управлению цифровой инфраструктурой», – считает Рожин.

    Тем не менее, по его прогнозам, на фоне ударов ВС России по дата-центрам и другим объектам телекоммуникационной инфраструктуры Киев будет вынужден пойти на такую своеобразную «диверсификацию»: часть мощностей попытается спрятать в подземных сооружениях, часть – перенести за границу. «Повторю, трансформация сети неизбежно скажется на ее работоспособности: возможны перебои, снижение скорости передачи данных и сокращение зоны покрытия», – заключил собеседник.

    Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал возможный перенос серверов страны в подземные укрытия или за рубеж из-за регулярных ударов ВС России по инфраструктуре. «Есть нестандартные решения. Что-то должно быть под землей, что-то должно быть в облаке, что-то должно быть за границей. <…> Единственно верного решения нет, но нужно исходить из наихудшего сценария», – сказал он.

    Напомним, российская армия продолжает серию ударов по дата-центрам и другим объектам телекоммуникационной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Так, в понедельник Минобороны сообщило о ночном ударе по объектам «Укртелеком» и «Дримлайн» в Киеве. Первая организация также обеспечивает войска стационарной и мобильной связью, а вторая занимается в том числе хранением разведывательных данных, пояснили в ведомстве.

    Накануне министерство заявило о поражении дата-центров «Киевстар» и «Омега Телеком» в украинской столице. В ночь на 26 сентября российская армия поразила в Киеве центр обработки данных «Космонова», который обеспечивал поддержку систем Starlink в интересах ВСУ. За день до этого российские беспилотники ударили по дата-центру «Датагруп».

    В результате российских ударов по дата-центрам у нескольких украинских телеканалов возникли в субботу проблемы с трансляцией и работой сайтов. О технических неполадках сообщал телеканал «Мы – Украина+» (на нем проходит пропагандистский марафон «Единые новости»), «Новости.LIVE», ведомственный канал Минобороны Украины «Армия ТВ», а также канал «Прямой». Перебои возникли не только у ТВ, но и у десятка крупнейших интернет-провайдеров Киева (MiroHost, Паутина, UTELS и др.).

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему ВС РФ только сейчас приступили к системному поражению дата-центров.

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    28 сентября 2026, 12:51 • Новости дня
    Кремль заявил о расплате Украины за действия последних месяцев
    Кремль заявил о расплате Украины за действия последних месяцев
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украине придется расплатиться за свои действия последних месяцев, и этот процесс уже начался.

    Песков заявил, что Украине придется расплачиваться за те шаги, которые она предпринимала в последние месяцы. По словам пресс-секретаря президента России, этот процесс уже идет, передает РИА «Новости».

    «Безусловно, об этом тоже говорил президент, Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит», – подчеркнул Дмитрий Песков в общении с журналистами.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на сессии Генассамблеи ООН пообещал, что все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам СВО.

    Ранее Песков объяснил изменение тактики российских ударов провоцирующими действиями Киева.

    Президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины «должны почувствовать ответные удары России» и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут, они только ухудшают положение.

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    28 сентября 2026, 05:06 • Новости дня
    Российские войска зачистили 94 здания в Доброполье
    Российские войска зачистили 94 здания в Доброполье
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России освободили десятки зданий в западных и восточных районах Доброполья в ДНР, сообщили в Министерстве обороны.

    Операторы беспилотных систем группировки войск «Центр» зачистили 94 здания в Доброполье, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В ходе операции уничтожено более 30 украинских военнослужащих. Отмечается, что зачистка проводится в западных и восточных районах города.

    Российские военные применяют оптоволоконные и радиоуправляемые дроны, что дает возможность поражать цели даже при активном использовании противником средств радиоэлектронной борьбы.

    Окруженные подразделения пытаются наладить снабжение с помощью наземных роботизированных комплексов и малых транспортных средств, но эти попытки пресекаются.

    Уничтожение путей подвоза боеприпасов и продовольствия лишает противника поддержки. Это ускоряет процесс освобождения города, добавили в министерстве.

    Напомним, российские войска завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье.

    Подразделения беспилотной авиации пресекли попытки украинской армии вырваться из этого котла.

