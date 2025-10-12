  • Новость часаFT: США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь России
    Разрыв с Россией лишает Финляндию ресторанов
    Эксперт рассказал о задачах «разведывательной миссии НАТО» у российских границ
    Американист: Угрозы Трампа Китаю стопроцентными пошлинами могут оказаться пшиком
    Столтенберг раскрыл, как Байден обзывал Зеленского
    Стало известно о боях на востоке Константиновки в ДНР
    Пакистанские войска захватили 19 афганских погранпостов
    Власти Китая заявили о серьезном ущербе от действий США
    Россия подготовила комплекс мер для депортированных из Латвии 800 россиян
    Более ста граждан ЕС и США попросили убежище в России в 2025 году
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    59 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    35 комментариев
    12 октября 2025, 11:29 • Новости дня

    ВСУ уничтожили своих солдат за попытку сдаться в плен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа украинских военнослужащих, пытавшихся сдаться российским силам на Харьковщине, была уничтожена собственными дронами, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские дроны уничтожили группу собственных солдат, пытавшихся сдаться в плен российским войскам в Харьковской области, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Инцидент произошел на одном из участков фронта.

    Как сообщили в силовых структурах: «На одном из участков фронта в Харьковской области группа украинских военнослужащих, которая долго была без провизии и поддержки командования, уничтожена дронами ВСУ. Они пытались выйти на нашу сторону, но их накрыли собственные дроны. Их [дронов] было много».

    В результате этой атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ погибли как минимум шесть украинских солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Севера» рассказали о заградотрядах ВСУ на Великобурлукском направлении. Украинские заградотряды не дали ВСУ отступить под Меловым. Нацбатальоны стали расстреливать солдат ВСУ за отказ идти в наступление.

    11 октября 2025, 13:03 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 95 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 89 528 беспилотников, 631 ЗРК, 25 460 танков и других бронемашин, 1 598 боевых машин РСЗО, 30 364 орудия полевой артиллерии и миномета, 43 694 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ОПК Украины.

    Днем ранее ВС России поразили портовые сооружения ВСУ.

    Комментарии (2)
    11 октября 2025, 18:31 • Новости дня
    В Раде предложили разместить ядерное оружие США на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Парламентарий Верховной рады Сергей Соболев предложил разместить на Украине ядерные боеголовки США для обеспечения подлинных гарантий безопасности.

    Украинский парламентарий Сергей Соболев выступил с инициативой разместить американские ядерные боеголовки на территории страны для безопасности, передает РИА «Новости».

    По его словам, после завершения активной фазы конфликта Киеву нужны не формальные соглашения, а реальные сдерживающие факторы. Парламентарий заявил в эфире украинского телеканала «Новости. Live», что США уже имеют ядерные боеголовки в пяти странах НАТО, включая Турцию, Германию, Италию, Бельгию и Нидерланды.

    В декабре 2024 года американский журнал National Interest предположил, что НАТО может разместить ядерные бомбы в Польше, а потом и на Украине.

    Такое размещение рассматривалось и на Украине, что вызывает обеспокоенность из-за потенциального риска.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о готовности применить тактическое ядерное оружие при использовании Украиной «грязной» бомбы.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о почти принятом решении по поставкам Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

    Президент России Владимир Путин отметил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    Комментарии (11)
    11 октября 2025, 11:13 • Видео
    Зачем Зеленскому «Томагавки»

    Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 23:40 • Новости дня
    Депутат Чепа развеял опасения последствий за удары по британским офицерам в Чугуеве

    Депутат Чепа развеял опасения последствий за удары по британским офицерам

    Tекст: Ирма Каплан

    Удары ВС России по заводу в Чугуеве под Харьковом, где находились десятки иностранных офицеров, не смогут вызвать сколь-нибудь действенные санкции или действия противной стороны, которые повлияют на ход сражений, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    «Нет, для России со стороны Запада за этим ничего не последует, никаких санкций. Пусть следуют одни за одними новые санкции, это ни на что не влияет. На переговорный процесс это тоже влиять не будет, поскольку все идет своим чередом к победе», – сказал Чепа в беседе с «Лентой.ру».

