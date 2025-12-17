  • Новость часаМИД предостерег от нагнетания напряженности вокруг Венесуэлы
    Антон Крылов Антон Крылов Арест русского археолога в Польше ударит не по России, а по науке

    Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Эрдоган стал чужим среди чужих

    Турция кажется значительно крепче и авторитетнее, чем она есть на самом деле. Это хорошо видно на примере реальных возможностей турок на израильском направлении.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    17 декабря 2025, 13:53 • Новости дня

    Путин: ВС России в 2025 году освободили более 300 населенных пунктов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России в 2025 году освободили более 300 населенных пунктов, об этом заявил президент России Владимир Путин.

    По словам главы государства, армия России уверенно контролирует боевую инициативу вдоль всей линии фронта, передает РИА «Новости».

    15 декабря 2025, 13:59 • Новости дня
    Президент поздравил красноярцев с открытием филиала Национального центра «Россия»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил приветствие жителям Красноярска по случаю открытия филиала Национального центра «Россия». Приветствие президента зачитал председатель оргкомитета Национального центра «Россия», первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

    В обращении подчеркивается, что открытие Международной выставки-форума «Россия», а затем и Национального центра стало заметным событием для общественной, культурной и деловой жизни страны, сообщается на сайте Кремля.

    Президент отметил, что миллионы людей получили возможность увидеть достижения современников, отечественных компаний и регионов, ознакомиться с богатством традиций и культур, которыми может гордиться вся страна.

    «Ваш сибирский край славится богатой историей, значимым вкладом в укрепление российской государственности, в развитие отечественной экономики, промышленности, топливно-энергетического комплекса. И конечно, особое внимание в экспозиции уделено нынешним свершениям, реализации содержательных программ в сфере науки и образования, культуры и туризма, здравоохранения и спорта», – отметил Путин.

    Президент выразил уверенность, что филиал Национального центра «Россия», расположенный на набережной Енисея, станет важным местом для делового и личного общения как для жителей, так и гостей края. В завершение Путин пожелал успехов и всего наилучшего.

    В Красноярске открыли второй филиал Национального центра «Россия». В основе концепции центра заложили изучение истории и достижений региона.

    15 декабря 2025, 14:10 • Новости дня
    Путин встретился с секретарем генсовета «Единой России» Якушевым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с секретарем генерального совета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым.

    Якушев доложил президенту об увеличении числа участников спецоперации, получивших мандаты по итогам Единого дня голосования – 2025: в этом году их стало 890 человек, тогда как годом ранее – 304, сообщается на сайте Кремля.

    «Хочу Вам доложить, что по итогам Единого дня голосования – 2025 890 участников специальной военной операции получили мандат», – отметил Якушев.

    Он подчеркнул, что большое внимание уделяется наставничеству и поддержке молодых людей, пришедших в законодательные органы. Партия провела образовательные занятия на площадке Высшей партийной школы и реализует поручения, обозначенные на XXII съезде. Также началась подготовка к Единому дню голосования – 2026, в том числе к выборам в Госдуму.

    Кроме того, скорректирована Народная программа, чтобы привести ее в соответствие с указами президента и нацпроектами, уточнил Якушев. Он добавил, что она будет отражать все пожелания с мест.

    «И, конечно же, начали уже работу над тем, чтобы новая программа, «Народная программа 2.0» – так мы ее пока по-рабочему называем, действительно отражала все пожелания, которые мы должны получить с мест. Но перед этим, и вы об этом тоже говорили на Съезде, мы должны провести большую кампанию по отчёту по предыдущей программе, которая закончит у нас действие в 2026 году. Мы это планируем сделать во всех без исключения субъектах Российской Федерации и честно людям сказать, что нам сделать удалось, а где возникли проблемы: либо по объективным, либо по субъективным причинам, и, соответственно, сделать соответствующие выводы», – сказал он.

    Для участников спецоперации и их семей в программе появился отдельный раздел, которым руководит Герой России Владимир Сайбель. В течение года в 36 разделов внесены обновления, а 13 направлений из нового подраздела закрепляются на законодательном уровне.

