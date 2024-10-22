Моди заявил о готовности содействовать миру на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Моди подчеркнул, что Индия поддерживает скорейшее установление мира и стабильности на Украине, передает ТАСС.

Он добавил, что Нью-Дели находится в постоянном контакте по поводу конфликта и готов оказывать любое возможное содействие в его урегулировании. «По поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте. Как я говорил и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности», – заявил индийский премьер.

Моди также отметил, что в ходе визита в Казань у него будет возможность обсудить с Путиным все аспекты этого вопроса. «Мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем. Ваше превосходительство, сегодня у нас будет возможность поговорить по всем этим вопросам», – сказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где у него запланированы двусторонние встречи и неформальный обед с главами делегаций. Переговоры российского лидера с премьер-министром Индии Нарендрой Моди проходят в Губернаторском дворце Казанского кремля.