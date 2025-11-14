  • Новость часаЛихачев сообщил о попытке атаки восьми дронов на Нововоронежскую АЭС
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    14 ноября 2025, 14:01 • Новости дня

    Глава НАБУ заявил о планах объявить в международный розыск Миндича и Цукермана

    Tекст: Вера Басилая

    Бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман, замешанные в коррупционной схеме на Украине и скрывающиеся в Израиле, будут объявлены в международный розыск, сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос.

    Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос сообщил, что Тимур Миндич, возглавляющий коррупционную схему на Украине, и финансист Александр Цукерман будут объявлены в международный розыск, передает ТАСС.

    Согласно заявлению Кривоноса в эфире YouTube-канала «Украинская правда», планируется пройти необходимые юридические процедуры для избрания меры пресечения и официального объявления в розыск.

    Планируется добиться того, чтобы Миндич и Цукерман предстали перед украинским судом, несмотря на их пребывание в Израиле.

    Кривонос выразил надежду, что ни Миндич, ни Цукерман не захотят всю жизнь оставаться в Израиле, отметив, что те могут захотеть посетить другие страны, например Францию, что может облегчить их задержание и экстрадицию.

    Кривонос рассказал, что ранее Украине удавалось добиться выдачи подозреваемого из некоторых государств, приведя в пример случай с передачей в СБУ депутата Христенко из ОАЭ без официальной экстрадиции. Директор НАБУ подчеркнул, что ведомство рассчитывает на содействие международного сообщества в этом вопросе.

    На Украине в рамках дела о коррупции в энергетической сфере предъявлены обвинения семи лицам, включая бизнесмена Тимура Миндича, которого считают «кошельком» Зеленского.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича и Александра Цукермана на срок три года. Экс-премьер Николай Азаров заявил, что участники схемы с Миндичем могут дать показания против Зеленского.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что масштабы коррупции в окружении Зеленского шокировали Европу.

    13 ноября 2025, 21:32 • Новости дня
    Премьеры немецких земель собрались выступить против украинских мигрантов

    Премьер Саксонии выступил за ограничение притока украинских беженцев

    Премьеры немецких земель собрались выступить против украинских мигрантов
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер призвал рассмотреть меры по ограничению потока беженцев с Украины. Решение об этом премьер-министры федеральных земель Германии должны вынести в начале декабря.

    Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, представляющий Христианско-демократический союз, выступил за введение ограничений на прием беженцев с Украины, передает ТАСС.

    В интервью медиагруппе Funke он заявил о резком росте числа прибывающих в ФРГ украинцев в последние месяцы. По словам политика, эта динамика связана с решением украинских властей разрешить выезд мужчин от 18 до 22 лет во время военного положения.

    Кречмер подчеркнул, что Германия не может бесконечно расширять прием беженцев с Украины. По его словам, вопрос об ограничении их притока будет вынесен на рассмотрение конференции премьер-министров федеральных земель Германии 4 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Берлина также планируют закрыть крупнейший центр для беженцев с Украины на базе бывшего аэропорта Тегель до конца года.

    В августе Киев ослабил ограничения на выезд, и почти 99 тыс. молодых мужчин с Украины отправились в Польшу и Германию.

    Количество просителей убежища с Украины в Германии выросло в 10 раз после отмены запрета на выезд для мужчин от 18 до 22 лет.

    13 ноября 2025, 22:13 • Новости дня
    Польша назвала наказание для Украины за толерантность к коррупции

    Сикорский: Украина не вступит в ЕС при толерантности к коррупции

    Польша назвала наказание для Украины за толерантность к коррупции
    @ Mateusz Bialczyk/Arena Akcji/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не сможет вступить в Евросоюз, если сохранит толерантность к коррупции, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

     По его словам, он лично сообщил вице-премьеру Украины Тарасу Качке, что терпимость к коррупции является самым простым способом утратить доверие Запада, передает РИА «Новости» со ссылкой на Polsat.