    Якушев подчеркнул, что совместная работа с Министерством обороны и фондом «Защитники Отечества» позволила решить большинство ключевых вопросов поддержки военнослужащих и их семей. Законотворческие меры в их интересах принимаются практически единогласно. По его словам, появление в органах власти бойцов спецоперации уже способствовало улучшению поддержки коллег и семей.

    «Я думаю, поскольку приходят люди, которые сами воевали, они в органах власти будут держать вопрос поддержки самих военнослужащих и их семей на особом контроле», – заметил Владимир Путин.

    Отдельно обсуждалась работа первичных отделений партии, актуальная и для текущего года. «Именно первичные отделения «работают на земле», именно первичные отделения чувствуют сегодня, что необходимо людям. И от них мы как раз и должны получать сигналы, которые волнуют наше население. Поэтому 2024 год в партии провели под знаменем первичных отделений. Но в этом году мы эту работу не закончили ни в коем случае», – отметил Якушев.

    Деятельность «Единой России» продолжится также в гуманитарном направлении – с начала спецоперации доставлено более 140 тыс. тонн гуманитарной помощи в исторические регионы, Белгородскую и Курскую области. В акции участвовали все региональные отделения, а помощь будет продолжаться столько, сколько необходимо, заверил Якушев.

    Он добавил, что волонтерская работа ведется непрерывно, в том числе в госпиталях, среди пожилых. Также она была востребована при ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье, где более тысячи волонтеров очистили свыше 3 тыс. тонн мазута и восстановили 12,5 км побережья.

    Ранее партия «Единая Россия» объявила о начале сбора предложений для формирования Народной программы к предстоящим выборам в Госдуму.

    16 декабря 2025, 19:10 • Видео
    Зеленский принял решение. Придется продолжать

    По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    17 декабря 2025, 09:59 • Новости дня
    Путин исполнил желания обратившихся на прямую линию двух детей

    Обратившиеся на прямую линию дети попросили у Путина кимоно и полет на самолете

    Путин исполнил желания обратившихся на прямую линию двух детей
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на предстоящую прямую линию.

    Президент России Владимир Путин исполнил новогодние желания двух детей, обратившихся к нему перед предстоящей прямой линией, сообщает «Россия 24».

    Одиннадцатилетний Владимир, занимающийся дзюдо, получил от главы государства кимоно синего цвета.

    «Удивительное чувство – сам президент дарит кимоно, это же не просто кто-то подарит», – отметил мальчик.

    Еще одному ребенку – юнармейцу Егору из Алтайского края – Путин помог осуществить мечту полетать на сверхлегком самолете. Егор объяснил, что ранее не мог реализовать это желание из-за проблем со здоровьем, и решил обратиться за помощью к президенту, зная, что тот уже помогал другим детям.

    В беседе с Первым каналом мальчик добавил, что был потрясен эмоциями от полета, и отметил необыкновенную красоту с высоты птичьего полета.

    Программа «Итоги года», совмещенная с большой пресс-конференцией и прямой линией, состоится 19 декабря. К этому моменту поступило более 1,6 млн обращений от россиян, и вопросы будут приниматься до окончания эфира.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин лично анализирует обращения россиян и данные министерств перед прямой линией.

    Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» и выбрал три шарика-открытки с мечтами детей.

    15 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин подписал закон, позволяющий самозанятым получать оплачиваемый больничный
    Путин подписал закон, позволяющий самозанятым получать оплачиваемый больничный
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на всей территории России стартует эксперимент по добровольной уплате самозанятыми взносов на социальное страхование.

    Новый закон подписан президентом России Владимиром Путиным и открывает возможность самозанятым получать оплачиваемые больничные, передает ТАСС.

    Кроме того, согласно другому закону, подписанному Путиным, этим категориям граждан станут доступны выплаты по беременности и родам. Размер декретных и больничных выплат для самозанятых будет определяться на основе их стажа, страховой суммы и срока уплаты взносов.

    В ноябре Дума приняла в I чтении закон о больничных для самозанятых.

