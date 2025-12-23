Бельгия – один из столпов европейской цивилизации со всеми ее выдающимися и отвратительными особенностями. И она же стала порогом, о который споткнулась самая серьезная попытка Запада совершить открытый грабеж российских средств.10 комментариев
Трамп назвал «нормальным» ход переговоров по украинскому конфликту
Американский лидер Дональд Трамп во время выступления во Флориде сказал несколько слов о переговорах по украинскому урегулированию, отметив, что все устали воевать и все должно скорее закончиться.
«Переговоры по Украине и России продолжаются. Мы ведем переговоры. Переговоры идут нормально... Все устали от войны. Ее надо заканчивать», – отметил Трамп в ходе трансляции на YouTube-канале Белого дома.
Он в очередной раз указал на главное препятствие – сильную ненависть между лидерами России и Украины.