    «Если Украина продолжит быть толерантной к коррупции, то не вступит в Европейский союз», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Верховной раде потребовали отставки правительства на фоне коррупционного скандала на Украине. НАБУ предъявило обвинение семи лицам по делу о коррупции в сфере энергетики.

    На этом фоне еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз не может продолжать выделять Украине регулярную финансовую помощь. Единственным способом дальнейшей поддержки Домбровскис назвал выдачу «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов.

    13 ноября 2025, 20:56 • Видео
    Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

    Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    14 ноября 2025, 10:30 • Новости дня
    Захарова высмеяла разговор Мерца и Зеленского о беженцах

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично высказалась о содержании телефонного разговора между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и главой киевского режима по вопросу украинских мужчин-беженцев.

    Захарова опубликовала пост в Telegram-канале , в котором прокомментировала очередной телефонный разговор Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца, обсуждавших украинских беженцев.

    Мерц попросил Зеленского, чтобы молодые украинцы не приезжали в Германию в большом количестве, а служили Украине.

    Захарова иронично пересказала гипотетический диалог между Мерцем и Зеленским.

    «Хер Зеленский, заберите украинцев из Германии. – Хер Мерц, мне нечем их убивать в таких количествах. Будут поставки вооружений и денег, закроем границы и еще понизим мобилизационный возраст. Иначе ждите новых потоков», – написала официальный представитель МИД России.

    Пост Захаровой подчеркивает остроту вопроса пребывания украинских мужчин призывного возраста в Германии и реагирует на попытки немецких властей ограничить въезд и предоставление социальных льгот.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что попросил Владимира Зеленского обеспечить службу молодых украинцев, приезжающих в Германию, в своей стране.

    Главы земель ФРГ заявили о намерении выступить против украинских мигрантов.

    Количество просителей убежища с Украины в Германии увеличилось в десять раз после отмены ограничения на выезд для мужчин от 18 до 22 лет.

    13 ноября 2025, 17:36 • Новости дня
    Саакашвили попросил Зеленского включить себя в список пленных
    Саакашвили попросил Зеленского включить себя в список пленных
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список гражданских пленных.

    По словам Саакашвили, он является гражданином Украины и возглавлял исполнительный комитет Национального совета реформ, работая под руководством Зеленского. Экс-президент напомнил, что украинский лидер уже восстанавливал ему гражданство в 2019 году, передает ТАСС.

    Саакашвили подчеркнул, что неоднократно заявлял о своем статусе как бывший глава Одесской областной госадминистрации и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ. Он считает, что находится в заключении «незаконно», и попросил Зеленского придать этому статусу соответствующие юридические последствия в рамках конфликта.

    Экс-президент добавил, что грузинские власти вновь перевели его из клиники в тюрьму. Саакашвили пояснил, что теперь оказался под присмотром того же персонала, который, по его словам, пытался его отравить еще в марте 2022 года.

    Накануне в Минюсте Грузии сообщили, что Саакашвили возвращен отбывать многолетнее наказание в тюрьму в Рустави.

    14 ноября 2025, 05:57 • Новости дня
    За ночь в Киеве прогремело семь серий взрывов
    За ночь в Киеве прогремело семь серий взрывов
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве прогремела седьмая серия взрывов за ночь, взрывы также произошли вблизи города Черкассы, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога длится в столице Украины уже несколько часов, передает РИА «Новости».

    Кроме Киева и Черкасской области, в красной зоне находятся Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области Украины, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» со ссылкой на сообщения украинской стороны пишут, что Киев был атакован примерно десятью баллистическими ракетами «Искандер-М» и 30-ю ударными БПЛА. Под атакой оказались киевские ТЭЦ, «пропадает отопление, свет и вода». При этом «одна из баллистической ракет ударила и по Умани: ракета пролетела Киевщину и направилась в сторону Черкасской области». Массированный удар беспилотниками нанесен по предприятию в Чугуеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв.