    По его мнению, чем больше российские военные будут уничтожать подобных командных пунктов, тем быстрее закончится конфликт на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об ударе по танковому полигону ВСУ под Черниговом. В тот же день оно заявило о разрушении завода по сборке БПЛА в Полтаве. При этом 11 октября стало известно о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 15:56 • Новости дня
    Пленный «азовец» поблагодарил российского солдата за спасение жизни
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнопленный из формирования «Азов» (признан террористическим, запрещен в РФ) Дмитрий Лысокобылко поблагодарил российского солдата за спасение жизни, взявшего его в плен.

     Лысокобылко выразил благодарность российским военным за спасение жизни, передает ТАСС.

    По его словам, после ранения он четыре дня пролежал под клеенкой недалеко от сожженной позиции и дважды пытался выйти на контакт, чтобы добровольно сдаться.

    Лысокобылко рассказал: «Я начал сильно в голос кричать: «Ребята, помогите, я хочу сдаться. Я без оружия, я один, я хочу сдаться. Помогите мне сдаться, я раненый. Легкий. Трехсотый (раненый)». Благодарю именно солдата российской армии [с позывным] Липецк. Я благодарен. Человек, можно сказать, жизнь спас».

    Военнопленный также поблагодарил военнослужащего с позывным Док за своевременное оказание медицинской помощи. Он отметил, что в плену его не били, не обижали, накормили, напоили, дали медикаменты и обезболивающее, чтобы он мог передвигаться самостоятельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Одессы захотели переименовать улицу Чапаева в честь боевика «Азова». Власти ДНР сообщили о бегстве боевиков «Азова» из Красноармейска. Боевики «Азова» ранее сбежали с Краснолиманского направления.

    Комментарии (3)
    12 октября 2025, 04:40 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о боях в Константиновке ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие ведут бои на востоке Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «По последним данным, которые поступали, сейчас идут серьезные боестолкновения на восточных окраинах Константиновки. Но здесь, в основном, ведутся маневренные действия со стороны наших войск. Естественно, мы пока еще полноценно не закрепились в данном населенном пункте, но работаем как раз над этим очень плотно», – сказал он ТАСС.

    Как рассказывал днем ранее Марочко, ВС России вошли в населенный пункт, совершив рывок со стороны Предтечина.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении. Подразделения ВСУ, оказавшиеся у Клебан-Быкского водохранилища под Константиновкой в ДНР, были уничтожены российскими военными, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 07:23 • Новости дня
    Над тремя регионами России сбито более 30 дронов ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Средства ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями трех областей, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

    Оборонное ведомство уточнило, что по 15 дронов были сбиты над Белгородской и Брянской областями и еще два дрона нейтрализованы над территорией Смоленской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы Минобороны доложило, что силы ПВО за шесть часов уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 06:55 • Новости дня
    Бойцы «Севера» рассказали об офицерских «штрафротах» ВСУ на Сумском направлении

    Tекст: Ирма Каплан

    На Сумском направлении на правом фланге штурмовые подразделения ВДВ и морской пехоты группировки войск «Север» продвинулись в лесополосах на 250 м и закрепились, две контратаки ВСУ в районе Константиновки успеха не имели.

    «Для доукомплектования штурмовых групп командование ВСУ в Сумской области начало формирование офицерских «штрафных рот». Туда будут направляться нарушители воинской дисциплины, дезертиры и просто неугодные офицеры подразделений, действующих на Сумском направлении», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

    На Харьковском направлении в районе Синельниковского леса российские военнослужащие заняли один опорпункт ВСУ и продвинулись на 400 м. В Волчанске на левом берегу реки Волчья штурмовики продвинулись на 300 м, а на участке фронта Меловое-Хатнее в лесных массивах бойцы преодолели 1000 м.

    «Ударами БПЛА «Герань-2» и ТОС-1А поражены позиции противника в районе Бологовки и Великого Бурлука. В районе Великого Бурлука ударом «Герани» уничтожено расположение резервной роты 3 отмбр ВСУ, которая должна была выдвинуться на усиление в район Бологовки», – уточнили «Северяне».

