Глава НАБУ заявил о планах объявить в международный розыск Миндича и Цукермана

Tекст: Вера Басилая

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос сообщил, что Тимур Миндич, возглавляющий коррупционную схему на Украине, и финансист Александр Цукерман будут объявлены в международный розыск, передает ТАСС.

Согласно заявлению Кривоноса в эфире YouTube-канала «Украинская правда», планируется пройти необходимые юридические процедуры для избрания меры пресечения и официального объявления в розыск.

Планируется добиться того, чтобы Миндич и Цукерман предстали перед украинским судом, несмотря на их пребывание в Израиле.

Кривонос выразил надежду, что ни Миндич, ни Цукерман не захотят всю жизнь оставаться в Израиле, отметив, что те могут захотеть посетить другие страны, например Францию, что может облегчить их задержание и экстрадицию.

Кривонос рассказал, что ранее Украине удавалось добиться выдачи подозреваемого из некоторых государств, приведя в пример случай с передачей в СБУ депутата Христенко из ОАЭ без официальной экстрадиции. Директор НАБУ подчеркнул, что ведомство рассчитывает на содействие международного сообщества в этом вопросе.

На Украине в рамках дела о коррупции в энергетической сфере предъявлены обвинения семи лицам, включая бизнесмена Тимура Миндича, которого считают «кошельком» Зеленского.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича и Александра Цукермана на срок три года. Экс-премьер Николай Азаров заявил, что участники схемы с Миндичем могут дать показания против Зеленского.

Газета ВЗГЛЯД писала, что масштабы коррупции в окружении Зеленского шокировали Европу.