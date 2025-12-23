Трамп назвал «нормальным» ход переговоров по украинскому конфликту

Пост Дмитриева в соцсети сочли намеком на место следующей встречи по Украине

Tекст: Катерина Туманова

«Спасибо, Майами! Next time: Moscow (что переводится как «в следующий раз – Москва» – прим. ВЗГЛЯД)», – написал он в соцсети Х.

К посту Дмитриев добавил свое фото в белой футболке, на которой изображен российский герб, фраза президента России Владимира Путина на пресс-конференции после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске «Next time in Moscow» и подпись российского лидера.

Есть предположение, что этим постом Дмитриев намекнут на место следующих переговоров по ситуации на Украине. Хотя бы потому, что текст в посте выглядит категоричнее, чем надпись на футболке, из-за двоеточия. В посте утверждается, что следующая встреча – в Москве, но будет ли так на самом деле – покажет время.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ситуация вокруг Украины и урегулирования украинского конфликта «свелась к финальным деликатным переговорам», заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