    За прошедшие сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской), сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» заняла  несколько лесных массивов на участке фронта Меловое – Хатнее на Харьковском направлении. Кроме того, «Северяне» узнали о вранье командиров ВСУ штурмовикам, чтобы те не сбежали.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 10:13 • Новости дня
    Истощенные бойцы ВСУ в Харьковской области запросили сдачу в плен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа украинских военнослужащих в Харьковской области, оставленных без провизии и связи, обратилась к российским военным с просьбой сдаться, сообщили в российских силовых структурах.

    Группа украинских солдат, истощенных и брошенных командованием без еды и воды в Харьковской области, обратилась к российским военным с просьбой сдаться, передает ТАСС. «На наших военных вышли украинские солдаты, которых командование бросило в Харьковской области без еды и воды», – рассказали в силовых структурах. По их данным, бойцы несколько дней просили сбросить им провизию, но командование отказало, как и в рациях или портативных зарядках.

    Отчаявшиеся солдаты смогли установить связь с российской стороной, используя последние остатки заряда на батареях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный солдат ВСУ рассказал о пытках осужденных украинцев командиром бригады. Родственники мобилизованных ВСУ заявили о пытках своих близких в ямах. Еще один пленный солдат ВСУ рассказал о поведении иностранных боевиков на линии фронта.

    Комментарии (3)
    12 октября 2025, 01:54 • Новости дня
    ВСУ спешно направили подкрепление к Звановке в ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Командование ВСУ спешно шлет дополнительные силы и средства к Звановке Донецкой Народной Республики (ДНР) в район соседнего Свято-Покровского, так как контроль над Звановкой позволит российским войскам охватить соседний Северск, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «В районе населенного пункта Звановка противник оказывает ожесточенное сопротивление. В Свято-Покровское прибыли дополнительные силы и средства украинских боевиков. Сейчас идет переброска их в данный населенный пункт», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что украинское командование выделяет отдельную роль Звановке, так как через нее откроется путь на Северск, который представляет для украинских боевиков стратегическое значение.

    Северск защищает важный путь на Красный Лиман и Славянск в ДНР, которые  контролируются Киевом, уточнил эксперт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Марочко рассказал, что командиры ВСУ покинули Северск, а на позициях остались только простые солдаты для удержания обороны.

    ВС России за неделю продвинулись на севере, юге и востоке Северска ДНР, в городе начались бои.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 18:17 • Новости дня
    При ударе ВСУ дроном по автобусу в Горловке ранены четыре человека

    При ударе ВСУ дроном по автобусу в Горловке ранены четыре человека
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки беспилотника на гражданский автобус в Горловке ранены четыре человека, тяжело пострадал хирург местной больницы, у него ампутированы рука и нога, сообщил мэр Иван Приходько.

    В результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по гражданскому автобусу в Горловке ранены четыре мирных жителя, сообщил в Telegram-канале Приходько.

    По словам мэра, среди пострадавших – хирург местной больницы, который получил тяжелое ранение, у него травматическая ампутация руки и ноги.

    Приходько уточнил, что пострадавший врач на протяжении десяти лет работал в больнице, практически не покидая операционный стол.

    Ранее Приходько сообщал, что в жилом массиве «Комсомолец» в Горловке автобус маршрута № 2 получил повреждения после удара беспилотника ВСУ.

    В результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника в Горловке погиб мужчина.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 19:48 • Новости дня
    В Донецке и Макеевке прогремели взрывы

    Tекст: Вера Басилая

    Серия взрывов раздалась в нескольких районах Донецка и Макеевки, отмечена активная работа системы противовоздушной обороны.

    О произошедших взрывах в Донецке и активной работе системы ПВО передает ТАСС.

    По словам очевидцев, наиболее сильные взрывы были зафиксированы в центральной части Донецка, а также в Киевском и Буденновском районах города. Взрывы также были слышны в Макеевке.

    Официальная информация о пострадавших или разрушениях на данный момент отсутствует.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар дроном по городскому автобусу в Горловке, в результате чего были ранены четыре человека.

    Водитель погиб при ударе ВСУ по машине в Белгородской области.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 13:14 • Новости дня
    ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1495 боевиков

    Tекст: Мария Иванова

    Суммарные потери украинских вооруженных формирований за последние сутки на различных направлениях составили около 1495 человек, уничтожена крупная техника.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, егерской бригад и штурмового полка ВСУ около Писаревки, Новой Сечи, Могрицы, Алексеевки и Варачино Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Волчанском и Двуречанским Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, бронемашину. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада с материальными средствами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ возле Дробышево, Ставок, Новоселовки Донецкой народной республики (ДНР) и Купянска Харьковской области.

