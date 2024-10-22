  • Новость часаПутин анонсировал важные решения на саммите БРИКС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кризис Boeing имеет значение для спецоперации
    Сестра Ким Чен Ына назвала Украину и Южную Корею «невоспитанными собаками»
    Эксперты: Ил-76 с российским пилотом в Судане могли сбить по ошибке
    Военкор: «Флаг КНДР» под Цукурино подняли российские военные
    Российские войска освободили Новосадовое в ДНР
    Президент Ирана заявил о «конце эры» США благодаря БРИКС
    Скачко объяснил слухи о корейских военных на Украине
    Бразилия ответила на претензии Германии по поводу отношений с Россией
    ЕС назвал условия предоставления Украине 35 млрд евро
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин В чем смысл истерики ЗЕ-команды

    Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв СВО сделала Центральную Азию частью мировой экономики

    Посещая Астану, Бишкек, Душанбе или Ташкент, постоянно убеждаешься, какую пользу конфликт России и Запада приносит развитию республик Центральной Азии.

    7 комментариев
    Антон Любич Антон Любич России нужны богатые мигранты

    За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?

    19 комментариев
    22 октября 2024, 14:14 • Новости дня

    Моди заявил о готовности содействовать миру на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нью-Дели готов оказать любое содействие для достижения мира на Украине, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Моди подчеркнул, что Индия поддерживает скорейшее установление мира и стабильности на Украине, передает ТАСС.

    Он добавил, что Нью-Дели находится в постоянном контакте по поводу конфликта и готов оказывать любое возможное содействие в его урегулировании. «По поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте. Как я говорил и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности», – заявил индийский премьер.

    Моди также отметил, что в ходе визита в Казань у него будет возможность обсудить с Путиным все аспекты этого вопроса. «Мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем. Ваше превосходительство, сегодня у нас будет возможность поговорить по всем этим вопросам», – сказал он.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где у него запланированы двусторонние встречи и неформальный обед с главами делегаций. Переговоры российского лидера с премьер-министром Индии Нарендрой Моди проходят в Губернаторском дворце Казанского кремля.

    22 октября 2024, 00:31 • Новости дня
    Newsweek заявила о планах Южной Кореи отправить военных на Украину
    Newsweek заявила о планах Южной Кореи отправить военных на Украину
    @ Army Hq/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Южная Корея рассматривает возможность отправки военных и разведчиков на Украину в связи с сообщениями о том, что Россия якобы собирается воспользоваться поддержкой северокорейских войск, пишет Newsweek со ссылкой на южнокорейские СМИ.

    По данным источника из южнокорейской разведки, правительство и военные Южной Кореи якобы изучают план, включающий отправку специалистов по Северной Корее и экспертов по тактике КНДР, пишет Newsweek.

    Цель обсуждаемой миссии – помощь ВСУ в случае захвата ими северокорейских солдат. Южнокорейские специалисты могли бы участвовать в допросах и предоставлять услуги переводчиков. Кроме того, они могут помогать Киеву, предоставляя данные о военной тактике и операциях Северной Кореи.

    Ранее, как писала газета ВЗГЛЯД, Песков опроверг сообщения о возможном участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции России. Он обратил внимание на противоречивую информацию, поступающую от южнокорейских источников и Пентагона. Отвечая на вопрос о присутствии северокорейских военных в России и их участии в СВО, Песков посоветовал обращаться в Минобороны.

    В понедельник МИД Южной Кореи пригласил посла России Георгия Зиновьева на беседу из-за слухов об участии войск КНДР в конфликте на Украине. В начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен заявлял, что Северная Корея может направить свои вооруженные силы на Украину для поддержки России.

    Напомним, численность вооруженных сил Северной Кореи оценивается в 1,37 млн человек. При этом около 4 млн находятся в армейском резерве. Армия формируется на основе призывной системы. Корейское общество можно назвать одним из самых военизированных в современном мире. Одной из наиболее сильных сторон ВС КНДР считается артиллерия.

