Tекст: Вера Басилая

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что активно работают коптеры по своим же украинским боевикам, передает ТАСС.

По словам эксперта, украинская система построена так, что бойцам не оставляют выбора: либо оставаться на линии соприкосновения и погибнуть от огня российских военных, либо быть уничтоженными собственным командованием при попытке бегства.

Марочко подчеркнул, что как только украинские военные фиксируют попытку бегства сослуживцев с помощью БПЛА, они сразу наносят по ним удар.

Ранее группа украинских военнослужащих была уничтожена собственными дронами при попытке сдаться российским силам на Харьковщине.

В Сумской области подразделение Нацгвардии развернули для контроля над массовым дезертирством среди бойцов вооруженных сил.

На Константиновском направлении бойцы ВСУ расстреляли из танка своих сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен.

