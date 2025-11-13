  • Новость часаЛавров признал подготовку Европы к большой войне с Россией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Беспилотники изменили структуру армии и военную геральдику
    Во Франции неизвестный беспилотник пролетел над колонной танков
    Госдума одобрила законопроект об ограничении числа штрафов за езду без ОСАГО
    Семьи погибших солдат ВСУ позвали на спектакль «Веселая вдова»
    Токаев: Казахстан искренне заинтересован в процветании России
    Киев объявил о приостановке мирных переговоров с Москвой
    Захарова: Киев сорвал договоренности по обмену пленными
    Определены сроки создания чатов всех многоквартирных домов в Max
    Путин объявил благодарность Якубовичу, Гордону и Гузеевой
    Мнения
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация «легких» наркотиков всегда ведет к тяжелым последствиям

    То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?

    12 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    2 комментария
    13 ноября 2025, 06:15 • Новости дня

    Азаров: Группа Миндича может сдать Зеленского

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что участники коррупционной схемы во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем могут дать показания против Владимира Зеленского.

    По его словам, участники крупной коррупционной схемы, связанной с бизнесменом Тимуром Миндичем, в итоге пойдут на сотрудничество со следствием и дадут показания против Владимира Зеленского, передает ТАСС. Азаров уточнил, что американское ФБР ведет расследование и предусмотренные в США сроки наказания настолько серьезны, что участники дела неизбежно «будут сдавать Зеленского».

    Азаров подчеркнул, что, по его мнению, заявления Зеленского о поддержке расследования по коррупции – лишь попытка создать благоприятное впечатление на публике. Бывший премьер указывает, что глава государства пытается дистанцироваться от скандала, хотя речь идет о его ближайших соратниках, и именно Зеленский «должен был прекратить коррупционную деятельность», а не просто ее «приветствовать».

    По словам Азарова, позиция Зеленского демонстрирует стремление скрыть свою причастность к масштабной коррупционной схеме. Экс-премьер уверен, что реальные действия по борьбе с коррупцией украинский президент не предпринимал, ограничиваясь пустыми заявлениями и демонстративной поддержкой расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, внутренние враги Зеленского нанесли удар по его позиции на Украине. Зеленский лично украл 100 млн долларов из энергетической отрасли страны. На Украине по делу о коррупции в сфере энергетики задержали пять человек.

    12 ноября 2025, 19:44 • Новости дня
    Киев объявил о приостановке мирных переговоров с Москвой
    Киев объявил о приостановке мирных переговоров с Москвой
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев прекратил мирные переговоры с Москвой, заявил замглавы министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица.

    По словам Кислицы, переговоры завершились «без ощутимого прогресса», передает ТАСС со ссылкой на Liga.net. «Поскольку мирные переговоры в этом году завершились без существенного прогресса, они были прекращены», – сказал он.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об открытости России к переговорам с Киевом.

    В МИД заявили о готовности России к переговорам с Украиной в Стамбуле.

    Комментарии (18)
    12 ноября 2025, 09:27 • Новости дня
    В армии России созданы войска беспилотных систем

    Полковник Иштуганов: В армии России создали войска беспилотных систем

    В армии России созданы войска беспилотных систем
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Вооруженных силах России завершено формирование войск беспилотных систем, также определена структура нового рода войск, сообщил замначальника войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов.

    В Вооруженных силах России официально созданы войска беспилотных систем, сообщил полковник Сергей Иштуганов, пишет «Комсомольская правда».

    Он отметил, что определена структура нового рода войск, назначен начальник войск беспилотных систем, а также созданы органы военного управления на всех уровнях.

    По словам Иштуганова, «сформированы штатные полки и другие подразделения. Боевая работа беспилотных подразделений беспилотных систем ведется по единому плану и во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск». Он добавил, что эта структура позволяет повысить эффективность боевого применения беспилотников.

    Ранее во всех соединениях Воздушно-десантных войск России создали специальные подразделения для использования и обслуживания беспилотных систем.

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил создать базу данных с результатами применения дронов против противника.

    В России решили развернуть сеть спутников для управления беспилотниками.

    Российские военные научились эффективно использовать дроны в современных военных операциях.

    Комментарии (11)
    12 ноября 2025, 22:22 • Видео
    Индия отказалась от русской нефти?

    Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 18:30 • Новости дня
    Семьи погибших солдат ВСУ позвали на спектакль «Веселая вдова»

    В Запорожье семьи погибших военных ВСУ пригласили на «Веселую вдову»

    Семьи погибших солдат ВСУ позвали на спектакль «Веселая вдова»
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Запорожья, находящегося под контролем Киева, пригласили членов семей погибших солдат ВСУ на бесплатный показ спектакля «Веселая вдова», пишут СМИ.

