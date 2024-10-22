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    Сергей Миркин Сергей Миркин В чем смысл истерики ЗЕ-команды

    Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв СВО сделала Центральную Азию частью мировой экономики

    Посещая Астану, Бишкек, Душанбе или Ташкент, постоянно убеждаешься, какую пользу конфликт России и Запада приносит развитию республик Центральной Азии.

    4 комментария
    Антон Любич Антон Любич России нужны богатые мигранты

    За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?

    18 комментариев
    22 октября 2024, 13:45 • Новости дня

    Путин начал переговоры с Моди на саммите БРИКС

    Путин и Моди начали обсуждение стратегического партнерства на саммите БРИКС в Казани

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Губернаторском дворце Казанского кремля, открывая серию обсуждений на саммите БРИКС, где планируется рассмотреть вопросы стратегического партнерства.

    Ожидается, что лидеры обсудят широкий круг вопросов. Как указали в Кремле, отношения между Москвой и Нью-Дели носят характер «особо привилегированного стратегического партнерства» и успешно развиваются во всех областях. Темы встречи заранее не анонсировались, но подчеркивалось, что общение будет охватывать значимые аспекты двусторонних отношений, передает ТАСС.

    Ранее, в июле, Путин и Моди встречались в Москве. В течение 2024 года лидеры успели провести несколько телефонных разговоров, обсуждая актуальные вопросы сотрудничества.

    Во вторник у Путина также запланированы переговоры с лидерами Китая, Египта и ЮАР. Формальный старт саммита БРИКС запланирован на вечер, когда в Казанской ратуше пройдет дружеский обед для всех прибывших лидеров.

    Ранее премьер-министр Индии заявил о значимости саммита БРИКС для мира.

    Также сообщалось, что Путин подготовил особые подарки для участников саммита, который проходит в Казани.

    21 октября 2024, 22:44 • Новости дня
    Вучич объяснил отказ от участия в саммите БРИКС в Казани

    Вучич объяснил отказ от участия в саммите БРИКС в Казани переговорами с польским премьером Туском

    Вучич объяснил отказ от участия в саммите БРИКС в Казани
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что не сможет присутствовать на саммите БРИКС в Казани из-за запланированной встречи с польским премьером Дональдом Туском, вместо Вучича страну на саммите представят вице-премьер Александр Вулин и министры.

    Вучич сообщил, что не сможет принять участие в саммите БРИКС в Казани, так как на эти даты у него уже запланированы встречи, передает ТАСС со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.

    «В тот самый момент, когда я получил приглашение от президента Путина, я сказал российскому послу, что в последние дни вел переговоры с Дональдом Туском и ожидал его подтверждения. Дональд Туск, премьер-министр Польши, подтвердил и приедет», – сказал Вучич.

    Он сообщил, что «завтра-послезавтра» проведет встречу с главами правительств Словакии и Венгрии Робертом Фицо и Виктором Орбаном в Комарно на юге Словакии, а «уже в среду приезжают» Туск и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. После них Сербию посетит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Я был очень честен с президентом Путиным и сказал ему, что это было запланировано заранее, но я не скрывал и сказал ему: «Уважаемый господин президент, даже если бы не было этих визитов, мне было бы чрезвычайно трудно приехать из-за различных обстоятельств, которые вам хорошо известны», – добавил Вучич.

    Президент Сербии также отметил, что страна не поддержала ни один из 44 «пакетов различных санкций», введенных в 2024 году против России, что, по словам Вучича, высоко ценится российским лидером.

    «Я сказал ему, что и без этого всего было бы трудно, но мы все равно отправим делегацию», – сказал он. Сербия решила направить на саммит БРИКС Вулина, министра обороны Братислава Гашича, министра экономики Адриану Месарович и министра по вопросам международного экономического сотрудничества Ненада Поповича.

    Вучич заявил, что рассчитывает совершить визит в Москву 9 мая, чтобы посетить праздничные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич в воскресенье сообщил о телефонных переговорах с Путиным. В начале октября сербские СМИ сообщили, что Вучич нарушил многолетнюю традицию и не поздравил с днем рождения президента России. Кроме того, Вучич подписал декларацию в поддержку Украины на саммите в Хорватии. Он заявил, что смог смягчить некоторые пункты, отказавшись от призыва вводить санкции против России и поддерживать Киев военной помощью.

