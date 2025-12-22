Tекст: Вера Басилая

Власти Украины признают в частном порядке, что им, вероятно, не удастся сохранить контроль над оставшейся частью территории Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британскому порталу UnHerd.

Кроме того, по итогам консультаций с российской делегацией в Майами Вэнс сообщил о прорыве на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что «прорыв, которого достигли, заключается в том, что все вопросы теперь обсуждаются открыто».

Ранее представители России и США провели в Майами консультации по вопросам урегулирования ситуации на Украине, на которых, по словам Вэнса, удалось добиться большей прозрачности обсуждения всех ключевых вопросов.

Владимир Зеленский ранее заявил, что возможный отвод войск в Донбассе должен быть зеркальным – с обеих сторон.

Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.