    Коментарии (20)
    21 октября 2024, 21:24 • Новости дня
    Запад предлагал Грузии начать новую войну с Россией

    Иванишвили заявил о предложении Запада начать партизанскую войну Грузии с Россией

    Запад предлагал Грузии начать новую войну с Россией
    @ REUTERS/David Mdzinarishvili

    Tекст: Дарья Григоренко

    Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили рассказал о том, что экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили предлагали начать короткую войну с Россией, за которой последовало бы партизанское сопротивление.

    Иванишвили поделился в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» информацией о том, что западный чиновник предлагал Гарибашвили начать войну с Россией, передает ТАСС.

    По словам Иванишвили, военный конфликт продлился бы три-четыре дня, после чего Грузия должна была бы перейти к партизанскому сопротивлению. «Я могу вспомнить то, что мне сказал бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили. С ним вел разговор один из высокопоставленных чиновников одной из стран», – объяснил Иванишвили.

    Гарибашвили выразил сомнения в целесообразности такого предложения, задав вопрос о том, как долго Грузия сможет противостоять России. На это он получил ответ: «Три-четыре дня. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем, и будете воевать оттуда». Иванишвили подчеркнул, что подобные предложения могут обернуться катастрофой для страны, ведь «три-четыре миллиона» жителей Грузии рисковали бы своими жизнями.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии, тогда как западные страны оказывают прямое влияние на избирательную кампанию в этой стране.

    Коментарии (5)
    21 октября 2024, 18:22 • Видео
    Майя Санду выиграла или проиграла?

    Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

    Коментарии (3)
    22 октября 2024, 08:55 • Новости дня
    Жители Харькова отказались выходить на работу из-за рейдов военкомов

    «Страна.ua»: Жители Харькова отказались работать из-за облав военкоматов

    Жители Харькова отказались выходить на работу из-за рейдов военкомов
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Харькова массово отказываются выходить на работу из-за массовых облав со стороны военкоматов, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна» пишет, что в Харькове сотрудники различных сфер, включая станции техобслуживания, отказываются выходить на работу из-за облав со стороны военкоматов, известных как ТЦК. Массовые рейды приводят к остановке деятельности многих предприятий и организаций, передает РИА «Новости».

    По словам одного из местных блогеров, ситуация усугубляется тем, что без ремонта остаются автомобили вооруженных сил Украины. Работники не уточняют конкретные причины отказа от работы, но в соцсетях активно обсуждаются облавы военкоматов на предприятиях города.

    Кроме мастеров станций техобслуживания, на работу не выходят грузчики, курьеры, сотрудники фастфудов, а также работники компаний по ремонту окон и дверей. В списке отсутствующих на рабочем месте также упоминаются сантехники и таксисты.

    Ранее на Украине проходили масштабные рейды в развлекательных заведениях в различных городах, включая Киев, Днепропетровск, Харьков, Хмельницкий и Львов.

    Также сообщалось о возможности откупиться от мобилизации за тысячи долларов.

    В то же время глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поддержал инициативу проведения референдума по вхождению региона в состав России.

    Коментарии (12)
    21 октября 2024, 18:48 • Новости дня
    Названо содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС

    Politico: ЕС начнет разрабатывать 15-й пакет санкций против российского экспорта СПГ

    Названо содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС
    @ Сергей Красноухов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны планируют ускорить разработку нового пакета санкций против российского экспорта сжиженного природного газа (СПГ), чтобы ограничить его закупку в 2024 году, пишет европейское издание американской газеты Politico.

    По данным Politico, страны ЕС в январе начнут интенсивную работу над 15-м пакетом антироссийских санкций, основной акцент в нем будет сделан на ограничении экспорта сжиженного природного газа из России, передает ТАСС. Издание отмечает, что в 2024 году закупки российского СПГ начали расти в ожидании новых ограничений, что может негативно сказаться на энергетическом секторе ЕС.