    15 декабря 2025, 13:21 • Новости дня
    Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с Якушевым в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир ПУтин проведет открытую для СМИ встречу с секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым в Кремле, где планируется обсудить вопросы партийной повестки.

    Президент России Владимир Путин проведет сегодня в Кремле встречу с секретарем генерального совета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым, сообщает ТАСС. О предстоящем мероприятии сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, встреча пройдет в открытом для СМИ формате. «Будет на приеме у президента сегодня секретарь генерального совета "Единой России" Владимир Якушев. Это будет открытое для СМИ мероприятие», – подчеркнул представитель Кремля.

    В ходе встречи, как ожидается, будут обсуждаться актуальные вопросы деятельности партии, а также перспективы ее участия в политической жизни страны. Подробности переговоров станут известны позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Турции провели встречу в Ашхабаде 12 декабря.

    15 декабря 2025, 12:49 • Новости дня
    Посол Венесуэлы рассказал забавную историю о первой встрече Путина и Чавеса

    Посол Венесуэлы рассказал о шутке Уго Чавеса про дзюдо на встрече с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Во время первой встречи в 2000 году бывший президент Венесуэлы Уго Чавес пошутил про спортивную форму президента России Владимира Путина, спросив о его навыках дзюдо, и получил неожиданный ответ, заявил посол Венесуэлы в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

    Посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес поделился забавным воспоминанием о первой встрече Владимира Путина и Уго Чавеса в 2000 году, передает ТАСС.

    Он рассказал, что на сессии ООН Чавес обратил внимание на спортивную форму Путина и спросил: «Как твое дзюдо?» В ответ президент России предложил показать приемы прямо на месте, на что Чавес поспешил отказаться: «Нет, нет, нет. Это я сказал не для того, чтобы ты показывал мне здесь свое дзюдо».

    По словам Саласара Веласкеса, этот курьезный эпизод часто вспоминается в неофициальных беседах. Он отметил, что регулярно возвращается к этой истории в разговоре с директором латиноамериканского департамента МИД России Александром Щетининым.

    История прозвучала на открытии Третьего российско-венесуэльского молодежного форума.

    Ранее директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин заявил, что власти России поддерживают курс Николаса Мадуро на фоне усиливающегося политического давления и угроз в адрес Венесуэлы. Россия выразила солидарность с венесуэльским народом.

    15 декабря 2025, 19:36 • Новости дня
    Путин подписал закон о штрафах за несообщение военкомату о переезде

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин утвердил поправки, предполагающие штраф до 20 тыс. рублей за отсутствие уведомления военкомата о переезде сроком более трёх месяцев независимо от периода призыва.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок штрафов за неуведомление военкомата о смене места жительства, сообщает ТАСС. Согласно новым правилам, если гражданин уезжает с места прописки на срок более трёх месяцев и не сообщает об этом в военкомат, ему грозит штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

    Ранее обязанность уведомлять военкомат касалась только периода призыва, теперь же это правило действует круглогодично. В пояснительной записке отмечается, что документ приводит законодательство в соответствие с законом о «круглогодичном призыве».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России подписал указ о внесении изменений в правила прохождения военной службы, предусматривающий расширение возможностей иностранных военных и новые основания для увольнения контрактников.

    Владимир Путин разрешил лицам без гражданства заключать контракт с Вооруженными силами России до окончания мобилизации.

    В России увеличили максимальный штраф за несообщение о смене места жительства в военкомат до 20 тыс. рублей.

    15 декабря 2025, 20:30 • Новости дня
    Путин продлил запрет поставок нефти по потолку цен

    Путин продлил до 30 июня 2026 года ограничения поставок нефти по потолку цен

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Срок действия ограничений на экспорт нефти и нефтепродуктов из России по установленному потолку цен увеличен до 30 июня 2026 года, закон подписал президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин продлил действие запрета на поставки российской нефти и нефтепродуктов по ценовому потолку до 30 июня 2026 года, передает ТАСС. Соответствующий указ был опубликован сегодня.