    14 ноября 2025, 02:49 • Новости дня
    Нефтебаза получила повреждения в результате атаки БПЛА на Новороссийск
    Нефтебаза получила повреждения в результате атаки БПЛА на Новороссийск
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки БПЛА в Новороссийске повреждены нефтебаза и береговые сооружения, сообщает оперштаб Краснодарского края.

    «В Новороссийске в результате атаки БПЛА киевского режима повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис», – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

    Кроме того, под удар попали береговые объекты. На месте происшествия сейчас работают специалисты оперативных и специальных служб. По имеющейся информации, никто не пострадал. Как уточнили в оперштабе, отражение атаки беспилотников по-прежнему продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Новороссийск был атакован беспилотниками. В небе над Геленджиком принимаются меры по отражению беспилотников, летящих со стороны Новороссийска.

    13 ноября 2025, 16:12 • Новости дня
    ВС России вступили в уличные бои на западе Купянска

    Замглавы ВГА Харьковской области Лисняк: ВС России вступили в уличные бои на западе Купянска

    ВС России вступили в уличные бои на западе Купянска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В западной части Купянска ведутся ожесточенные уличные бои, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк на брифинге.

    По его словам, Купянск остается эпицентром самых сложных боев на текущий момент, передает ТАСС.

    Лисняк добавил, что западная часть города на правом берегу Оскола также стала одной из зон боев с ВСУ. Российские военные взяли под контроль несколько улиц в южной и западной частях, сообщил он.

    «Ситуация для ВСУ здесь оценивается как критическая», – отметил Лисняк.

    Ранее командир штурмовой роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Снег» сообщил, что Вооруженные силы России наносят огневое поражение позициям украинских войск в лесном массиве вдоль реки Оскол, противник отступает.

    ВС России дронами «Заноза» разгромили дальние переправы ВСУ близ Купянска.

    Во вторник ВС России взяли под контроль нефтебазу в Купянске.

    14 ноября 2025, 11:05 • Новости дня
    ЕС потребовал от Украины ответов в связи с громким коррупционным скандалом
    ЕС потребовал от Украины ответов в связи с громким коррупционным скандалом
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ЕС потребовали от Украины убедительных гарантий прозрачности будущей финансовой поддержки на фоне вскрывшейся коррупционной схемы в энергетическом секторе, сообщает Politico.

    Страны Евросоюза требуют от Украины объяснений по поводу крупного коррупционного скандала в энергетическом секторе, сообщает Politico.

    В результате расследования антикоррупционных органов стало известно о схеме с откатами на 100 млн долларов, к которой могли быть причастны близкие соратники Владимира Зеленского. После публикации результатов расследования Зеленский ввел санкции против бывшего делового партнера и отправил в отставку нескольких чиновников.

    Этот скандал расколол европейских партнеров Киева: часть считает ситуацию свидетельством независимости антикоррупционных органов, другие требуют от Украины конкретных шагов и гарантий предотвращения подобных инцидентов в будущем.

    Как заявил один из высокопоставленных европейских чиновников: «Эндемичная коррупция, выявленная в ходе расследования, возмутительна и не поможет стране в отношениях с международными партнерами».

    Германия и другие государства ЕС настаивают на дальнейших реформах, подчеркивая важность прозрачности в энергетическом секторе Украины.

    Скандал вспыхнул на фоне обсуждений новой финансовой поддержки: Украина рассчитывает на помощь в размере 41 млрд евро в следующем году, а также на согласование 140 млрд евро репарационного кредита из замороженных российских активов. На фоне обострения ситуации в энергетике, вызванной ударами по критической инфраструктуре, ЕС подтвердил очередной транш помощи в 6 млрд евро, а Германия рассматривает выделение еще 3 млрд евро в 2025 году.

    Расследование главным образом касается компании «Энергоатом», где семеро топ-менеджеров подозреваются в искусственном завышении стоимости контрактов и получении откатов в размере 10-15% от суммы. Владимир Зеленский пообещал очистить руководство «Энергоатома» и поддержал работу антикоррупционных органов.