    Коментарии (35)
    21 октября 2024, 14:45 • Новости дня
    Путин предоставил российское гражданство первому политбеженцу из США

    Путин предоставил российское гражданство первому политбеженцу из США Роблесу

    Путин предоставил российское гражданство первому политбеженцу из США
    @ johnrobles2

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Джону Роблесу, которого называют первым политическим беженцем из США.

    Указ о приеме в гражданство России опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС. В документе указано, что Роблес Джон Энтони родился 10 апреля 1966 года в США.

    Ранее сообщалось, что Роблес проживает в России с 1990-х годов. За это время он успел поработать учителем и журналистом-международником.

    Также Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бразильскому футболисту петербургского клуба «Зенит» Дугласу Сантосу. В документе указано полное имя спортсмена: Дос Сантос Жустино Де Мел Дуглас. Футболист родился 22 марта 1994 года в Бразилии.

    Напомним, в феврале прошлого года Путин предоставил гражданство режиссеру Режису Обадиа и скульптору Борису Лежену, а также французскому журналисту Адриану Боке. В июле 2023 года российский лидер предоставил российское гражданство родившемуся в США хоккеисту московского «Динамо» Бреннану Менеллу.

    Коментарии (34)
    21 октября 2024, 18:22 • Видео
    Майя Санду выиграла или проиграла?

    Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

    Коментарии (3)
    21 октября 2024, 14:30 • Новости дня
    The Economist: Путин предложит план борьбы с доминированием доллара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани якобы намерен предложить создать новую платежную систему, нацеленную на подрыв доминирования США в мировых финансах и защиту российского государства и его союзников от санкций, пишет The Economist.

    Как говорится в статье The Economist «План Путина победить доллар», инициативу поддерживает Китай, передает РБК.

    Журнал напоминает, что российский Минфин анонсировал в июне платформу BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, включая цифровые. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что эта система позволит странам проводить экономические операции независимо от доллара и евро.

    Предлагаемая система может основываться на mBridge – международной платежной системе, частично управляемой Банком международных расчетов, говорится в материале. BRICS Bridge обещает более дешевые и быстрые транзакции для стран Глобального Юга, что может привлечь развивающиеся экономики и позволить обходить западные санкции.

    Отмечается, что США с начала 2000-х потеряли часть доминирования: мировой резерв в долларах снизился с 70 до 58%, тогда как в «нетрадиционных валютах» он вырос. При этом американские санкции охватили более 9,4 тыс. человек к 2021 году, что заставляет страны задуматься о зависимости от американской финансовой системы.

    Путин видит в создании новой схемы стратегический шаг и приоритет, пишет журнал. По его информации, в преддверии саммита в Казани чиновники БРИКС обсуждали создание кредитно-рейтингового агентства и страховой компании. Самой значимой инициативой является план использования цифровых валют, обеспеченных фиатными деньгами, что сместит центр трансграничных транзакций в центральные банки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон следует задуматься о том, что санкции против России и плохие отношения с Москвой негативно влияют на доллар, сообщил президент Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС. Россия не остановится перед санкциями и сосредоточится на развитии внутреннего потенциала, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании ШОС.

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    21 октября 2024, 16:20 • Новости дня
    Путин предоставил гражданство России финскому правозащитнику Йохану Бекману

    Финский правозащитник и публицист Йохан Бекман получил гражданство России

    Путин предоставил гражданство России финскому правозащитнику Йохану Бекману
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель антифашистского комитета Финляндии Эркки Йохан Бекман принят в российское гражданство, следует из указа президента России Владимира Путина.

    Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство финскому правозащитнику и публицисту, руководителю Антифашистского комитета Финляндии Эркки Йохану Бекману, следует из указа на портале правовых актов.

    53-летний Йохан Бекман Бекман известен в Северной Европе как активный борец с неофашизмом и радикальным неолиберализмом. Он занимался защитой прав российских семей, из которых финские власти изымали детей. Кроме того, Бекман принимал участие в международных конференциях, посвященных Второй мировой войне и современным неофашистским тенденциям в Европе.

    Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства американскому политбеженцу Джону Роблесу.

    Канадский форвард петербургского клуба КХЛ СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство. До этого французский политолог Эммануэль Марк Андре Леруа стал гражданином России.

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    21 октября 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин и Эрдоган в Казани запланировали обсудить газовый «хаб» в Турции

    Путин и Эрдоган запланировали обсудить создание газового «хаба» в Турции на саммите БРИКС

    Путин и Эрдоган в Казани запланировали обсудить газовый «хаб» в Турции
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган намерены обсудить проект создания международного газового «хаба» на турецкой территории, сообщили в пресс-службе российского лидера.