    Власти Запорожья на подконтрольной Киеву части региона пригласили членов семей погибших солдат ВСУ на спектакль «Веселая вдова». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

    «Уважаемые ветераны, члены их семей и родственники погибших защитников! Департамент по делам ветеранов Запорожского горсовета приглашает вас бесплатно посетить спектакль «Веселая вдова», – цитирует издание приглашение в соцсетях.

    По подсчетам ТАСС, только  за 7 месяцев текущего года ВСУ потеряли более 300 тыс. человек убитыми и ранеными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее именно на Запорожском направлении обнаружили десятки тел украинских военных.

    Кроме того, при отступлении из Часова Яра ВСУ оставляли множество тел погибших солдат на позициях и опорных пунктах.

    Украинское командование скрывает данные о потерях, чтобы занизить статистику и присваивать выделяемые средства. заявил пленный боец 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    Комментарии (4)
    12 ноября 2025, 14:27 • Новости дня
    Сальдо заявил о планах ВСУ выгнать с Карантинного острова его жителей

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно превращают Карантинный остров, расположенный в Херсоне, в укрепленную базу для сопротивления Вооруженным силам России, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    По словам Сальдо, боевики ВСУ прилагают усилия, чтобы превратить Карантинный остров в Херсоне в базу для противодействия российским вооруженным силам, вытесняя оттуда местных жителей, передает РИА «Новости».

    «Боевики делают все для того, чтобы превратить остров в базу противодействия Вооруженным силам России», – сказал Сальдо в ходе прямой линии с жителями региона.

    Сальдо ранее заявил, что Вооруженные силы Украины предпринимают действия, чтобы вытеснить жителей Херсона на запад и обезлюдить город.

    Также Сальдо заявил, что начало боевых действий за микрорайон «Корабел» на Карантинном острове стало полной неожиданностью для украинского командования.

    Российская армия разбиралась, как будет штурмовать Херсон и как организована его оборона ВСУ.

    Комментарии (10)
    12 ноября 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Сухой Яр в ДНР
    Российские войска освободили Сухой Яр в ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Центр» завершили зачистку от украинских боевиков Сухого Яра в Донецкой народной республике, отчитались в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, четырех десантно-штурмовых, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии под Белицким, Шевченко, Вольным, Торецким, Розы Люксембург, Добропольем и Родинским в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии ведут активное наступление в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны.

    Отражены девять атак 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района Гришино, в том числе на бронетехнике, с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено 17 единиц военной техники и до 40 военнослужащих.

    В Димитрове подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона Западный.

    За последние сутки на Красноармейском направлении уничтожены более 250 украинских военнослужащих, 22 единицы вооружения и военной техники, в том числе 12 бронемашин.

    Всего в зоне ответственности группировки «Центр» потери противника составили до 450 военнослужащих, машина пехоты, четыре бронетранспортера, девять бронемашин, восемь пикапов и станция РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Алексеевки, Видновки и Юнаковки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Высоким, Пролетаркой, Синельниково и Волчанском.

    При этом ВСУ потеряли более 100 военнослужащих, радиолокационную станцию и четыре склада матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии возле Петропавловки и Куриловки в Харьковской области, Святогорска, Коровьего Яра и Дроновки в Донецкой народной республике, отчитались в Минобороны.

    В районе Купянска штурмовые отряды 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника. Была отражена атака штурмовых подразделений 1-й бригады нацгвардии у Петровки в Харьковской области.

    В результате огневого поражения уничтожено до 50 украинских военнослужащих, канадская бронемашина Senator, миномет, четыре станции РЭБ и четыре пикапа.

    Всего же в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника составили до 215 военнослужащих, две бронемашины и 21 автомобиль. Уничтожены два склада боеприпасов и девять станций РЭБ.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Северска, Звановки, Славянска, Краматорска и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял до 75 военнослужащих, танк, три бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и бронеавтомобиль «Казак», четыре станции РЭБ и склад матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Орлов, Орестополя, Нечаевки, Даниловки, Великомихайловки в Днепропетровской области, Зеленого Гая и Сладкого в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, бронемашину, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новоуспеновское в Запорожской области. До этого они освободили Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое.

    А в минувшие выходные российские войска освободили Рыбное в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 13:00 • Новости дня
    Песков заявил о понимании донорами Украины разворовывания денег Киевом
    Песков заявил о понимании донорами Украины разворовывания денег Киевом
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Доноры киевского режима начинают осознавать, что значительная часть выделяемых средств разворовывается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, доноры Киева, в первую очередь страны Евросоюза и США, все больше осознают, что значительная часть выделяемых Украине средств используется не по назначению, передает ТАСС.

