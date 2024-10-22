Посещая Астану, Бишкек, Душанбе или Ташкент, постоянно убеждаешься, какую пользу конфликт России и Запада приносит развитию республик Центральной Азии.0 комментариев
Time: Лидеры десятков стран готовы встретиться с Путиным на саммите БРИКС
Time: Лидеры стран на саммите БРИКС в Казани готовы встречаться с Путиным вопреки Западу
Несмотря на попытки США и Европы изолировать Россию, главы многих стран намерены встретиться с Путиным на саммите БРИКС в Казани.
Американский журнал Time сообщает, что участие десятков глав государств в саммите БРИКС подтверждает их готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на усилия Запада по изоляции России. Издание отмечает, что многие лидеры, особенно из стран Глобального Юга, стремятся к диалогу с российским лидером, что свидетельствует о продолжающемся интересе к отношениям с Россией, передает ТАСС.
16-й саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября и является ключевым событием председательства России в этом объединении. БРИКС, созданный в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году принял в свои ряды Южно-Африканскую Республику. С начала 2024 года к группе присоединились новые участники: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Президент России Владимир Путин уже прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где в его программе запланированы двусторонние встречи и неформальный обед с главами делегаций, президент Египта также направился в Казань на саммит БРИКС.
Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что вопрос о приеме новых участников в БРИКС в текущем году не рассматривается из-за необходимости адаптации новых членов.