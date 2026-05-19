Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент произошел в районе населенного пункта Граново, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Оставление позиций стало следствием деморализации личного состава.

«На харьковском направлении в районе села Граново деморализованные в результате нашего систематического огневого воздействия украинские националисты из состава 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ самовольно покинули позиции и были убиты собственными сослуживцами из роты ударных БПЛА», – рассказал собеседник агентства.

Подобные подразделения действуют на всей линии боевого соприкосновения. Главная задача таких отрядов заключается в предотвращении бегства солдат с передовой. На позициях преимущественно находятся принудительно мобилизованные граждане, которые отказываются выполнять приказы командования.

Присутствие заградотрядов также создает серьезные риски при выводе сдавшихся в плен украинских военнослужащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, киевские власти используют расстрелы отступающих солдат для стабилизации линии боевого соприкосновения.

Вооруженные силы Украины активно применяют беспилотные летательные аппараты для уничтожения собственных военнослужащих.

Осенью прошлого года на харьковском направлении дроны убили группу пытавшихся сдаться в плен украинских бойцов.