    «Это очевидно совершенно. И все больше и больше людей это понимают», – подчеркнул представитель Кремля.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что история с коррупцией вокруг Зеленского привлекла внимание не только Кремля, но и союзников Киева.

    На Украине по делу о коррупции в энергетике задержали пять человек.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что коррупционный скандал в окружении Владимира Зеленского может иметь серьезные последствия для его власти.

    Комментарии (3)
    12 ноября 2025, 21:36 • Новости дня
    Захарова: Киев сорвал договоренности по обмену пленными

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим нарушил последние обещания по обмену военнопленными, выполнив менее трети договоренностей.

    Киев сорвал последние обещания по обменам пленными. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    «Последние обещания по обменам киевский режим сорвал – из 1200 договоренных поменяли менее 30%. Граждане Украины должны это знать», – написала она.

    Ранее Москва выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военнослужащих ВСУ, а также предложила провести обмен пленными в количестве не менее 1200 человек с каждой стороны.

    Также Мария Захарова заявила, что публикация Times о приостановке переговоров между Киевом и Москвой свидетельствует о нежелании режима Зеленского стремиться к миру. «Это признание в том, что никакого искреннего стремления к миру режим Зеленского не собирался проявлять», – цитирует Захарову РБК.

    Захарова ранее также обратила внимание на попытки Британии через статью в FT повлиять на переговоры по Украине. Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о возможной разблокировке обмена пленными между Россией и Украиной.


    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 15:56 • Новости дня
    В киевском суде отключили свет во время дела «Энергоатома»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время заседания киевского суда, на котором рассматривался вопрос о мере пресечения для Дмитрия Басова – исполнительного директора по безопасности компании «Энергоатом» и фигуранта крупной коррупционной схемы бизнесмена Тимура Миндича, в здании внезапно отключилось электричество.

    Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он отметил: «Во время заседания суда, где выбирают меру пресечения Басову (Тенору), который замешан в многомиллионной коррупции в энергетике, <…> выключили свет. Так смешно, что даже грустно», передает ТАСС.

    На видеотрансляции из зала заседаний видно, как глаза участников неожиданно озаряет темнота, а техника начинает издавать предупреждающие сигналы об отключении питания.

    Примерно через 10 минут электроэнергия в здании суда была восстановлена. Стоит отметить, что последние дни по всей территории Украины проходят плановые отключения света, которые вводятся круглосуточно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время записи интервью украинского лидера Владимира Зеленского газете Guardian в Мариинском дворце в Киеве пропало электричество.

    В понедельник посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя отключение света во время интервью Зеленского, отметил, что Зеленский любит мелкие театральные эффекты.

    Комментарии (3)
    12 ноября 2025, 16:50 • Новости дня
    Директора «Энергоатома» арестовали на Украине по делу о коррупции
    Директора «Энергоатома» арестовали на Украине по делу о коррупции
    @ parlament.ua

    Tекст: Ольга Иванова

    Исполнительный директор по безопасности украинской компании «Энергоатом» Дмитрий Басов был арестован судом Киева на 60 суток с правом внесения залога.

    Суд Киева отправил исполнительного директора по безопасности компании «Энергоатом» Дмитрия Басова под стражу сроком на два месяца, сообщает ТАСС. Басову предъявлено обвинение в соучастии в коррупционной схеме в энергетической сфере на Украине. Залог установлен в размере 40 млн гривен, что составляет примерно один миллион долларов.

    Согласно заявлению судьи Высшего антикоррупционного суда, Басов взят под стражу на 60 дней с опцией внесения залога. Как передает телеканал «Общественное. Новости», заседание суда транслировалось в прямом эфире.

    Следственные органы полагают, что Басов в преступной группе отвечал за блокировку выплат контрагентам «Энергоатома». По версии следствия, после этого представители группировки требовали взятки в размере 10-15% от общей суммы контракта для разблокирования платежей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетической сфере. Пять человек по этому делу задержаны.

    Ранее в министерстве юстиции Украины подтвердили проведение следственных действий с участием главы ведомства Германа Галущенко. Антикоррупционное бюро Украины провело обыски у Германа Галущенко и в государственной компании «Энергоатом».


    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 11:27 • Новости дня
    Навроцкий: Польша не позволит ставить интересы Украины выше собственных
    Навроцкий: Польша не позволит ставить интересы Украины выше собственных
    @ Tomasz Kluczynski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Польша не намерена ставить интересы Украины выше своих собственных.