    Кроме того, Брюссель планирует ужесточить санкции против танкерного флота, который, по их данным, перевозит российскую нефть, продаваемую на мировом рынке без учета западных ограничений на цены, говорится в статье. Подчеркивается, что ЕС решительно намерен возобновить в январе обсуждение мер по «нанесению удара по российской экономике».

    Вместе с тем дискуссии о новых санкциях тормозятся председательствующей в Совете ЕС Венгрией и затягивающимся процессом утверждения нового состава Еврокомиссии, пишет газета. Ожидается, что новый состав начнет работу не раньше 1 декабря. С января председательство в Совете ЕС перейдет к Польше, одному из активных сторонников Украины, что может ускорить принятие новых санкций.

    Ранее портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что в Евросоюзе сомневаются, что смогут подготовить и согласовать 15-й пакет санкций против России и Белоруссии. В сентябре Швейцария одобрила смягчение санкций против России.

    Коментарии (7)
    21 октября 2024, 17:18 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал недовольство мужской части либеральной оппозиции планами Навальной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявление Юлии Навальной (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) о планах стать кандидатом в президенты России решает ряд ее текущих задач, но может спровоцировать возмущение среди мужской части уехавшей за рубеж оппозиции, считает политолог Алексей Чеснаков. По его мнению, возвращение Навальной в Россию возможно только при абсолютно фантастическом сценарии развития ситуации.

    «Заявление Юлии Навальной о готовности выдвигаться в президенты (с оговоркой: если, конечно, вернусь) выглядит вполне естественным и ожидаемым шагом, решающим сразу несколько задач», – написал Чеснаков в своем Telegram-канале.

    По его словам, в первую очередь – это ее собственная политическая раскрутка, поскольку ресурсы капитализации имиджа «высоконравственной страдающей вдовы» без токсичных властных амбиций исчерпаны. Кроме того, данное заявление способствует мультипликационному эффекту для продажи книги воспоминаний бывшего супруга, отмечает Чеснаков.

    Также озвучивание подобных планов способствует решению вопроса о лидерстве в уехавшей за рубеж оппозиции, переключает внимание от множащихся скандалов вокруг ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) и работает на получение дополнительной материальной помощи от западных спонсоров.

    При этом Чеснаков отмечает, что сценарий с «возвращением и воцарением вдовы» может быть реализован только в фантастических условиях – «когда вся система российской власти будет разрушена, элита уничтожена, а страна побеждена». «Таких вариантов не просматривается», – поясняет политолог.

    «Хотя, сейчас будет интересно, как эту инициативу женщины, прежде чурающейся политики, теперь в миг захотевшей стать всем, воспримут оппо-мужчины, которые целую жизнь положили на то, чтобы стать хоть кем-нибудь», – добавил он.

    В интервью Би-Би-Си Юлия Навальная рассказала о намерении «однажды» стать кандидатом в президенты России, передает RTVI. При этом она понимает невозможность своего возвращения в Россию.

    Напомним, в июле текущего года суд заочно арестовал Юлию Навальную по делу об экстремизме, а позже она была внесена в перечень террористов и экстремистов.

    Коментарии (14)
    22 октября 2024, 10:11 • Новости дня
    Устроившую мятеж бригаду ВСУ перевели в Сумскую область

    Стало известно о переводе 116-й бригады ВСУ из-под Курахово в Сумы после мятежа

    Устроившую мятеж бригаду ВСУ перевели в Сумскую область
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Отказавшаяся исполнять приказы 116-я бригада ВСУ была переведена из-под Курахово в Сумскую область в качестве наказания за мятеж, сообщило испанское издание Pais.

    Издание пишет, что украинская 116-я отдельная бригада территориальной обороны, которая подняла мятеж под Курахово в Донецкой народной республике, была переведена в Сумскую область. Офицер 119-й бригады Александр заявил, что «они отказывались следовать приказам и были перенаправлены в Сумы, откуда ведется вторжение в Курскую область», передает «Лента.ру».

    В то же время в российских силовых структурах подтвердили, что военнослужащие 116-й бригады устроили бунт. В наказание за это командование ВСУ решило перебросить их на позиции в Курской области. Это решение было принято в попытке хоть как-то исправить ситуацию в регионе за счет и так деморализованных солдат, передает ТАСС.

    Ранее украинские войска задействовали бывших заключенных на первой линии обороны под Красноармейском и Курахово.

    Пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко заявил о готовности украинских военных развернуть орудия в сторону Киева из-за недовольства мобилизацией и действиями режима Владимира Зеленского.

    Коментарии (8)
    22 октября 2024, 02:58 • Новости дня
    Сербии надоели разговоры о территориальной целостности Украины

    Вучич заявил об усталости Сербии от разговоров о территориальной целостности Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Сербия устала от разговоров о территориальной целостности Украины, а евроинтеграция Сербии затянулась, заявил президент страны Александр Вучич.

    Вучич заявил о том, что Сербия давно определилась с европейским путем развития. По его словам, для изменения этого решения «многое должно измениться в самой стране», передает ТАСС со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.

    Он отметил, что переговоры о вступлении в Евросоюз продолжаются с 2000 года. «Мы обеспечили начало переговоров и ответственны за это, но это продолжается уже долго и люди в какой-то мере уже сыты, сыты от всего этого», – сказал он.

    Также жителям страны надоели «разговоры о территориальной целостности Украины» на фоне игнорирования территориальной целостности Сербии. Вучич подчеркнул, что сербы не могут больше терпеть «такую дозу лицемерия и неправды», когда обсуждения касаются Косова и Метохии.

    Вучич считает, что процесс евроинтеграции «идет медленно» не из-за «правовой системы, верховенства закона или чего-то еще». «Если бы мы признали независимое Косово и ввели санкции против Российской Федерации, то завтра бы стали членами Европейского союза, сразу же», – сказал он.

    Президент сообщил, что рейтинг популярности БРИКС в Сербии сейчас находится на том же, что и у ЕС, уровне – «около 42%». По его мнению, сейчас «там нет реальных механизмов, и это не работает по тому же принципу, как ЕС».

    «Если БРИКС сможет наполнить свои механизмы содержанием и даже через криптовалюты достигнет определенных успехов в создании общего или единого средства платежа, так как единую валюту создать не получится, все равно это будет уровень сплоченности ниже, чем в ЕС», – заявил он.

    Вучич полагает, что данная тема может стать одной из ключевых в республике уже в течение ближайших двух лет и может потребовать проведения референдума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке задался вопросом, почему западные страны заявляют о необходимости соблюдения норм международного права, когда говорят о ситуации на Украине, но сами не придерживались их в отношении Сербии. Вучич заявил, что Запад нарушил Устав и резолюции ООН в 1999 году, когда напал на Союзную Республику Югославию.

    Коментарии (6)
    22 октября 2024, 01:59 • Новости дня
    Париж призвал обсудить вопрос размещения сил неядерного сдерживания на Украине

    Министр обороны Франции Лекорню заявил о необходимости обсудить вопрос размещения сил неядерного сдерживания на Украине

    Париж призвал обсудить вопрос размещения сил неядерного сдерживания на Украине
    @ Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо «заняться» вопросом о размещении сил неядерного сдерживания на территории Украины после мирного урегулирования, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

    Лекорню назвал украинский «план победы» началом «политического пути». Он отметил: «Необходимо задаться вопросом того, что будет после. Представьте прекращение огня или мирный договор – вы поймете, что вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины... это, очевидно, вопрос, которым уже нужно заняться».

    По его словам, это требуется, чтобы «быть в состоянии отразить новую угрозу со стороны России», передает РИА «Новости» со ссылкой на LCI.

    Он отметил, что с украинской стороны наблюдается поворот к военно-политической риторике. Лекорню полагает, что «есть воля к политическим действиям».

