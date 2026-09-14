Российские войска взяли под контроль харьковский Черняков

Tекст: Елизавета Шишкова

Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, под их полный контроль перешел населенный пункт Черняков, сообщило Минобороны в Max.

Внутри котла нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Малой Волчьей, Бударок и Бузово, на внешнем кольце – в районах Новоалександровки и Приколотного, продолжается уничтожение блокированных формирований в районе Ольховатки и пресечены попытки прорыва в районах Слизнево и Гогино. Внутри кольца за сутки противник потерял до 55 военнослужащих и наземный роботизированный комплекс.

В Харьковской области также поражены формирования трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Шевченково, Старицы, Новоселовки, Погорелого, Хатнего и Федоровки. В Сумской области удары пришлись по живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Дорошовки, Великой Чернетчины, Бояро-Лежачей, Сенного, Эсмани и Кровного. Всего в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял до 230 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 155-мм гаубицу «Богдана».

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады президента и бригады теробороны в районах Карповки, Рубцов, Белого, Стародубовки в Донецкой народной республике, а также Соболевки, Высшего Соленого и Песков-Радьковских в Харьковской области. Потери украинской стороны составили до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Британии, 155-мм САУ Krab польского производства и станцию радиоэлектронной разведки.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику четырех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Ясногорки, Краматорска, Славянска, Дружковки, Райского, Василевской Пустоши, Новоселовки, Николаевки и Ореховатки в Донецкой народной республике.

На этом направлении противник потерял до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак» и 17 автомобилей, уничтожены два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм американская САУ Paladin.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и четырех бригад нацгвардии в районах Водолажского, Марьевки, Ивановки и Новотроицкого в Днепропетровской области, а также Белозерского, Андреевки, Новоандреевки, Доброполья, Веровки, Юрьевки и Завидово-Кудашево в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований на этом участке превысили 420 военнослужащих, также уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и поразили живую силу и технику механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах Орестополя, Криворожского, Коломийцев и Павловки в Днепропетровской области, а также Общего, Голубково, Воскресенки, Светлой Долины и Славного в Запорожской области. Противник потерял до 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и нанесли удары по живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Орехова, Балабино, Запорожца, Юльевки, Запасного, Юрковки и Преображенки в Запорожской области. Там уничтожены до 45 военнослужащих, 26 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и наземных роботизированных комплексов, их склады, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили семь управляемых авиабомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 902 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала проведения спецоперации на Украине, по данным российского военного ведомства, уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 234 975 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 912 танков и других боевых бронированных машин, 1777 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 444 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 71 789 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» в Харьковской области продолжали сжимать кольцо окружения противника и расширяли внешний периметр контроля.

Ранее российские войска установили контроль над населенными пунктами Долгенькое и Березники в Харьковской области и сузили внутреннее кольцо окружения.

9 сентября армия России нанесла поражение подразделениям ВСУ внутри котла у Малой Волчьей, Комиссарова и Бузова и сорвала попытки прорыва окружения на внешнем кольце в районах Новоалександровки, Приколотного и Ольховатки.