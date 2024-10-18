Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».0 комментариев
Президент Египта поблагодарил Россию за расширение сотрудничества в БРИКС
Президент Египта Фаттах ас-Сиси поблагодарил Путина за расширение сотрудничества в БРИКС
Абдель Фаттах ас-Сиси выразил признательность российскому президенту Владимиру Путину за усилия Москвы в укреплении взаимодействия стран БРИКС в период председательства России.
Абдель Фаттах ас-Сиси выразил благодарность своему российскому коллеге за его вклад в развитие сотрудничества внутри БРИКС, передает ТАСС.
Это заявление было сделано в видеообращении египетского лидера к участникам Делового форума БРИКС, проходящего в России.
Ас-Сиси отметил, что выражает «глубочайшую признательность Путину за постоянные усилия во время российского председательства в блоке, которые были предприняты для расширения рамок сотрудничества между странами БРИКС на всех уровнях».
Под председательством России в БРИКС, по мнению президента Египта, значительно укрепилось взаимодействие между государствами-участниками группы на всех уровнях.
Ранее Путин заявил об открытости России для делового сотрудничества. Также президент России подчеркнул превосходство БРИКС над «Большой семеркой» по ВВП.