    Он в интервью изданию Wpolsce24 подчеркнул, что отношения Варшавы и Киева должны строиться на паритетной основе, с учетом баланса интересов двух стран, и подчеркнул: «Нельзя считать интересы Польши чем-то, что должно гарантировать реализацию всех постулатов Украины», передает РИА «Новости».

    Навроцкий отметил, что Польша продолжает оказывать поддержку Киеву, но при этом подчеркнул, что будет руководствоваться национальными приоритетами. По словам Навроцкого, если кто-либо, в том числе Владимир Зеленский, ожидает, что польский лидер не станет действовать в интересах своей страны, то эти ожидания будут напрасными.

    Ранее Bloomberg сообщило, что поддержка украинцев в Польше резко снизилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неприязнь к украинцам может стать решающим фактором на предстоящих выборах в Польше.

    Комментарии (2)
    12 ноября 2025, 21:56 • Новости дня
    Кимаковский: ВС России освободили 90% Красноармейска

    Кимаковский: Российские войска зачистили от ВСУ 90% территории Красноармейска

    Кимаковский: ВС России освободили 90% Красноармейска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России освободили 90% территории Красноармейска от украинских военных, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Армия России освободила 90% территории Красноармейска от ВСУ. Oстатки украинских подразделений скрываются в подвалах городской застройки, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он также добавил, что остатки группировки ВСУ выявляют по результатам радиообмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду подразделения группировки войск «Центр» очистили от боевиков ВСУ Сухой Яр в ДНР.

    10 ноября ВС России освободили пригород Красноармейска – населенный пункт Гнатовка.

    Пленный солдат ВСУ рассказал, почему добровольно сложил оружие в Красноармейске.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 17:30 • Новости дня
    Депутат Рады заявил, что украинская министр энергетики ночевала у министра юстиции

    Депутат Рады Железняк: Украинская министр Гринчук неоднократно ночевала у министра Галущенко

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр энергетики Украины Светлана Гринчук неоднократно оставалась на ночь у министра юстиции Германа Галущенко, о чем сообщил депутат Рады Ярослав Железняк со ссылкой на прокурора САП.

    Министр Гринчук не раз ночевала дома у своего предшественника на этом посту, министра юстиции Германа Галущенко и имела ключи от его дома. Об этом заявил прокурор САП на суде по делу бизнесмена Тимура Миндича, сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

    По словам Железняка, в материалах дела есть протокол визуального наблюдения, согласно которому, «с 23 на 24 июля Гринчук ночевала у Галущенко. 28 июля еще раз, при этом калитку своим ключом отпирала. Еще также с 11 на 13 августа ночевала».

    Депутат иронично предположил, что чиновники по ночам «обсуждали результаты голосования за законопроект о ликвидации Национального антикоррупционного бюро Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине в коррупции в энергетической сфере обвиняют семь человек, включая давнего соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича.

    Правительство Украины отстранило министра Галущенко от исполнения обязанностей из-за коррупционного скандала вокруг «Энергоатома».

    До этого сотрудники антикоррупционного бюро Украины провели обыски у Галущенко и в офисах «Энергоатома».

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 21:59 • Новости дня
    Минобороны прокомментировало наступление на Красноармейск цитатой из «Сектора Газа»
    Минобороны прокомментировало наступление на Красноармейск цитатой из «Сектора Газа»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны России прокомментировало сообщение о наступлении в тумане ВС России на Красноармейском (Покровском) направлении цитатой из песни рок-группы «Сектор Газа».

    Министерство обороны России прокомментировало новости о продвижении российских войск на Красноармейском (Покровском) направлении цитатой из песни «Туман» группы «Сектор Газа».

    «Но мы пройдем опасный путь через туман», – процитировало строки известной песни в своем Telegram-канале Минобороны.

    Поводом для публикации стал недавний видеоролик с колонной российской военной техники и бойцов, входящих в Красноармейск (Покровск) сквозь густой туман. На кадрах видно, что значительную часть колонны составляли мотоциклы и автомобили без дверей.

    Подобный выбор техники, как поясняют военные эксперты, позволяет операторам быстро покинуть машины в случае атаки дрона.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы ведут зачистку многоэтажных домов в Красноармейске.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинским войскам из Красноармейска уже не выйти.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 16:12 • Новости дня
    ВСУ покинули Ровнополье в Запорожской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения Вооруженных сил Украины отступили из села Ровнополье, расположенного в Запорожской области.