    «Однажды придется это сделать, однажды Украина возобновит диалог с Россией. Никто никогда не заявлял о капитуляции русских», – сказал Лекорню.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский представил «план победы над Россией», который включает приглашение Украины в НАТО «уже сейчас» и размещение на Украине «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета». Франция заявила, что активизирует усилия по убеждению партнеров в необходимости пригласить Украину в НАТО.

    Коментарии (26)
    21 октября 2024, 20:30 • Новости дня
    Киркоров показал новую сумку за четыре миллиона рублей

    Киркоров появился на мероприятии с эксклюзивной сумкой-чемоданом за четыре млн рублей

    Киркоров показал новую сумку за четыре миллиона рублей
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певец Филипп Киркоров удивил гостей светского мероприятия, появившись с эксклюзивной сумкой, которая существует всего в двух экземплярах и стоит четыре млн рублей.

    Отвечая на вопросы гостей о содержимом сумки, Киркоров пошутил: «Ключи от квартиры, где лежат деньги».  Позднее артист признался, что сумка является эксклюзивной и существует всего в двух экземплярах, передает «Московский комсомолец». Стоимость этого аксессуара составляет четыре млн рублей.

    Напомним, в мае Киркоров подал в суд на певицу Любовь Успенскую за слова о женоненавистничестве. В июне Таганский районный суд принял к производству иск Успенской о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда к Киркорову, в сентябре инстанция частично удовлетворила иск Успенской, обязав Киркорова выплатить 90 тыс. рублей.

    Коментарии (15)
    21 октября 2024, 20:21 • Новости дня
    В Судане сбит грузовой самолет, на борту могли быть россияне

    Посольство: На борту сбитого в Судане грузового самолета могли быть россияне

    В Судане сбит грузовой самолет, на борту могли быть россияне
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России в контакте с властями Судана расследует обстоятельства крушения грузового самолета в Дарфуре, на борту которого, предположительно, находились российские граждане.

    Представители Сил быстрого реагирования Судана через свои соцсети заявили в понедельник, что на западе страны был сбит грузовой самолет, передает ТАСС. По их версии, в составе экипажа могли находиться российские граждане. По предварительным данным, был сбит Ил-76 компании Airline Transport Incorparation FZC из ОАЭ.

    Российская дипмиссия ведет активные переговоры с суданскими властями для выяснения всех деталей инцидента. «Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре», – добавили там.

    В июле прошлого года в аэропорту суданского города Порт-Судан также  разбился транспортный гражданский самолет «Антонов», погибли девять человек.

    Коментарии (5)
    21 октября 2024, 16:04 • Новости дня
    Небензя: Курская авантюра Киева отсрочила мирное урегулирование

    Небензя заявил, что действия Киева отдалили перспективы мира на Украине

    Небензя: Курская авантюра Киева отсрочила мирное урегулирование
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия киевских властей, связанные с Курской областью, негативно сказались на перспективах мирного урегулирования кризиса на Украине.

    Он отметил, что многие государства осознают серьезность ситуации и последствия действий Украины. Небензя подчеркнул: «Безусловно, многие государства, впитав наши аргументы и разъяснения, осознают, что курская авантюра лишь отдалила перспективы мирного урегулирования. Более того, вторжением на признаваемую всеми государствами мира территорию России ВСУ продемонстрировали мировому большинству свою террористическую и агрессивную сущность, о чем мы предупреждали долгие годы», передает ТАСС.

    Дипломат добавил, что российская сторона продолжит дипломатические усилия, направленные на разъяснение своей позиции в международных организациях, включая ООН. Напряженность в регионе остается высокой, в то время как Россия ожидает резолюций и действий мирового сообщества для достижения мирного разрешения конфликта.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит специальную военную операцию до устранения угроз от Украины, отметив, что Запад и Киев не обсуждают восстановление мира.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает мирное урегулирование, но только при выполнении своих условий, связанных с безопасностью и целями спецоперации. Для России нет никакой альтернативы победе в спецоперации, указал Песков.

