Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Президент ЮАР прибыл в Казань на саммит БРИКС
Президент ЮАР Сирил Рамафоса посетил Казань для участия в саммите БРИКС
Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Казань, где его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов, чтобы принять участие в работе саммита БРИКС.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает ТАСС. Пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в международном аэропорту Казани Рамафоса был встречен главой региона Рустамом Миннихановым.
Сирил Рамафоса примет участие в обсуждениях, которые состоятся в рамках саммита БРИКС. Визит в Казань демонстрирует активное участие ЮАР в международных мероприятиях и стремление укрепить взаимодействие с другими странами – членами БРИКС.
Президент России Владимир Путин уже прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где у него запланированы двусторонние встречи и неформальный обед с главами делегаций. Лидеры десятков стран готовы встретиться с Путиным на саммите БРИКС.