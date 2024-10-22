Рябков заявил об отсутствии планов по приему в БРИКС новых участников в этом году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что в этом году прием новых участников в БРИКС не рассматривается, сообщает ТАСС. В интервью сербской газете «Политика» он отметил, что с 1 января 2024 года объединение значительно расширилось, что потребовало времени на адаптацию новых членов. Рябков подчеркивает, что дальнейшее расширение БРИКС – сложная задача, сопряженная с необходимостью поддержания эффективности работы объединения.

При этом Россия уважает стремление Турции присоединиться к БРИКС и рада визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казань. Рябков отметил, что будут продолжаться углубленные дискуссии как с турецкими коллегами, так и внутри самого БРИКС о дальнейшем расширении. По его словам, саммит в Казани даст значимые подвижки в этом направлении, хотя процесс будет эволюционным, а не революционным.

Дипломат отметил, что переход от постепенного использования национальных валют к созданию единой валюты БРИКС требует времени. Вопрос создания единого эмиссионного центра и наднационального банка пока не стоит на повестке, однако существуют возможности для создания клиринговых центров и взаимозачета. Эти шаги свидетельствуют о том, что БРИКС работает на основе консенсуса и идет по пути постепенных изменений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где у него запланированы двусторонние встречи и неформальный обед с главами делегаций. Президент Египта также направился в Казань на саммит БРИКС. Путин запланировал встречи с мировыми лидерами, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди и председателя КНР Си Цзиньпина, как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.