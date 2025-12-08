Чилийская ситуация показывает, что общество устало выбирать между радужной повесткой, оторванной от бытовой реальности, и коричневой ностальгией по простым силовым решениям.0 комментариев
«Единая Россия» совместно с фондом ветеранов передала оружие бойцам СВО
Оружие и специальные патроны для борьбы с дронами были переданы военнослужащим спецоперации на Украине партией «Единая Россия» и фондом «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций».
Передачу осуществили в штабе общественной поддержки партии в Ростовской области, где с бойцами встретился секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Сегодня мы поставили гладкоствольные ружья, специальные патроны, которые помогают сбивать дроны. Отработали заказ ребят», – заявил Якушев. Он также выразил благодарность бойцам за подвиги на фронте и отметил, что к инициативе присоединился екатеринбургский фонд, объединяющий ветеранов и участников спецоперации.
Якушев отметил, что многие, кто больше не находится на передовой, продолжают поддерживать фронт и в гражданской жизни, чтобы способствовать приближению победы. К инициативе могут присоединиться и другие организации, разделяющие патриотические взгляды. Директор фонда Сергей Павленко подчеркнул, что «каждая отправка техники – это незамедлительный отклик на актуальные запросы бойцов».
«Единая Россия» с начала спецоперации на Украине оказывает помощь как фронту, так и жителям освобожденных территорий. За это время собраны миллиарды рублей на поддержку военнослужащих – поставляются техника, оборудование и гуманитарные грузы. По данным партии, за весь период спецоперации уже доставлено более 145 тыс. тонн гуманитарной помощи, а на территории новых регионов организована сеть гуманитарных центров и пунктов выдачи.
Ранее «Единая Россия» передала технику участникам СВО в Запорожье.