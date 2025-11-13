Еврокомиссар Домбровскис заявил о прекращении выдачи Киеву «обычных кредитов»

Еврокомиссар Домбровскис заявил о прекращении выдачи Киеву кредитов

Tекст: Катерина Туманова

«Мы видим, что Украина столкнулась с очень большим недостатком финансирования. У нас есть озабоченность, и это также озабоченность МВФ, связанная с кредитной устойчивостью Украины. То есть мы не можем более продолжать предоставлять ей обычные кредиты в виде, например, программ макрофинансовой помощи», – приводит слова Домбровскиса ТАСС.

Поэтому Еврокомиссия продолжает с властями Бельгии пытается сформировать «репарационного кредита». Домбровскис считает, что финансировать Киев теперь возможно исключительно по безвозмездным схемам, поскольку риск невозврат Киевом кредитов крайне высокий и возрастает.

Сложность состоит в том, что ЕС и его члены не располагают свободными 65 млрд евро, которые, по оценкам МВФ, нужны Украине на военные и финансовые потребности в 2026-2027 годах.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия не сумела убедить руководство Бельгии использовать замороженные российские активы. ЕК признала, что финансирование Киева зависит от «репарационного кредита».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что попытки конфисковать замороженные резервы не способны изменить положение Киева и не помогут Украине рассчитаться по долгам.