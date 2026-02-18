Москвичи пожаловались на угрозы и драки с контролерами в транспорте

Tекст: Алексей Дегтярёв

Число дорожных конфликтов возросло на фоне увеличения штрафа за неоплаченный проезд до 5 тыс. рублей, передает Msk1.ru.

Один из резонансных случаев связан с сотрудницей, которая в ответ на грубость пообещала пассажиру физическую расправу.

«Сейчас я морду тебе разобью, и ты будешь моим папочкой, понял? Ты мою маму знаешь? Я тебе за маму сейчас кадык оторву», – заявила женщина на видеозаписи.

В ГКУ «Организатор перевозок» позже пояснили, что мужчина спровоцировал конфликт, однако служебную проверку все же назначили.

Другие инциденты касались оскорблений студента без билета и блокирования пассажира в салоне трамвая. При этом агрессию проявляют и горожане: против мужчины, избившего контролера в электробусе, возбудили уголовное дело с наказанием до десяти лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в ноябре назначил условный срок мужчине за нападение на контролера в московском автобусе.

До этого на маршруте безбилетный пассажир распылил газовый баллончик в сторону сотрудников «Организатора перевозок».

Также в подмосковной электричке трое мужчин устроили драку с ножом после отказа оплатить проезд.