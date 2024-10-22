Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Премьер Индии заявил о значимости саммита БРИКС для мира
Премьер Индии Моди заявил о значимости саммита БРИКС в Казани для мира
Саммит БРИКС в Казани важен и будет способствовать улучшению обстановки в мире, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
По его словам, саммит БРИКС в Казани имеет важное значение, и обсуждения, проведенные в его рамках, будут способствовать улучшению ситуации на планете. Моди заявил, что саммит станет шагом вперед в международном сотрудничестве, передает ТАСС.
Перед вылетом в Казань Моди отметил, что Индия высоко ценит тесное взаимодействие в рамках БРИКС. Он подчеркнул, что объединение стало ключевой площадкой для обсуждения глобальных вопросов, таких как развитие, реформированная многосторонность, климатические изменения и экономическое сотрудничество.
Премьер также заявил, что визит в Казань укрепит стратегическое партнерство между Индией и Россией, подчеркнув важность форумов БРИКС для создания устойчивых цепочек поставок и культурных связей.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Председатель КНР Си Цзиньпин также прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС.
Президент России Владимир Путин уже прибыл в Казань, где у него запланированы двусторонние встречи и неформальный обед с главами делегаций.