    Позже расчеты дронов установили полный контроль над воздушным пространством на данном направлении.

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    27 сентября 2026, 18:19 • Новости дня
    Российские военные поразили шедший в Одессу сухогруз с оружием

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы нанесли удар по транспортному судну с военной техникой и грузами двойного назначения для украинских войск.

    Успешная атака произошла во время морского перехода корабля, передает РИА «Новости». Транспорт направлялся в порт Одессы, чтобы доставить обеспечение для нужд украинской армии.

    Министерство обороны подчеркнуло, что российские войска продолжают планомерно уничтожать логистические центры и коммуникации противника. Под прицелом находятся и морские суда, работающие в интересах киевских властей.

    «На переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт «Одесса» военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ», – заявили в оборонном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночью российские беспилотники нанесли удары по портовой инфраструктуре и сухогрузу украинских войск.

    Днем ранее Вооруженные силы России поразили аналогичное судно на переходе морем в Одессу.

    В середине сентября армия атаковала три транспортных корабля с военными грузами в Одесской области.

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    28 сентября 2026, 12:00 • Новости дня
    Российские войска освободили сумское Уланово и Нововодяное в ДНР
    Российские войска освободили сумское Уланово и Нововодяное в ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Сумской области подразделения группировки «Север» установили контроль над Уланово, а группировка «Центр» освободила Нововодяное в Донецкой народной республике (ДНР).

    Об освобождении двух населенных пунктов Минобороны сообщило в канале Max.

    В Сумской области подразделения группировки «Север» установили контроль над Уланово. Было нанесено огневое поражение живой силе противника и пунктам управления беспилотниками двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Кияницей, Хотенью Сумской области и городом Сумы.

    Подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии около Волчьего Яра, Богородичного, Сидорово, Донецкого, Лозового, Райгородка в ДНР, Ковалевки, Осиново, Грушевки, Малеевки, Червоного Оскола и Шевченково в Харьковской области.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 210 военнослужащих, бронемашина и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Нововодяное в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии возле Белозерского, Сергеевки, Юрьевки, Новофедоровкаи, Новогригоровки, Роганского, Марьевки, Первомайского, Веселого Поля в ДНР, Новопавловки и Новолозоватовки в Днепропетровской области.

    В Доброполье в течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в западном направлении в северо-восточной, центральной и южной частях города. Подразделения морской пехоты действовали в восточной части, уничтожив укрепленный опорный пункт противника. За минувшие сутки освобождены 70 зданий, уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, перечислили в Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, три бронемашины и боевая машина РСЗО «Град».

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Высокоивановки, Дружковки, Славянска, Николаевки, Краматорска, Червонозоряного, Красного Молочара и Никоноровки в ДНР.

    Противник при этом потерял более 190 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, четыре бронемашины, орудие полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град».

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ у Омельника, Васиновки, Миролюбовки, Киевского, Общего, Голубково, и Самойловки в Запорожской области, Орлы, Дибровы, Всесвятского и Подгавриловки в Днепропетровской области.

    При этом ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Хрипуны в Харьковской области.

    Днем ранее они освободили харьковские Петропавловку и Лозовую, сумское Марьино.

    ВС России за прошедшую неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО.

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    27 сентября 2026, 23:42 • Новости дня
    Украинские заградотряды расстреляли отступающих солдат в Харьковской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское командование разместило заградительные отряды южнее окруженной группировки в Харьковской области, лишая своих солдат возможности отступить, сообщил командир тактического направления с позывным Пересвет.

    «Южнее кольца в данный момент противник выставил заградительные отряды, которые расстреливают собственных солдат и не дают покинуть линию боевого соприкосновения», – рассказал собеседник ТАСС.

    Он добавил, что ВСУ также внутри котла минами забрасывают тыловые стороны своих позиций, чтобы военнослужащие ВСУ не имели возможности отойти.

    Командир также отметил, что окруженная украинская группировка сейчас разделена на три части. К концу сентября потери противника составили около 1 тыс. человек. Пленные украинские военные сообщают, что командиры скрывают от них реальную обстановку на фронте.

    Ранее украинское командование перебросило на харьковское направление элитные подразделения заградительных отрядов.