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили село Ровнополье в Запорожской области. Об этом сообщается на странице Сил обороны юга Украины в соцсетях, передает ТАСС. В распространенном сообщении говорится, что поздним вечером 11 ноября в результате «комплексного огневого поражения» позиций ВСУ в районе Ровнополья украинские подразделения переместились иные рубежи, чтобы сохранить личный состав.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что российские военнослужащие после освобождения Новоуспеновского смогут развить наступление на соседнее Ровнополье. По его словам, за Ровнопольем «уже идет равнинная местность и нет серьезного сопротивления и укрепрайонов со стороны украинских боевиков». Об освобождении Новоуспеновского Минобороны России сообщило 11 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что после освобождения Новоуспеновского в Запорожской области ВС России смогут развить наступление на соседнее Ровнополье.

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация для армии Украины ухудшилась в районе Гуляйполя в Запорожской области и на границе Днепропетровской области с ДНР.

    Группировка войск «Запад» сорвала попытку группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения на запад, а около Петровки в Харьковской области пресекла попытку штурмовой группы противника восстановить разрушенную переправу через Оскол.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 13:01 • Новости дня
    В США заявили о трех этапах «подчинения» Украины

    Журнал Foreign Affairs заявил о трех этапах «подчинения» Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская стратегия по отношению к Украине, как предполагает Foreign Affairs, включает постепенное расширение контроля за экономической деятельностью и выходом к Черному морю через новые области.

    Россия разрабатывает новую стратегию по достижению контроля над Украиной, заключающуюся в трех этапах, пишет RT со ссылкой на материалы журнала Foreign Affairs. По мнению обозревателя Джека Уотлинга, первый этап предполагает военные действия с целью захвата территорий, позволяющих Украине вести экономическую деятельность только с одобрения России.

    В статье говорится о том, что для реализации этого замысла российская сторона может попытаться установить контроль не только над уже присоединёнными четырьмя регионами, но и над Харьковской, Николаевской и Одесской областями. Уотлинг отмечает, что если этот план удастся, Украина фактически окажется отрезанной от Черного моря.

    После достижения этих целей, по мнению автора, следующим шагом станет прекращение огня и переход российских властей к использованию экономических инструментов влияния. Третий этап, как пишет обозреватель, предполагает втягивание Украины в сферу российского влияния.

    Уотлинг выражает опасения, что в случае реализации этой стратегии Украина может оказаться в положении, схожем с Белоруссией, став союзником России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал Foreign Affairs отметил, что поврежденная энергосистема Украины уже не в состоянии обеспечить электроэнергией всю страну. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» запланировала массовые отключения электричества, которые затронут практически все регионы страны.

    Комментарии (0)
    Главное
    Ушаков: Трамп не передавал послания Путину через Токаева
    На Аляске США не подвергали сомнению принадлежность России Крыма и Донбасса
    Саакашвили после больницы вернули в тюрьму
    В Госдуме предложили запретить курьерам ездить по тротуарам
    Главную новогоднюю елку России решили спилить 8 декабря
    Умер актер сериалов «Ментовские войны» и «Невский» Фирсов
    Не принятая в школу Москвы девочка-переселенка из Латвии отлично сдала тест

    Ставки по ипотеке привяжут к количеству детей

    Семейная ипотека, которая уже не один год спасает строительную отрасль от банкротства, да и банки от убытков, будет изменена. Теперь льготная ставка будет зависеть от количества детей в семье. Чем это обернется для потенциальных клиентов и в целом для рынка недвижимости? Подробности

    Перейти в раздел

    Внутренние враги Зеленского ударили в самое уязвимое место

    Элиты Украины взбунтовались против Владимира Зеленского. В Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства, пользуясь защитой Запада, перешли в атаку на ближайшее окружение первого лица, включая фигуру особой важности – Тимура Миндича. За один день Зеленский потерял «кошелек» и «кума», а теперь рискует потерять всё. Подробности

    Перейти в раздел

    В попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом» отразилось отчаяние Украины

    Украинские спецслужбы под руководством западных кураторов уговаривали российского летчика за три миллиона долларов угнать истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». В случае успеха самолет планировалось направить в страну НАТО и сбить средствами ПВО. Но эту провокацию пресекла ФСБ. Чего пытались добиться на Украине, какими могли быть последствия этой операции и о чем вообще говорит затея угнать военный истребитель с секретной гиперзвуковой ракетой? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему президент Мексики стала жертвой сексуального насилия

    История знает случаи, когда глава государства позволял себе сексуальные домогательства по отношению к нижестоящим. Но Мексика показала уникальный обратный пример – президент страны стала жертвой таких домогательств. Почему такое могло случиться именно в современной Мексике? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Индия отказалась от русской нефти?

      Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации