Скачко: Заявление ЕС о некредитоспособности Украины связано со скандалом вокруг Миндича

Политолог Скачко: Заявление ЕС о некредитоспособности Украины – плохая новость для Зеленского

Tекст: Олег Исайченко

«США, как правило, обвиняют Владимира Зеленского в коррупции и нечистоплотности, а европейцы защищают. Теперь же Европа заявила о слабой кредитной устойчивости Украины, чтобы показать Вашингтону и Киеву свою солидарность с американской стороной и единство Запада в оценке украинской власти», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

«У США, руководства ЕС и Венгрии разные взгляды на энергетику, экономику, политику. Но в данном случае они выступили едином фронтом, сойдясь в оценке важнейшего для Киева трека – финансового. И оценка: «неудовлетворительно». Это звучит максимально плохо для Зеленского. Ему, по сути, велено сидеть и ждать приказа, пока Вашингтон и Брюссель договорятся о том, как дальше использовать Украину в противостоянии с Россией», – отметил он.

По словам аналитика, американская сторона ратует за то, чтобы противостояние России прерывалось перемириями, переговорами, максимально затягивалось и обрастало гибридными формами. Европа же склоняется к максимально возможной эскалации, причем, непосредственно на поле боя. «Когда стороны сойдутся во мнениях, они донесут решение до Зеленского, и тот будет послушно исполнять», – продолжил аналитик.

«В этой связи, конечно, хронологическое совпадение европейских заявлений и скандала с «кошельком» Зеленского – Миндичем неслучайно. Европа и США руками НАБУ показали, что подобрались вплотную к Зеленскому, у которого два выхода: беспрекословно исполнять любые приказы или отправляться, что называется, на «свалку истории», – заключил Скачко.

Ранее еврокомиссар Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы заявил, что Еврокомиссия и МВФ озабочены слабой кредитной устойчивостью Украины. По его словам, ЕС больше не может выдавать Киеву обычные коммерческие кредиты и изучает возможность экспроприации активов России по схеме «репарационного кредита», пишет ТАСС.

Чиновник отметил: новые формы финансирования Киева возможны только в виде «грантоподобных», то есть безвозмездных схем. Домбровскис подчеркнул, что «репарационный кредит» позволил бы «не возлагать дополнительное финансовое бремя на страны ЕС».

Параллельно министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет участвовать в инициативах ЕС по предоставлению Киеву очередных субсидий и займов. «Неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС. Чего же нужно Брюсселю? Отправить еще больше денег Зеленскому, в чьем ближайшем окружении только что была раскрыта крупная коррупционная сеть?» – написал он в Facebook* (принадлежит Meta*, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Под коррупционной сетью Сийярто, вероятно, имеет в виду раскрытую Национальным антикоррупционным бюро преступную схему обогащения во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого на Украине называют «кошельком Зеленского». В скандале фигурирует оператор четырех ядерных электростанций – госкомпания «Энергоатом».

В свою очередь, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что Осло не будет выступать гарантом всей суммы кредита ЕС для Украины в размере 140 млрд евро, сообщает NRK.

Кредитное обслуживание Киева осуществляется в значительной мере за счет программ макрофинансовой помощи ЕС и МВФ. Теперь им дешевле предоставлять Украине помощь безвозмездно, чем привлекать кредиты и оплачивать их обслуживание. Но у Европы нет свободных 65 млрд евро, в которые оцениваются украинские военные и финансовые потребности на 2026-2027 годы.

Тем не менее, Германия и ее европейские партнеры, несмотря ни на что, пообещали поддерживать Киев в противостоянии Москве. Об этом заявил на саммите глав МИД стран G7 в Канаде министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, пишет Deutsche Welle** (признано в России СМИ-иноагентом). «Украине необходима решительная борьба с коррупцией, чтобы поддержка со стороны Запада оставалась убедительной», – сказал он.