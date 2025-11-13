Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу

Tекст: Евгений Поздняков

Евросоюз не может продолжать выделять Украине регулярную финансовую помощь. К такому выводу пришел еврокомиссар Валдис Домбровскис, уточнив, что Брюссель серьезно обеспокоен платежеспособностью Киева. По его словам, единственным способом оказания дальнейшей поддержки теперь является выдача на безвозмездной основе «репарационного кредита», созданного за счет замороженных российских активов.

На этом фоне ЕС выделил Украине последний заем по программе ERA Loans, размер которого составил 4,1 млрд евро, сообщил Домбровскис в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России). Суть данной инициативы сводилась к тому, что Киев получал кредиты, погашение которых достигалось за счет доходов от активов РФ. Так было получено 18,1 млрд евро.

При этом в Старом Свете звучат и более радикальные призывы. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал европейцев и вовсе отказаться от поддержки Украины. «Что нужно Брюсселю? Отправить еще больше денег Владимиру Зеленскому, в чьем окружении только что была раскрыта крупная коррупционная сеть?» – написал он на странице в Facebook* (принадлежит компании Meta*, признанной в России экстремистской).

Дипломат, вероятно, имеет в виду недавний скандал с бизнесменом Тимуром Миндичем, который также известен как главный «кошелек Зеленского». По версии Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), предприниматель был автором преступной схемы с компанией «Энергоатом», через которую он совместно с сообщниками получал «откаты» от контрактов под угрозой блокировки платежей.

Произошедшее отразилось на репутации Украины в глазах потенциальных кредиторов. Так, по сообщению ABC, вскрывшиеся подробности о ситуации в Киеве уже обсуждаются в окружении Дональда Трампа, а сам скандал, вполне вероятно, может привести к заметному охлаждению отношений с США.

Изменилось и отношение Германии к Украине. Так, глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль заявил о необходимости борьбы с коррупцией в Киеве – лишь в этом случае поддержка со стороны Запада «может оставаться убедительной», пишет Deutsche Welle** (признано в России СМИ-иноагентом). Более жесткую позицию транслирует канцлер страны Фридрих Мерц.

Так, в беседе с Зеленским он уточнил, что Берлин ожидает от Киева реальных и активных мер по продолжению реформ в сфере верховенства закона. В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на Украине раскрыта «военная мафиозная сеть», имеющая тысячи связей с высшим руководством страны.

На этом фоне он призвал Евросоюз отказаться от финансирования Киева, поскольку ситуация в республике превратилась в настоящий хаос. Отказываются страны и от прямых обязательств. Например, Норвегия заявила, что не станет использовать деньги из суверенного фонда благосостояния как финансовую гарантию при предоставлении ЕС кредита Украине за счет замороженных российских активов, пишет NRK.

В целом, как отмечает в другом материале Politico, коррупционный скандал разразился в самый неудачный для офиса Зеленского период: уже в ближайшее время Брюссель должен принять решение о новых программах финансирования Украины. По оценке издания,

теперь любое обсуждение данного вопроса будет сопровождаться вопросами: «Зачем мы это делаем?» со стороны политиков в Европе или сторонников движения MAGA в США.

Кроме того, западная пресса активно обсуждает излишнюю роскошь сторонников Зеленского. Так, издание The Spectator поражается золотому унитазу, найденному в ходе следственных мероприятий в квартире Миндича. Газета напоминает, что одной из причин Майдана 2014 года стала информация о коррумпированности украинских элит: «По иронии судьбы, революция против владельцев золотых унитазов в конечном итоге привела к полномасштабной войне с Россией, доходы от которой, похоже, пошли на покупку еще большего количества золотых унитазов».

«Деньги на финансирование Украины у большинства стран Евросоюза закончились давно, просто ранее об этом предпочитали молчать. Главный донор Киева на сегодняшний день – ФРГ, чье правительство из принципиальных соображений готово «выгребать» последние ресурсы на помощь украинской стороне», – отметил германский политолог Александр Рар.

«Кроме того, Германия, Польша и страны Балтии требуют разморозки российских активов в Бельгии, чтобы передать их Киеву. Но коррупционный скандал, естественно, затруднит дальнейшие переводы средств Украине. Думаю, кроме Венгрии найдется еще ряд стран, которые захотят полностью приостановить платежи в пользу украинской стороны», – считает собеседник.

В свою очередь обозреватель «Украина.ру» Владимир Скачко напоминает, что обычно в коррупции Киев обвиняют США, в то время как ЕС старается защитить офис Зеленского. «Теперь же именно Брюссель заявил о слабой кредитной устойчивости страны. Думаю, таким образом Евросоюз пытается показать солидарность с Вашингтоном. У них разные взгляды на энергетику, экономику, политику.

Но в данном случае они выступили единым фронтом,

сойдясь в оценке важнейшего для Киева трека – финансового. И оценка: «неудовлетворительно». Это звучит максимально плохо для Зеленского. Ему, по сути, велено сидеть и ждать приказа, пока Вашингтон и Брюссель договорятся о том, как дальше использовать Украину в противостоянии с Россией», – отметил он.

По словам аналитика, американская сторона ратует за то, чтобы противостояние России прерывалось перемириями, переговорами, максимально затягивалось и обрастало гибридными формами. Европа же склоняется к максимально возможной эскалации, причем непосредственно на поле боя. «Когда стороны сойдутся во мнениях, они донесут решение до Зеленского, и тот будет послушно исполнять», – продолжил аналитик.

«В этой связи, конечно, хронологическое совпадение европейских заявлений и скандала с «кошельком» Зеленского Миндичем неслучайно. Европа и США руками НАБУ показали, что подобрались вплотную к Зеленскому, у которого два выхода: беспрекословно исполнять любые приказы или отправляться, что называется, на свалку истории», – заключил Скачко.