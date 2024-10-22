Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Путин начал переговоры с Моди на саммите БРИКС
Путин и Моди начали обсуждение стратегического партнерства на саммите БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Губернаторском дворце Казанского кремля, открывая серию обсуждений на саммите БРИКС, где планируется рассмотреть вопросы стратегического партнерства.
Ожидается, что лидеры обсудят широкий круг вопросов. Как указали в Кремле, отношения между Москвой и Нью-Дели носят характер «особо привилегированного стратегического партнерства» и успешно развиваются во всех областях. Темы встречи заранее не анонсировались, но подчеркивалось, что общение будет охватывать значимые аспекты двусторонних отношений, передает ТАСС.
Ранее, в июле, Путин и Моди встречались в Москве. В течение 2024 года лидеры успели провести несколько телефонных разговоров, обсуждая актуальные вопросы сотрудничества.
Во вторник у Путина также запланированы переговоры с лидерами Китая, Египта и ЮАР. Формальный старт саммита БРИКС запланирован на вечер, когда в Казанской ратуше пройдет дружеский обед для всех прибывших лидеров.
Ранее премьер-министр Индии заявил о значимости саммита БРИКС для мира.
Также сообщалось, что Путин подготовил особые подарки для участников саммита, который проходит в Казани.