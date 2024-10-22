Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Моди прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где его в международном аэропорту встретил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Нарендра Моди, премьер-министр Индии, прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает ТАСС. В аэропорту Казани его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. По информации пресс-службы главы Татарстана, Моди примет участие в обсуждениях и встречах, запланированных в рамках саммита.
Ранее сообщалось что президент Египта направился в Казань на этот саммит.
Президент России Владимир Путин уже прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где у него запланированы двусторонние встречи и неформальный обед с главами делегаций.