    Коментарии (7)
    22 октября 2024, 12:41 • Новости дня
    ЕС назвал условия предоставления Украине 35 млрд евро

    Еврокомиссар Рейндерс: Украине выделят 35 млрд евро после подписания меморандума

    ЕС назвал условия предоставления Украине 35 млрд евро
    @ ANTON BRINK HANSEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз предоставит Украине кредит на 35 мдрд евро после подписания меморандума о взаимопонимании, содержащего ряд условий, которые Киев должен будет выполнить, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

    Рейндерс, выступая перед депутатами Европарламента, сообщил, что меморандум, который должна подписать Украина, будет включать в себя предварительное политическое условие и специальные условия, передает РИА «Новости».

    Кредит будет выделен в рамках обязательств стран G7, а погашение будет происходить за счет доходов от замороженных суверенных активов России. Рейндерс также отметил, что Еврокомиссия подготовит специальное заявление по механизму предоставления и условиям кредита.

    Он напомнил, что ранее Евросоюз уже оказал Украине помощь на сумму свыше 120 млрд евро. Однако, по оценкам, в 2025 году финансовый дефицит на Украине может составить около 41,5 млрд долларов.

    Ранее стало известно, что страны G7 планируют продолжать блокировку российских активов до выплаты компенсаций Украине даже после завершения конфликта, Еврокомиссия разработала несколько предложений по продлению заморозки активов России для дальнейшей помощи Украине на сумму 50 млрд долларов.

    До этого в США заявляли, что страны G7 к октябрю могут заключить соглашение о предоставлении Украине кредита в размере 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов.

    В МИД России предостерегли Запад от использования замороженных активов России.

    Коментарии (7)
    22 октября 2024, 04:26 • Новости дня
    Небензя заявил о неприемлемости для России членства Украины в НАТО

    Небензя назвал членство Украины в НАТО абсолютно неприемлемым для России

    Небензя заявил о неприемлемости для России членства Украины в НАТО
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Угроза безопасности России не может быть устранена без демилитаризации и денацификации Украины, также для Москвы абсолютно неприемлемо членство Украины в НАТО, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя на созванном по запросу западных стран заседании Совета Безопасности ООН напомнил, что 17 октября украинский лидер Владимир Зеленский «в духе заядлого шантажиста заявил о намерении создать ядерное оружие, если его страну не возьмут в НАТО», то есть объявил о готовности Киева нарушить международные обязательства, передает ТАСС.

    Небензя заявил, что «все международное сообщество должно самым решительным образом осудить эти безответственные заявления», но со стороны США и их союзников «никакой публичной реакции» не было, что «лишь подтверждает их потворствование любым авантюрам и преступлениям киевского режима».

    Небензя указал, что заявления Зеленского доказывают правильность решения России о проведении спецоперации. Он заявил о необходимости демилитаризации и денацификации Украины для обеспечения безопасности России.

    «Членство Украины в НАТО в любом территориальном виде в Североатлантическом альянсе для России абсолютно неприемлемо и не может быть частью каких-либо мирных планов и посреднических инициатив», – отметил дипломат.

    Он сказал, что действия Зеленского, включая так называемую «курскую авантюру», демонстрируют его неспособность как полководца. По мнению Небензи, Зеленский готов жертвовать страной в интересах Запада. Небензя подчеркнул, что Зеленский намерен распродать природные богатства Украины и использовать ее граждан «в будущем для охраны безопасности Европы вместо американских войск».

    «Просроченный украинский президент, терпящий очевидное поражение на поле боя, теперь уже открыто делает ставку исключительно на втягивание НАТО в прямой и не опосредованный конфликт с ядерной державой«, – подчеркнул он.

    Небензя также обвинил Запад в попытках «искусственно поддерживать на плаву украинскую тематику в Совете Безопасности, демонстрируя таким образом на публику поддержку своему стремительно банкротящемуся антироссийскому проекту на Украине».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что у Украины должно быть либо ядерное оружие, либо членство в НАТО. Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не допустит, чтобы украинская сторона получила ядерное оружие.