    Международные партнеры продолжают контролировать целевое расходование выделяемых средств, используя системы проверки и прямые выплаты подрядчикам.

    Эксперты и официальные лица ЕС отмечают, что Украине предстоит повысить прозрачность и эффективность управления в энергетике, чтобы укрепить доверие западных партнеров. Как подчеркнул литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, сейчас важно превратить этот кризис в возможность для глубоких реформ и обновления сектора.

    Ранее Politico сообщало, что раскрытие масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе на Украине стало поводом для обсуждения Европейской комиссией возможного пересмотра финансовой поддержки.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что руководство страны ждет от Киева решительных шагов в борьбе с коррупцией и проведения реформ по верховенству закона.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз прекратить финансирование Украины из-за выявления на Украине «военной мафиозной сети», связанной с Владимиром Зеленским.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что друзья Владимира Зеленского потрясли Европу своей роскошью, в том числе золотыми унитазами.

    14 ноября 2025, 10:05 • Новости дня
    Медведев: Зеленский попал в цугцванг

    Медведев предсказал поражение Зеленского по всем фронтам из-за дела Миндича

    Медведев: Зеленский попал в цугцванг
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Коррупционное дело бизнесмена Тимура Миндича грозит обезобразить «лик» Владимира Зеленского, глава киевского режима попал в цугцванг, каждый день приносит ему ухудшение позиций, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев заявил, что каждый день приносит «зеленой гниде» Владимиру Зеленскому ухудшение позиции.

    «Коррупционное дело озверевшего от безнаказанности кошелька – Миндича – грозит окончательно обезобразить лик героя, бесстрашно сражающегося за свободу страны», – написал Медведев в Telegram-канале.

    Он отметил, что для «поддержания светлого образа» Зеленский срочно выехал в прифронтовую зону, пытаясь создать образ бесстрашного борца.

    Медведев подчеркнул, что окружение украинских войск может обрушить всю линию фронта, а энергетический кризис из-за российских ударов привел к перебоям с электроснабжением и отсутствию тепла в ряде регионов. Европейские лидеры, по его словам, выразили «глубокое разочарование» происходящим на Украине, опасаясь «исчезнуть вместе с расплодившейся коррумпированной плесенью».

    «В шахматах цугцванг обычно заканчивается поражением. Его судьба подобна гнойному фурункулу, который должен созреть. Остро отточенный скальпель истории уже занесен над ним, вскрытие гнойника неизбежно», – подчеркнул Медведев.

    Правительство на Украине планирует проведение масштабного аудита государственных компаний на фоне коррупционного скандала.

    СМИ отмечают, что Владимир Зеленский готовит запасной план для переезда в Британию, где у него уже появилась недвижимость.

    Экс-премьер Украины Николай Азаров говорил, что участники коррупционных схем могут дать показания против главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что внутренние враги Зеленского нанесли удар по его самым уязвимым местам.

    14 ноября 2025, 09:59 • Новости дня
    Кустурица назвал Джоли пропагандисткой за поездку в Херсон

    Кустурица подверг критике актрису Джоли за поездку в Херсон

    Кустурица назвал Джоли пропагандисткой за поездку в Херсон
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что считает Анджелину Джоли пропагандисткой, осудив ее приезд в Херсон, а также раскритиковал работу как режиссера.

    Сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица назвал актрису Анджелину Джоли «пропагандисткой» после ее визита в Херсон, сообщает ТАСС.

    По словам Кустурицы, Джоли приехала в город, чтобы создать информационный повод, однако, по его мнению, самой звездой она быть перестала и теперь выступает исключительно как специалист по пропаганде.

    Режиссер также напомнил о режиссерском дебюте Джоли – фильме «В краю крови и меда», посвященном событиям Боснийской войны.

