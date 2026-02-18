Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.0 комментариев
Москвичи пожаловались на угрозы и драки с контролерами в транспорте
В столице участились конфликты в общественном транспорте, жители города жалуются, что спорные ситуации сопровождаются угрозами физической расправы.
Число дорожных конфликтов возросло на фоне увеличения штрафа за неоплаченный проезд до 5 тыс. рублей, передает Msk1.ru.
Один из резонансных случаев связан с сотрудницей, которая в ответ на грубость пообещала пассажиру физическую расправу.
«Сейчас я морду тебе разобью, и ты будешь моим папочкой, понял? Ты мою маму знаешь? Я тебе за маму сейчас кадык оторву», – заявила женщина на видеозаписи.
В ГКУ «Организатор перевозок» позже пояснили, что мужчина спровоцировал конфликт, однако служебную проверку все же назначили.
Другие инциденты касались оскорблений студента без билета и блокирования пассажира в салоне трамвая. При этом агрессию проявляют и горожане: против мужчины, избившего контролера в электробусе, возбудили уголовное дело с наказанием до десяти лет лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в ноябре назначил условный срок мужчине за нападение на контролера в московском автобусе.
До этого на маршруте безбилетный пассажир распылил газовый баллончик в сторону сотрудников «Организатора перевозок».
Также в подмосковной электричке трое мужчин устроили драку с ножом после отказа оплатить проезд.