    Изначально этот запрет действовал до конца 2025 года, но новым документом срок продлен еще на полгода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД Европейского союза внесли в черный список 40 танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти. Еврокомиссия в начале 2026 года выступит с предложением о введении запрета для стран ЕС закупать российскую нефть.

    17 декабря 2025, 01:26 • Новости дня
    Лукашенко заявил о нежелании Зеленского заключать мирное соглашение с Россией

    Лукашенко: Зеленский не хочет идти на сделку

    Лукашенко заявил о нежелании Зеленского заключать мирное соглашение с Россией
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский сейчас не заинтересован в соглашении по завершению конфликта на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Зеленский не хочет идти на сделку», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости» со ссылкой на Newsmax TV.

    Лукашенко подчеркнул, что Зеленский осознает риск исчезновения Украины с политической карты. По мнению Лукашенко, дальнейшее продолжение конфликта может привести к «глобальной войне» с применением всех видов вооружения. При этом Лукашенко считает, что Зеленский все же «хочет мира», но позиции Москвы и Киева по вопросу о том, чем должен закончиться конфликт, «разные».

    По словам белорусского лидера, он полностью уверен, что президент России Владимир Путин сейчас стремится к миру. «Россия хочет гарантий, чтобы это было навсегда. Я это знаю. Россия хочет заключить такой мирный договор, чтобы никогда больше война не началась. В этом заинтересована и Украина», – сказал Лукашенко.

    Белорусский президент отметил, что на сегодняшний день важно исключить подозрения России в том, что прекращение огня используется для перевооружения Украины западным оружием.

    Лукашенко считает, что США должны участвовать в урегулировании, иначе мир невозможен. Однако, по его словам, урегулирование зависит не только от президента США Дональда Трампа. Он уверен, что в случае разочарования США конфликт на Украине продлится до тех пор, пока на ситуацию не повлияют силы, вынуждающие Зеленского пойти на мир.

    Лукашенко подчеркнул, что конфликт влияет на всех соседей: «У нас есть две воюющие стороны – Россия и Украина, но в конфликт втягивают и нас, потому что мы живём рядом с ними. Мы не можем оставаться в стороне от того, что происходит».

    «Любая война заканчивается миром», – сказал Лукашенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Берлине состоялись переговоры по украинскому урегулированию с участием представителей США и Зеленского. После переговоров спецпосланник США Стивен Уиткофф заявил о прогрессе.

    16 декабря 2025, 16:52 • Новости дня
    Экспорт нефти из России в ЕС достиг максимума за полгода

    Экспорт нефти из России в Евросоюз достиг максимума за полгода

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В октябре поставки нефти из России в Евросоюз увеличились до 324,2 млн долларов и обновили полугодовой максимум по объемам.

    Поставки нефти из России в Евросоюз в октябре выросли в 1,5 раза по сравнению с сентябрем, передает РИА «Новости». Согласно данным Евростата, объем закупок достиг 324,2 млн долларов и стал максимальным за последние шесть месяцев.

    В годовом выражении экспорт российской нефти ЕС в октябре снизился вдвое. Несмотря на краткосрочный рост, в целом уровень поставок остается значительно ниже прошлогоднего.

    За период с января по октябрь суммарный объем поставок российской нефти на территорию Евросоюза составил 3,7 млрд долларов, что оказалось в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин подписал закон о продлении срока ограничений на экспорт нефти и нефтепродуктов по установленному потолку цен до 30 июня 2026 года.

    До этого главы МИД Европейского союза внесли в черный список 40 танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти.

    Также сообщалось, что Еврокомиссия в начале 2026 года выступит с предложением о запрете для стран ЕС закупать российскую нефть.

    14 декабря 2025, 16:02 • Новости дня
    Песков: Путин водит автомобиль и любит это делать

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин водит автомобиль и сам признается, что получает от этого удовольствие, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.

    По словам Пескова, глава государства иногда ездит по городу «по-тихому» – как обычный человек, без специального сопровождения, передает РИА «Новости».