    Кустурица отметил: «Ей дали 10-15 миллионов, чтобы [она] сделала глупый фильм о войне в Боснии, который [является] плохой пропагандой». Он добавил, что в советских фильмах была настоящая качественная пропаганда, а в Голливуде – всегда неудачная.

    Режиссер подчеркнул, что не считает Джоли профессиональным режиссером, и с иронией заметил: «Если Анджелина Джоли режиссер, то – я космонавт».

    С критикой Кустурица прокомментировал и задержание участника группы сопровождения Джоли на блокпосте в Николаевской области. По данным украинских СМИ, актрисе даже пришлось обращаться к сотрудникам ТЦК лично, чтобы решить этот вопрос.

    Как заявил в пятницу специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, приезд Анджелины Джоли в Херсон рассматривается как попытка отвлечь внимание украинского общества от сложной ситуации на фронте и внутреннего политического кризиса.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что сотрудники ТЦК на Украине задержали водителя из кортежа Джоли, чтобы получить вознаграждение за его освобождение.

    14 ноября 2025, 13:15 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
    @ Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками по объектам ВПК и обеспечивающим их работу объектам энергетики Украины.

    Кроме того, в течение недели были нанесены массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины и обеспечивавшие их работу объекты газо-энергетического комплекса, а также транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, военные аэродромы, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Удары также наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

    За прошлую неделю средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб, 17 снарядов американской РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 1173 беспилотников, перечислили в оборонном ведомстве.

    Силами и средствами Черноморского флота, а также подразделений ракетных войск уничтожены 27 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 96 549 беспилотников, 636 ЗРК, 26 020 танков и других бронемашин, 1611 боевых машин РСЗО, 31 286 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 649 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне в Минобороны сообщали, что ВС России с начала спецоперации уничтожили 26 тыс. танков и бронемашин ВСУ.

    Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры.

    ВС России за предыдущую неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине.

    14 ноября 2025, 12:50 • Новости дня
    Ветеран ФСБ призвал усилить наблюдение за кладбищами после предотвращенного теракта в Москве
    Ветеран ФСБ призвал усилить наблюдение за кладбищами после предотвращенного теракта в Москве
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Судя по всему, украинские спецслужбы не оставят попыток проведения терактов на кладбищах против высокопоставленных лиц в России. В этой связи правоохранителям нужно усиливать наблюдение за местами захоронения, а также вести агентурную работу, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Алексей Филатов. Ранее ФСБ предотвратила теракт на Троекуровском кладбище в Москве.

    «Кладбище – удобное для противника место для потенциального теракта. Многие граждане приходят на могилы родственников, близких им людей. А места захоронения выяснить не трудно. К тому же злоумышленники в силах подгадать время посещения – это дни памяти, дни рождения или памятные даты», – пояснил Алексей Филатов, ветеран ФСБ, президент союза «Офицеры группы «Альфа».

    «Я бы назвал кладбища третьей по удобству локацией для покушения после непосредственного места проживания человека и личного автомобиля», – добавил он. Спикер также указал, что обычно такие места предполагают некоторую массовость. А это, в свою очередь, увеличивает потенциальное количество жертв.

    «Чтобы и впредь предотвращать такие инциденты, нужно в первую очередь усиливать наблюдение за посетителями кладбищ. Судя по всему, украинские спецслужбы не оставят своих попыток и даже могут начать отправлять туда со взрывчаткой обманутых мошенниками пожилых людей или подростков, как сейчас бывает с атаками на военкоматы или релейные шкафы», – продолжил спикер.

    «Однако оставить какой-то предмет на могиле – значит, выдать себя. А незаметно закопать 20-килограммовую взрывчатку простой посетитель вряд ли сможет. Поэтому террористы чаще выбирают не обманутых людей в качестве исполнителей, а тех, кто сознательно идет на преступление. И такие группы необходимо выявлять с помощью агентуры», – заметил он.

