Премьер Индии заявил о значимости саммита БРИКС для мира

Премьер Индии Моди заявил о значимости саммита БРИКС в Казани для мира

Tекст: Вера Басилая

По его словам, саммит БРИКС в Казани имеет важное значение, и обсуждения, проведенные в его рамках, будут способствовать улучшению ситуации на планете. Моди заявил, что саммит станет шагом вперед в международном сотрудничестве, передает ТАСС.

Перед вылетом в Казань Моди отметил, что Индия высоко ценит тесное взаимодействие в рамках БРИКС. Он подчеркнул, что объединение стало ключевой площадкой для обсуждения глобальных вопросов, таких как развитие, реформированная многосторонность, климатические изменения и экономическое сотрудничество.

Премьер также заявил, что визит в Казань укрепит стратегическое партнерство между Индией и Россией, подчеркнув важность форумов БРИКС для создания устойчивых цепочек поставок и культурных связей.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Председатель КНР Си Цзиньпин также прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС.

Президент России Владимир Путин уже прибыл в Казань, где у него запланированы двусторонние встречи и неформальный обед с главами делегаций.