    Песков отметил: «Он (президент) водит машину и любит это делать». Журналист уточнил, есть ли шанс у любого автолюбителя встретить Путина за рулем в Москве. На это пресс-секретарь ответил, что такой случай крайне маловероятен, поскольку заметить президента за рулем почти невозможно.

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал, как когда-то едва избежал травмы, когда мотоцикл неожиданно перевернулся и упал рядом с ним после опасного маневра.

    15 декабря 2025, 18:07 • Новости дня
    Эксперт: ЕР скорректировала «Народную программу» под национальные цели и нацпроекты

    Асафов: «Единая Россия» – ключевой инструмент для реализации нацпроектов на местах

    Эксперт: ЕР скорректировала «Народную программу» под национальные цели и нацпроекты
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент Владимир Путин выступил идейным архитектором обновления «Народной программы» «Единой России», она приведена в соответствие с национальными целями и нацпроектами. Также подтвержден приоритет интеграции ветеранов СВО в политическую систему страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. В понедельник Владимир Путин провел встречу с секретарем генерального совета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым.

    «Президент ставит перед страной масштабные стратегические цели национального развития, рассчитанные на многие годы вперед. В этой работе «Единая Россия» как президентская партия играет ключевую роль, обеспечивая их реализацию на местах и в законодательных органах власти всех уровней, включая Госдуму», – сказал Александр Асафов, политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе.

    Он напомнил о поручении главы государства привести основной программный документ партии – «Народную программу» – в полное соответствие с новыми национальными целями и проектами. «По его указанию программа была глубоко обновлена: изменения затронули 36 разделов, а также был создан отдельный подраздел по поддержке участников СВО и их семей. Таким образом, президент выступил не просто как лидер, а как идейный архитектор этого обновления. И сейчас эта работа будет продолжена с учетом выборов в Госдуму в 2026 году», – сказал эксперт.

    Отдельное внимание на встрече, по словам Асафова, было уделено интеграции ветеранов специальной военной операции в политическую систему. «Этому вопросу президент уделяет особое внимание. «Единая Россия» демонстрирует здесь наиболее яркую динамику: если в 2024 году у них было 304 мандата, то сегодня – уже 890. Глава государства также обозначил важность системы наставничества для новых кандидатов, и эта работа ведется», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, на встрече особо подчеркивалось значение работы «на земле» – через первичные отделения. Для Путина важны не просто цифры охвата и членства в партии, а живая связь с людьми, с реальными потребностями избирателей. Именно этот принцип и лежит в основе обновления «Народной программы» – чтобы она максимально точно отвечала запросам граждан», – заключил Асафов.

    Напомним, ранее Якушев доложил президенту об увеличении числа участников спецоперации, получивших мандаты по итогам Единого дня голосования – 2025: в этом году их стало 890 человек, тогда как годом ранее – 304, сообщается на сайте Кремля.

    Он подчеркнул, что большое внимание уделяется наставничеству и поддержке молодых людей, пришедших в законодательные органы. Партия провела образовательные занятия на площадке Высшей партийной школы и реализует поручения, обозначенные на XXII съезде. Также началась подготовка к Единому дню голосования – 2026, в том числе к выборам в Госдуму.

    Кроме того, скорректирована Народная программа, чтобы привести ее в соответствие с указами президента и нацпроектами, уточнил Якушев. Он добавил, что она будет отражать все пожелания с мест. «И, конечно же, начали уже работу над тем, чтобы новая программа, «Народная программа 2.0» – так мы ее пока по-рабочему называем, действительно отражала все пожелания, которые мы должны получить с мест. Но перед этим, и вы об этом тоже говорили на Съезде, мы должны провести большую кампанию по отчету по предыдущей программе, которая закончит у нас действие в 2026 году. Мы это планируем сделать во всех без исключения субъектах Российской Федерации и честно людям сказать, что нам сделать удалось, а где возникли проблемы: либо по объективным, либо по субъективным причинам, и, соответственно, сделать соответствующие выводы», – сказал он.