    Ранее ФСБ предотвратила теракт на Троекуровском кладбище в Москве, планировавшийся спецслужбами Украины против одного из высших российских должностных лиц. Для теракта Украина завербовала нелегального мигранта из Центральной Азии, двоих ранее судимых супругов – наркоманов, а также 46-летнего жителя Киева Джалолиддина Шамсова.

    Последний находится в розыске в России за убийство и незаконный оборот оружия. По словам участвовавшей в подготовке теракта женщины, они с мужем выполняли поручения куратора за наркотик. Кураторы и исполнители обсуждали покушение в мессенджерах WhatsApp и Signal.

    При обысках силовики нашли у них закамуфлированную под вазу с цветами видеокамеру с возможностью дистанционного управления и передачи картинки за рубеж. Ее супруги поставили на одну из могил на кладбище. Киев под руководством западных спецслужб готовит аналогичные преступления и в других российских регионах, сообщает ЦОС ФСБ.

    14 ноября 2025, 01:17 • Новости дня
    Зеленский собрался в Афины с просьбой передать ЗРК Patriot и истребители Mirage
    Зеленский собрался в Афины с просьбой передать ЗРК Patriot и истребители Mirage
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В воскресенье украинский лидер Владимир Зеленский в ходе визита в Грецию намерен провести переговоры по поставкам ЗРК Patriot и истребителей Mirage 2000-5Mk2, пишет греческий портал pronews.gr.

    Зеленский в воскресенье совершит экстренный визит в Грецию и встретится с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом, передает ТАСС со ссылкой на pronews.gr.

    По данным портала, речь идет о двух из шести систем Patriot, находящихся у вооруженных сил Греции, одна из которых была передана в аренду Саудовской Аравии, а остальные обеспечивают противовоздушную оборону Афин и Салоник.

    Зеленский также намерен затронуть тему передачи всех имеющихся у греческих ВВС истребителей Mirage 2000-5Mk2 в случае, если Греция приобретет у Франции 12 новых самолетов Rafale – соответствующие переговоры сейчас ведутся.

    В ходе визита украинский президент планирует переговорить не только с премьер-министром, но и с президентом страны Константиносом Тасуласом, а также со спикером парламента Никитасом Какламанисом. Ранее официальный представитель МИД Лана Зохью подтверждала визит Зеленского в ноябре, но не называла точную дату.

    По информации pronews.gr, Украина практически исчерпала запасы зенитных ракет, в частности Patriot, и визит Зеленского призван решить проблему дефицита. Однако, по мнению журналистов портала, вероятность передачи Афинами комплексов Patriot остается под вопросом.

    Отмечается, что Греция уже передала Киеву крупные партии вооружений: 122 БМП-1 с боекомплектом, 15 тыс. снарядов 73 мм, 150 тыс. снарядов 155 мм, 150 тыс. снарядов 203 мм, две тыс. сто ракет 122 мм, 20 тыс. автоматов Калашникова, 3 млн 200 тыс. патронов 7,62 мм, 60 ПЗРК FIM-92 Stinger, одна тыс. сто РПГ-18 и 60 самоходных артиллерийских установок М110. Для доставки вооружения использовались шесть греческих самолетов C-130, а также десять транспортников Канады и пять Новой Зеландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что Украина планирует заказать у американских производителей 27 зенитных ракетных комплексов Patriot. National Interest отметил, что украинская ПВО после ударов ВС России практически прекратила существование.

    14 ноября 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Рог в ДНР и днепропетровский Орестополь
    Российские войска освободили Рог в ДНР и днепропетровский Орестополь
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские ВС завершили зачистку от украинских боевиков населенного пункта Рог в Донецкой народной республике (ДНР), кроме того, за последние сутки подразделения группировки «Восток» завершили освобождение Орестополя в Днепропетровской области.

    За последнюю неделю подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении активными действиями подразделений группировки освобождено Синельниково. Нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны.

    В зоне ответственности группировки потери противника составили более 960 военнослужащих, три танка, шесть бронемашин, а также 14 орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ, три радиолокационные станции, восемь складов с боеприпасами и 37 складов матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    В районе Купянска в Харьковской области штурмовые группы 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ.

