Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские дроны уничтожили группу собственных солдат, пытавшихся сдаться в плен российским войскам в Харьковской области, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Инцидент произошел на одном из участков фронта.

Как сообщили в силовых структурах: «На одном из участков фронта в Харьковской области группа украинских военнослужащих, которая долго была без провизии и поддержки командования, уничтожена дронами ВСУ. Они пытались выйти на нашу сторону, но их накрыли собственные дроны. Их [дронов] было много».

В результате этой атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ погибли как минимум шесть украинских солдат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Севера» рассказали о заградотрядах ВСУ на Великобурлукском направлении. Украинские заградотряды не дали ВСУ отступить под Меловым. Нацбатальоны стали расстреливать солдат ВСУ за отказ идти в наступление.