    Потери противника составили до 210 военнослужащих, три бронемашины, два артиллерийских орудия и десять станций РЭБ. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение подразделениям четырех механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Дроновки, Иванополья, Яблоновки, Краматорска и Константиновки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял до 170 военнослужащих, три бронемашины, артиллерийское орудие, станцию контрбатарейной борьбы и станцию РЭБ. Уничтожены три склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, четырех десантно-штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, бригадам спецназначения ВСУ и нацгвардии у Владимировки, Новониколаевки, Торецкого, Димитрова, Белицкого, Рубежного и Сергеевки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили более 525 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Степового, Сосновки, Вербового Днепропетровской области, Новониколаевки и Успеновки Запорожской области.

    При этом противник потерял свыше 360 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и две станции РЭБ. Уничтожены два склада матсредств.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны около Каменского и Новоандреевки Запорожской области. Были уничтожены до 65 украинских военнослужащих, шесть станций РЭБ, два склада боеприпасов и два склада с материальными средствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Кроме того ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 17:19 • Новости дня
    Водитель погиб при ударе ВСУ по машине в Белгородской области

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки на грузовой автомобиль в поселке Пролетарский водитель скончался на месте из-за тяжелых ранений, кабина машины полностью уничтожена.

    Украинские военные нанесли прицельный удар по грузовому автомобилю, находившемуся на территории поселка Пролетарский Ракитянского района Белгородской области, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    О других пострадавших или разрушениях в поселке информации не поступало. Власти региона выразили соболезнования родным погибшего и уточняют детали произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, среди 12 раненых в результате обстрела поселка Маслова Пристань три человека оказались в тяжелом состоянии, еще восемь продолжают лечение в больницах.

    В субботу в течение трех часов системы ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Курской областями.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 08:23 • Новости дня
    Эксперт Степанов: Опыт СВО позволит ВС России сбивать «Фламинго»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская система противоракетной обороны благодаря значительному опыту СВО способна эффективно противодействовать украинским ракетам «Фламинго», сообщил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    Степанов считает, что благодаря опыту спецоперации Вооруженные Силы России эффективно сбивают украинские ракеты «Фламинго», передает ТАСС.«Россия приобрела колоссальный опыт работы и противодействия ракетному вооружению и более современным образцам западного оружия, таким как Storm Shadow/SCALP-EG, ATACMS», – заявил Степанов. Он добавил, что менее высокотехнологичные альтернативы производства киевского режима представляют меньшую угрозу России, несмотря на задействование западных технологий.

    Степанов подчеркнул уязвимость «Фламинго», объяснив это низкой дозвуковой скоростью и заметным инверсионным следом. Отсутствие технологии малозаметности делает ракету видимой для всех типов радиолокационных станций. Эксперт также указал на логистические ограничения противника, поскольку разрушение железнодорожной инфраструктуры мешает доставке крупногабаритных систем. По его мнению, «Фламинго» не соответствует современному высокоточному оружию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко заявил о слабости ракет «Фламинго» перед ВПК России. Военный эксперт оценил первое уничтожение украинской ракеты «Фламинго». Были опубликованы фото обломков сбитой украинской ракеты «Фламинго».

    Комментарии (2)
    11 октября 2025, 21:38 • Новости дня
    Силы ПВО сбили семь украинских БПЛА над двумя регионами

    Tекст: Мария Иванова

    Силы ПВО за шесть часов уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями.

    Силы ПВО с 15.00 до 21.00 по московскому времени успешно отразили атаку украинских беспилотников, сбив семь аппаратов самолетного типа над двумя российскими регионами, передает Минобороны России.

    Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников над территорией Белгородской области. Еще два украинских БПЛА были перехвачены и ликвидированы над Курской областью.

    Ранее в субботу силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника за три часа.

    Четыре человека были ранены при ударе ВСУ дроном по автобусу в Горловке. Водитель погиб при ударе ВСУ по машине в Белгородской области.

    Комментарии (0)