    В течение минувших суток были сорваны три контратаки подразделений 1-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Нечволодовка и Петровка в Харьковской области, проведенные противником с целью прорыва к реке Оскол для восстановления разрушенной переправы и деблокирования окруженных военнослужащих ВСУ. Уничтожены 15 боевиков и семь бронемашин.

    За прошедшую неделю в районе Купянска противник потерял более 365 военнослужащих, 25 бронемашин, включая два американских бронетранспортера М113 и три HMMWV, канадскую бронемашину Senator, четыре артиллерийских орудия, в том числе три американские 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin и шесть минометов, перечислили в оборонном ведомстве.

    Всего за неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили свыше 1530 военнослужащих, 35 бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожен 21 склад боеприпасов, 65 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    За последнюю неделю на этом направлении потери противника составили более 815 военнослужащих, шесть танков и 19 бронемашин. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, 11 станций РЭБ, 21 склад.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, пехотной, четырех десантно-штурмовых, трех егерских, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    В районе Красноармейска штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. Были отражены семь атак подразделений 32-й механизированной бригады, 425-го штурмового полка «Скала» и 1-го штурмового полка ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ, отчитались в Минобороны.

    Кроме того, в течение недели были освобождены населенные пункты Сухой Яр и Гнатовка.

    Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 49 зданий в Димитрове и продолжают активные наступательные действия в микрорайоне «Восточный», а также в южной части города и в направлении микрорайона «Западный».

    В течение недели в районах Красноармейска и Димитрова ВСУ потеряли свыше 1670 военнослужащих, три танка, 34 бронемашины и шесть орудий полевой артиллерии.

    В течение последней недели подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника и завершили освобождение Орестополя в Днепропетровской области. Кроме того, в течение недели освобождены населенные пункты Даниловка и Волчье в Днепропетровской области, Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное в Запорожской области.

    Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 1665 военнослужащих, 11 бронемашин и 81 автомобиль, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку.

    За день до этого они освободили Новоуспеновское в Запорожской области. А ранее освободили Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое.

    13 ноября 2025, 23:08 • Новости дня
    За двух фигурантов «дела Миндича» внесли залог почти 900 тыс. долларов

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине почти 900 тыс. долларов внесены в качестве залога за Лесю Устименко и Людмилу Зорину, фигурантов дела, связанного с совладельцем «Квартал 95» Тимуром Миндичем, сообщили украинские СМИ.

    По данным СМИ, за двух женщин, связанных с совладельцем компании «Квартал 95» Тимуром Миндичем, внесли залог почти 900 тыс. долларов, передает ТАСС.

    Пресс-служба Высшего антикоррупционного суда подтвердила, что средства внесены за Лесю Устименко и Людмилу Зорину. Суд определил для Устименко залог в 595 тыс. долларов, для Зориной – в 285 тыс. долларов.

    Как сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), оба залога пробовала внести компания «Вангар» с уставным капиталом всего 1 тыс. гривен, что составляет примерно 24 доллара. Эта фирма зарегистрирована в сфере производства мебели.

    Операция по уголовному делу проводится в рамках масштабной антикоррупционной акции «Мидас», которая была объявлена независимыми антикоррупционными структурами на Украине 10 ноября. В ее рамках обыски прошли у Тимура Миндича, министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом».

    В ходе расследования Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи разговоров, зафиксированных в квартире Миндича. На этих записях, по словам следователей, обсуждались коррупционные схемы.

    Ранее на Украине по делу о коррупции в энергетической сфере были предъявлены обвинения семи лицам, включая бизнесмена Тимура Миндича, при этом пятеро оказались задержаны.

    Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что участники схемы с Миндичем могут дать показания против Владимира Зеленского.

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук утверждал, что Владимир Зеленский причастен к хищению средств из энергетики и обороны, сумма ущерба оценивается в 100 млн долларов.