    Коментарии (3)
    21 октября 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин и Эрдоган в Казани запланировали обсудить газовый «хаб» в Турции

    Путин и Эрдоган запланировали обсудить создание газового «хаба» в Турции на саммите БРИКС

    Путин и Эрдоган в Казани запланировали обсудить газовый «хаб» в Турции
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган намерены обсудить проект создания международного газового «хаба» на турецкой территории, сообщили в пресс-службе российского лидера.

    Встреча запланирована на среду, передает РИА «Новости». В ходе переговоров лидеры двух стран также затронут другие аспекты многопланового сотрудничества между Россией и Турцией, которое развивается по всем основным направлениям и носит взаимовыгодный характер.

    Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил свое участие в 16-м саммите БРИКС, который пройдет в Казани.

    Коментарии (5)
    21 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    Зеленский заявил о создании «буферной зоны» в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о якобы созданной «буферной зоне» на территории Курской области.

    Как написал Зеленский в Telegram-канале, украинские войска якобы создали «буферную зону» на российской территории у границы с Украиной, передает Ura.ru.

    По его словам, проводились обсуждения с военным командованием касательно дальнейших шагов по укреплению фронта. Среди предложенных мер – обеспечение украинских войск необходимым вооружением и техникой для усиления их позиций.

    Ранее Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области показала западным партнерам возможности Украины. В то же время президент США Джо Байден выразил сомнения по поводу этого решения. Бывший британский военный атташе Джон Форман заявил, что наступление ВСУ не достигло ожидаемых результатов и украинские власти не смогли убедить союзников в необходимости увеличения поставок оружия.

    Коментарии (11)
    Главное
    Онуфриенко оценил перспективы освобождения Часова Яра
    Боец показал сожженный Abrams в селе Веселое в Курской области
    G7 намерена сохранить заморозку активов России после завершения конфликта на Украине
    Жители Харькова отказались выходить на работу из-за рейдов военкомов
    ООН признала рождаемость на Украине одной из самых низких в мире
    Стрелявшим в помощника депутата в Подмосковье оказался судимый украинец
    Подмосковный учитель задержан за домогательства к школьнице

    Как ОАЭ стали важным торговым партнером для России

    В три раза выросла торговля России с Объединенными Арабскими Эмиратами за последние три года. ОАЭ стали крупнейшим торговым партнером для Москвы среди стран арабского мира. Почему торговля так резко выросла, как этому способствовали санкции и какую роль сыграл в этом Абу-Даби? Подробности

    Перейти в раздел

    Молдаване смогут дважды отомстить Санду за украденные выборы

    «Перед лицом гибридных тактик России Молдова показала, что она независима, сильна и хочет европейского будущего». Так воскресное голосование в Молдавии оценивает глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, защищая свою протеже – пока еще президента Майю Санду – от обвинений в фальсификациях. Правда ли, что у молдаван украли выборы? Что с этим делать? Подробности

    Перейти в раздел

    Как построить второй Военно-морской флот России

    Впервые в истории корабли береговых охран России и Китая провели совместное патрулирование в Арктике. Бросается в глаза разница между российскими и китайскими кораблями, участвовавшими в данных учениях. Чему Китай научился у Береговой охраны СССР – и как российские пограничные корабли могли бы стать дублером и помощником Военно-морского флота России? Подробности

    Перейти в раздел

    Кризис Boeing имеет значение для спецоперации

    Американская авиакосмическая корпорация Boeing предпринимает титанические усилия для своего выживания. Речь идет и о многомиллиардных займах, и о резком повышении зарплат персоналу, и о новых контрактах. В числе последних – контракты на поставку систем вооружений для Украины. А значит, кризис «Боинга» имеет отношение в том числе и к происходящему на поле боя в зоне спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Майя Санду выиграла или проиграла?

      Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

    • Макрон назначил Зеленскому лимит

      Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

    • Главный противник Санду. Кто он?

      В воскресенье в Молдавии пройдут президентские выборы – возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............