Посещая Астану, Бишкек, Душанбе или Ташкент, постоянно убеждаешься, какую пользу конфликт России и Запада приносит развитию республик Центральной Азии.0 комментариев
Президент Египта направился в Казань на саммит БРИКС
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси направился в Казань на саммит БРИКС
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отправился в Казань для участия в саммите БРИКС, где также планируется его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси направился в Казань для участия в саммите группы БРИКС, сообщает ТАСС. В рамках этого визита у египетского лидера запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовал официальный представитель президента Египта Ахмед Фахми.
Кроме того, на полях саммита ас-Сиси планирует провести переговоры с другими лидерами стран БРИКС. Основные темы обсуждения включают двусторонние отношения и актуальные события на региональной и международной аренах.
Ранее Абдель Фаттах ас-Сиси выразил признательность российскому президенту за усилия Москвы в укреплении взаимодействия стран БРИКС в период председательства России.
Владимир Путин запланировал встречи с мировыми лидерами на саммите БРИКС в Казани, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди и председателя КНР Си Цзиньпина.