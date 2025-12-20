Зеленский обвинил украинские ПВО в разрушениях после ударов по Одессе

Tекст: Вера Басилая

Во время пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луисом Монтенегро, Владимир Зеленский обвинил лиц, ответственных за работу ПВО, в разрушениях в Одессе, передает РИА «Новости».

«Это диалог между мной и Сырским», – заявил Зеленский.

В субботу Минобороны России сообщило о мощном ударе по энергообъектам, которые использует ВСУ, в том числе по объектам в Одессе. Компания ДТЭК отметила повреждение 20 электроподстанций в Одесском регионе.

Ранее власти Украины и Молдавии разрабатывают новые транзитные маршруты после закрытия ключевого моста на трассе Одесса – Рени в результате взрывов.

Российские войска усилили удары по инфраструктуре Одесской области, включая объекты судоходства.