    Офицеры ВСУ начали утаивать от личного состава истинное положение дел в резниковском котле.

    Российские военные пресекли все попытки прорыва противника из окружения.

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    27 сентября 2026, 19:40 • Новости дня
    Российские войска поразили дата-центр украинской армии в Киеве

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные уничтожили в Киеве центр обработки данных, обеспечивавший украинскую армию интернетом, а в Одессе поразили логистический узел с военными грузами.

    Российские военные нанесли удар по центру обработки данных компании «Омега Телеком» в Киеве, обеспечивающему ВСУ высокоскоростным интернетом, передает РИА «Новости». Эта инфраструктура также использовалась для хранения больших объемов баз данных украинской армии.

    «Поражен центр обработки данных компании «Омега Телеком», являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для ВСУ», – говорится в сообщении военного ведомства.

    Кроме того, в Одессе был уничтожен логистический центр компании «Новая почта». По данным министерства, этот объект использовался для хранения военных грузов. Вооруженные силы России продолжают атаки на коммуникационные узлы, логистические центры и морские суда, работающие в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские беспилотники успешно атаковали дата-центр компании «Киевстар» в столице Украины.

    Ночью Вооруженные силы России нанесли удар по киевскому центру обработки данных оператора Vodafone.

    Двумя неделями ранее военные поразили логистический терминал «Новой почты» в Одесской области.

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    27 сентября 2026, 20:38 • Новости дня
    Российские системы ПВО сбили 43 украинских беспилотника над пятью областями

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские средства противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников, сбив несколько десятков аппаратов над шестью регионами страны и акваторией Черного моря.

    Российские военные в течение дня успешно отразили массированную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает РИА «Новости».

    «В течение дня в период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и Ростовской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря», – сообщили в оборонном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 сентября российские силы противовоздушной обороны уничтожили 55 украинских беспилотников над пятью регионами и Черным морем.

    17 сентября военные отразили массированную атаку 292 вражеских дронов.

    Днем ранее дежурные расчеты ПВО перехватили 68 летательных аппаратов самолетного типа.

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    28 сентября 2026, 08:58 • Новости дня
    Обломки дронов вызвали пожары на трех предприятиях на Кубани

    На трех предприятиях Кубани вспыхнули пожары из-за падения обломков БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    В Краснодарском крае обломки сбитых беспилотников привели к возгораниям на трех предприятиях гражданской инфраструктуры, сообщили в оперативном штабе региона.

    Массовой атаке БПЛА подверглись несколько муниципалитетов края, сообщает оперативный штаб региона.

    Падение обломков вызвало пожары в Динском, Павловском и Красноармейском районах.

    В результате инцидентов никто не пострадал. На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу десятки тысяч жителей Кубани остались без света после атаки БПЛА. В тот день при атаке беспилотников в регионе погибли три человека.

    В прошлый четверг обломки беспилотника вызвали пожар на предприятии Кубани.

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    28 сентября 2026, 08:41 • Новости дня
    ВС России поразили центр обработки данных «УкрТелеком» и «ДримЛайн» в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе ночной операции армия России успешно атаковала центры обработки данных компаний «УкрТелеком» и «ДримЛайн» в Киеве, которые предоставляли услуги стационарной и мобильной связи, а также высокоскоростного интернета для ВСУ, сообщило Министерство обороны.

    В ходе ночной операции армия России успешно атаковала центры обработки данных компаний «УкрТелеком» и «ДримЛайн» в Киеве, передает Минобороны.

    Эти организации обеспечивали украинские войска стационарной связью и высокоскоростным интернетом, а также хранили разведывательную информацию.

    Кроме того, в Киеве пострадали объекты топливной инфраструктуры.

    Накануне российские военные уничтожили в Киеве центр обработки данных компании «Омега Телеком».

    Ранее Вооруженные силы России атаковали дата-центр компании Vodafone в украинской столице, который обеспечивал мобильную связь, высокоскоростной интернет и передачу разведданных для украинских сил.

    Накануне российские войска поразили киевский центр обработки данных «Космонова». Данный инфраструктурный объект полностью прекратил свою работу.

    Повреждение узлового оборудования вызвало масштабные перебои с интернетом в украинской столице.

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