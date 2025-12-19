Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.0 комментариев
Российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта
Четыре освобожденных населенных пункта – Новоплатоновка, Песчаное, Герасимовка и Варваровка – стали ключевыми результатами наступления российских войск за минувшую неделю.
Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Песчаное, Герасимовку в Днепропетровской области и Варваровку в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.
За последнюю неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 1795 военнослужащих, четыре танка, 20 бронемашин, семь орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ, девять складов боеприпасов и матсредств.
Между тем подразделения группировки «Запад» в результате активных действий освободили Новоплатоновку в Харьковской области. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.
При этом противник на этом направлении потерял более 1515 военнослужащих, два танка, 21 бронемашину, пусковую установку хорватской РСЗО Heron и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ и 29 складов боеприпасов, перечислили в оборонном ведомстве.
В течение недели подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны, двух полков нацгвардии и погранотряда в Сумской области.
А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух тяжелых механизированных, четырех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.
Всего в зоне ответственности группировки за минувшую неделю противник потерял свыше 1425 военнослужащих, шесть бронемашин, пять орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО «Град», семь станций РЭБ, 11 складов боеприпасов и матсредств.
Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, двух горно-штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.
Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований за прошлую неделю составили свыше 1310 военнослужащих, танк, 16 бронемашин и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ, 26 складов боеприпасов и матсредств, отчитались в Минобороны.
В то же время в течение недели подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, продолжив уничтожение окруженной группировки ВСУ в Димитрове, а также зачистку от разрозненных формирований противника в районах Родинского, Светлого и Гришино в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух пехотных, двух егерских, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны, нацгвардии.
На этом направлении противник потерял более 3505 военнослужащих, три танка, 25 бронемашин, боевую машину РСЗО «Град» и 20 орудий полевой артиллерии.
Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны, теробороны и нацгвардии.
Уничтожены до 370 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, орудий полевой артиллерии, включая две американские 155-мм гаубицы М777, семь станций РЭБ, 18 складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе сообщил, что Вооруженные силы России в 2025 году взяли под контроль более 6300 квадратных километров в зоне спецоперации.
Днем ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что за этот год российские военные освободили более 300 населенных пунктов, включая крупные города, которые были превращены противником в укрепленные районы.