    Встреча запланирована на среду, передает РИА «Новости». В ходе переговоров лидеры двух стран также затронут другие аспекты многопланового сотрудничества между Россией и Турцией, которое развивается по всем основным направлениям и носит взаимовыгодный характер.

    Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил свое участие в 16-м саммите БРИКС, который пройдет в Казани.

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    22 октября 2024, 10:22 • Новости дня
    Путин прибыл в Казань на саммит БРИКС

    Путин прибыл в Казань для встреч с участниками саммита БРИКС и неформального обеда

    Путин прибыл в Казань на саммит БРИКС
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где у него запланированы двусторонние встречи и неформальный обед с главами делегаций.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что глава России уже находится в городе.

    «Президент уже в Казани», – заявил представитель Кремля, подчеркнув, что изменений в графике не предвидится и все мероприятия пройдут по плану.

    В рамках визита Путина в Казань запланированы двусторонние встречи с участниками саммита БРИКС. Вечером состоится неформальный обед для глав делегаций. Двусторонние встречи и другие мероприятия в рамках саммита продолжатся на протяжении следующих двух дней.

    Ранее сообщалось, что президент Египта направился на саммит БРИКС в Казань. К саммиту БРИКС здесь подготовили люксовые номера мирового уровня.

    Президент России Владимир Путин запланировал встречи с мировыми лидерами на саммите БРИКС, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди и председателя КНР Си Цзиньпина.

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    21 октября 2024, 17:33 • Новости дня
    Путин наградил Пушкова орденом Александра Невского
    Путин наградил Пушкова орденом Александра Невского
    @ Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова за заслуги в развитии парламентаризма и законодательную деятельность.

    В указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что Пушков удостоен награды «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», передает ТАСС.

    Кроме того, Путин наградил орденом Дружбы главу комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александра Двойных и члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александра Вайнберга. Ордена присуждены за их вклад в соответствующие области.

    Ранее Путин наградил Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского за заслуги в укреплении российско-азербайджанского союзнического взаимодействия.

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    21 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин подписал указ о награждении паралимпийцев

    Путин наградил российских паралимпийцев медалями и орденами за успехи в Париже

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами российских паралимпийцев, которые проявили волю к победе и добились высоких спортивных достижений на Играх в Париже, прошедших в августе–сентябре 2024 года.

    В документе подчеркивается их «большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, воля к победе, стойкость и целеустремленность», сообщает ТАСС.

    В результате девять спортсменов были удостоены ордена Почета, восемь – ордена Дружбы, а еще двадцать два спортсмена получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» первой или второй степеней. Эти награды свидетельствуют о признании их заслуг и достижений на прошедших в августе-сентябре Паралимпийских играх.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что встреча президента Владимира Путина с российскими паралимпийцами пока не входит в ближайшие планы, но график будет уточняться.


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    21 октября 2024, 14:43 • Новости дня
    Медведев усомнился в угрозах Трампа ударом по Москве

    Медведев: Трамп не угрожал Путину ударом по Москве, на переговорах он «шелковый»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в диалоге с президентом Владимиром Путиным никогда не угрожал ударами по Москве, подчеркнув, что на переговорах экс-президент США ведет себя спокойно и дипломатично.

    Медведев отметил, что заявления Трампа о возможности удара по Москве являются преувеличением.

    «Трамп слишком увлекся. Обещал ли он реально «ударить по чертовой Москве»? Конечно, нет. На переговорах он вообще шелковый. Да и на такие слова есть только один ответ: по вашему гребаному Вашингтону тоже будет нанесен удар», – передает слова Медведева ТАСС.

    Он добавил, что отношения между Россией и США сохраняют достаточно теплый характер, сопроводив свои слова смеющимся смайликом. Его заявление было опубликовано на английском языке, что свидетельствует о намерении обратиться к международной аудитории.

    Ранее Трамп заявил, что угрожал ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину, отмечая при этом свои хорошие отношения с Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сохраняет конфиденциальность переговоров российского президента с мировыми лидерами, несмотря на заявление Трампа о предполагаемой угрозе.

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    21 октября 2024, 21:06 • Новости дня
    Ушаков назвал график встреч Путина на саммите БРИКС

    Ушаков: Путин намерен встретиться с Моди, Си Цзиньпином и Эрдоганом в рамках саммита БРИКС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин запланировал встречи с мировыми лидерами на саммите БРИКС в Казани, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам помощника президента Юрия Ушакова, цикл бесед начнется 22 октября встречей с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, далее запланированы переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Также состоятся встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, передает ТАСС.