    15 декабря 2025, 18:42 • Новости дня
    Путин утвердил военное соглашение с Индией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения России и Индии, которое предусматривает упрощенный порядок отправки военных, кораблей и самолетов для совместных учений и гуманитарных миссий.

    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией о порядке отправки военных, военных кораблей и самолетов на территории обеих стран, передает ТАСС. Документ регулирует порядок направления военнослужащих и техники, а также вопросы их материального обеспечения.

    Соглашение будет применяться при проведении совместных учений, тренировок, оказании гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф. Также оно предусматривает возможность использования установленного порядка в других ситуациях по двусторонней договоренности.

    Ратификация упрощает процедуру взаимного использования воздушного пространства и захода военных кораблей в порты друг друга. Такой шаг, как отмечают в официальных документах, призван укрепить сотрудничество России и Индии в военной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва сотрудничает с Нью-Дели в сфере обороны и помогает модернизировать армию Индии, включая системы ПВО.

    В ходе визита в Индию Владимир Путин отметил, что отношения России и Индии в военно-технической сфере остаются очень доверительными.

    Оборонное сотрудничество двух стран включает не только поставки, но также обмен технологиями.

    15 декабря 2025, 21:30 • Новости дня
    Путин подписал закон об особом статусе Российского Красного Креста

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О Российском Красном Кресте», закрепив правовую основу для старейшей гуманитарной организации страны.

    Закон, ранее единогласно принятый Госдумой 9 декабря и одобренный Советом Федерации 10 декабря, окончательно закрепляет особый статус Российского Красного Креста (РКК) как единственного Национального Общества Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца на территории России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Документ четко определяет цели, задачи, принципы работы, права и обязанности организации, а также ее взаимодействие с государственными органами. Таким образом, Российский Красный Крест стал единственной общественной организацией в стране, чья деятельность регулируется отдельным федеральным законом. Это создает устойчивую и прозрачную правовую базу для ее дальнейшей гуманитарной работы.

    Председатель РКК Павел Савчук назвал подписание закона историческим, долгожданным и судьбоносным событием не только для организации, но и для всего гуманитарного сектора. Он отметил, что документ стал итогом многолетней работы. Благодаря прочному правовому фундаменту Российский Красный Крест получит новые возможности для более масштабной и эффективной работы. Савчук выразил благодарность президенту, Федеральному Собранию, правительству и всем, кто поддерживал этот процесс.

    Необходимость отдельного федерального закона для РКК обсуждалась более 20 лет. До этого деятельность организации регулировалась лишь отдельными нормами в разных правовых актах, что не отражало в полной мере ее особую роль и мандат в рамках Международного Движения.

    Государственная поддержка РКК имеет давнюю историю. Еще в 1996 году президент Борис Ельцин подписал Указ «О государственной поддержке Российского общества Красного Креста», который действует до сих пор. Указ обязывал государство обеспечивать ежегодный взнос в Международную Федерацию, а также признавал необходимость поддерживать социальные и благотворительные программы РКК.

    Попытки создать комплексную правовую базу предпринимались с конца 1990-х годов, но все законопроекты оставались неподписанными. Новый импульс процесс получил в 2021 году на фоне масштабных внутренних преобразований в РКК и существенного роста объемов гуманитарной помощи.

    15 декабря 2025, 18:50 • Новости дня
    Путин поручил создать единую линейку учебников по географии

    Кремль: Путин поручил создать единую линейку учебников по географии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам XVII съезда Русского географического общества и заседания его попечительского совета.

    В частности, правительству поручено принять участие в создании полярной научно-исследовательской Ледовой базы имени Артура Чилингарова, сообщает Кремль в Telegram-канале. Также совместно с Русским географическим обществом и Российской академией наук кабмину предстоит обеспечить создание единой государственной линейки школьных учебников по географии.

    Кроме того, поручения касаются выработки предложений по организации экспедиций и просветительских мероприятий на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Эти инициативы будут реализованы при участии исполнительных органов власти заинтересованных регионов.

    Напомним, Путин на XVII съезде Русского географического общества выступил с инициативой объявить 2027 год Годом географии.

