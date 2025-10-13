Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.0 комментариев
Марочко: ВСУ наносят удары по пытающимся дезертировать сослуживцам
Вооруженные силы Украины используют беспилотные летательные аппараты для уничтожения собственных военнослужащих, пытающихся дезертировать, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что активно работают коптеры по своим же украинским боевикам, передает ТАСС.
По словам эксперта, украинская система построена так, что бойцам не оставляют выбора: либо оставаться на линии соприкосновения и погибнуть от огня российских военных, либо быть уничтоженными собственным командованием при попытке бегства.
Марочко подчеркнул, что как только украинские военные фиксируют попытку бегства сослуживцев с помощью БПЛА, они сразу наносят по ним удар.
Ранее группа украинских военнослужащих была уничтожена собственными дронами при попытке сдаться российским силам на Харьковщине.
В Сумской области подразделение Нацгвардии развернули для контроля над массовым дезертирством среди бойцов вооруженных сил.
На Константиновском направлении бойцы ВСУ расстреляли из танка своих сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен.