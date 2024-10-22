Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Си Цзиньпин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Казань на 16-й саммит лидеров БРИКС
Си Цзиньпин прибыл в Казань для участия в 16-м саммите БРИКС, который соберет лидеров стран, входящих в это международное объединение.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Казань для участия в саммите лидеров стран БРИКС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Самолет Си Цзиньпина приземлился в столице Татарстана утром 22 октября. Визит китайского лидера связан с 16-м саммитом БРИКС, который пройдет в России.
Президент России Владимир Путин уже прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где у него запланированы двусторонние встречи и неформальный обед с главами делегаций. Премьер-министр Индии Нарендра Моди также прибыл в Казань для участия в саммите, президент ЮАР Сирил Рамафоса примет участие в работе саммита БРИКС.