    Во второй день саммита планируется несколько рабочих встреч после заседания в узком и расширенном формате. Президент России встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, после чего пройдет встреча с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али, указал Ушаков.

    Он подчеркнул, что третий день саммита будет насыщен встречами с президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Мавритании Мохамедом ульд Газвани и президентом Боливии Луисом Арсе. Завершатся мероприятия встречами с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.

    Ушаков уточнил, что Путин сам изъявил желание встретиться с лидерами всех государств, которые прибудут на саммит БРИКС в Казань.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщили, что в последний день саммита в Казани состоится заседание «аутрич»/«БРИКС плюс», где примут участие представители почти 40 стран, включая лидеров СНГ и делегации из Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки.

    Ранее Ушаков сообщил, что итоги саммита БРИКС будут подведены в казанской декларации и на пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоится после завершения заседаний в формате «БРИКС плюс».

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    21 октября 2024, 16:44 • Новости дня
    Назван объем ненефтяной торговли России и ОАЭ

    Президент ОАЭ сообщил о росте ненефтяной торговли с Россией до 11 млрд долларов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил значительный рост объемов ненефтяной торговли с Россией, достигших в прошлом году более 11 млрд долларов, что свидетельствует об укреплении экономических связей.

    Он выразил удовлетворение динамикой торговых отношений между двумя странами, подчеркнув их важность для обеих сторон. «По итогам 2018 года товарооборот между нашими странами в ненефтяном секторе составил 2,5 млрд долларов, однако в прошлом году этот показатель достиг отметки, превышающей 11 млрд долларов», – сообщил шейх Мухаммед на переговорах с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Напомним, в Кремле прошли переговоры Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, на которых обсуждалось важное взаимодействие России и ОАЭ на международной арене в контексте глобальных вопросов.

    Президент ОАЭ отметил, что его визит в Россию подтверждает перспективы усиления сотрудничества с Москвой и Абу-Даби.

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    21 октября 2024, 19:22 • Новости дня
    Эксперт: После начала спецоперации Россия и ОАЭ стали активнее сближаться

    Политолог Баширов: Ближневосточные деловые круги проявляют интерес к сотрудничеству с Россией

    Эксперт: После начала спецоперации Россия и ОАЭ стали активнее сближаться
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Мир начал меняться после начала СВО – многие страны увидели, что американцам можно давать отпор. Это дало уверенность в своих силах ближневосточным государствам, которые начали активно развивать отношения с Россией, Китаем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. В понедельник в Кремле состоялись переговоры президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида аль Нахайяна.

    «Мы видим синергию интересов России и стран Ближнего Востока. ОАЭ, Саудовская Аравия – молодые государства, но они активно развиваются, имеют финансовые ресурсы. Встреча с лидером ОАЭ была проведена до саммита БРИКС – это говорит об интересе к сотрудничеству с Россией со стороны ближневосточных деловых кругов», – пояснил Марат Баширов, политолог, профессор НИУ ВШЭ.

    «И здесь важно отметить разницу между подходами России и США в отношениях со странами Ближнего Востока. Запад до сих пор придерживается неоколониальной модели. Россия же предлагает равноправие – это принципиальная позиция Владимира Путина. Несомненно, у ОАЭ могут быть свои взаимовыгодные проекты с США. Но это никак не мешает нашему сотрудничеству», – добавил собеседник.

    «Кстати, после начала спецоперации Россия и ОАЭ стали активнее сближаться. Во всем мире увидели, что американцам можно давать отпор. Этот гегемон, оказывается, не настолько силен, чтобы его бояться. Это дало уверенность в своих силах ближневосточным государствам: договорились с Китаем – начали работать. Договорились с Индонезией – начали работать. Мир начал несколько меняться после начала СВО», – пояснил аналитик.

    К тому же, по его словам, Россия может оказать поддержку монархиям Залива в поддержании региональной безопасности. «Ближний Восток постоянно говорит о том, что хочет стать хабом по транспортировке грузов из Юго-Восточной Азии в Европу и обратно. Ближний Восток сильно зависит от Ормузского пролива. Любая нестабильность между Ираном и Израилем – и сразу возникают риски, растет цена перевозок, страховки, неуверенность перевозчиков. И Россия как сильный актор в регионе делает все возможное для улучшения ситуации», – заметил он.

    В понедельник в Александровском зале Большого Кремлевского дворца состоялись переговоры президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида аль Нахайяна.

    Как отметил Путин, за последние три года товарооборот между странами вырос втрое. Но «в течение последних семи месяцев мы наблюдаем некоторую коррекцию в сторону снижения». «Договорились о том, что наши коллеги поработают над этими вопросами отдельно, и сегодня у нас такая возможность есть», – пояснил президент России, передав слово гостю.

    «В 2018 году товарообмен между нами, за исключением нефтяной сферы, составлял 2,5 млрд долларов, однако этот показатель в прошлом году достиг отметки более 11 млрд долларов. Я подтверждаю Вашему Превосходительству, что мы со своей стороны готовы приложить все усилия для достижения еще более высоких показателей», – сказал лидер ОАЭ.

    «ОАЭ работает над продвижением в сторону заключения соглашения о комплексном сотрудничестве между ОАЭ и Евразийским экономическим союзом. Это станет большим важным шагом в нашем сотрудничестве», – пояснил аль Нахайяна.

    Кроме того, Путин и аль Нахайян приняли участие в открытии Центра международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования. Этот центр, названный в честь шейхи Фатимы Бинт Мубарак, открыт при гимназии имени Е. М. Примакова. На церемонии открытия главы государств посетили урок арабского языка, проводимый для российских учащихся нового центра.

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    22 октября 2024, 03:55 • Новости дня
    Бразилия анонсировала телефонный разговор Путина с Лулой да Силвой
    Бразилия анонсировала телефонный разговор Путина с Лулой да Силвой
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Во вторник состоится телефонный разговор президентов России и Бразилии Владимира Путина и Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сообщила администрация бразильского лидера.

    Переговоры запланированы на 15.30 мск, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент Бразилии не сможет присутствовать на саммите БРИКС в Казани из-за травмы головы. Помощник президента России Юрий Ушаков озвучил график встреч Путина на саммите БРИКС, отметив, что Путин сам изъявил желание встретиться с лидерами всех государств, которые прибудут в Казань.


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    21 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин и Мухаммед бен Заид открыли образовательный центр сотрудничества с ОАЭ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Перед началом переговоров президент России Владимир Путин и его коллега из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян приняли участие в открытии Центра международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования.

    Этот центр, названный в честь шейхи Фатимы Бинт Мубарак, открыт при гимназии имени Е. М. Примакова, говорится в Telegram-канале Кремля.

    На церемонии открытия главы государств посетили урок арабского языка, проводимый для российских учащихся нового центра. Создание Центра международного сотрудничества с ОАЭ направлено на разработку программ и курсов для изучения арабского языка школьниками и молодыми педагогами из всех регионов России.

    Кроме того, центр будет организовывать олимпиады и выездные стажировки для учеников и преподавателей, а также международные научно-практические форумы для работников вузов, учителей и сотрудников научных центров. Это открывает новые возможности для укрепления образовательных связей между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

    Напомним, на переговорах в Кремле лидеры обсуждали важное взаимодействие России и ОАЭ на международной арене в контексте глобальных вопросов. Также сообщалось, что товарооборот между Россией и ОАЭ за последние три года вырос в три раза.

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    22 октября 2024, 10:50 • Новости дня
    Time: Лидеры десятков стран готовы встретиться с Путиным на саммите БРИКС

    Time: Лидеры стран на саммите БРИКС в Казани готовы встречаться с Путиным вопреки Западу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несмотря на попытки США и Европы изолировать Россию, главы многих стран намерены встретиться с Путиным на саммите БРИКС в Казани.

    Американский журнал Time сообщает, что участие десятков глав государств в саммите БРИКС подтверждает их готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на усилия Запада по изоляции России. Издание отмечает, что многие лидеры, особенно из стран Глобального Юга, стремятся к диалогу с российским лидером, что свидетельствует о продолжающемся интересе к отношениям с Россией, передает ТАСС.

    16-й саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября и является ключевым событием председательства России в этом объединении. БРИКС, созданный в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году принял в свои ряды Южно-Африканскую Республику. С начала 2024 года к группе присоединились новые участники: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

    Президент России Владимир Путин уже прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где в его программе запланированы двусторонние встречи и неформальный обед с главами делегаций, президент Египта также направился в Казань на саммит БРИКС.

    Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что вопрос о приеме новых участников в БРИКС в текущем году не рассматривается из-за необходимости адаптации новых членов.

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