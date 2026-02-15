  • Новость часаРубио заявил о нежелании США превратить Европу в вассала
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Белом доме вычислили антиукраинского «серого кардинала»
    Политолог объяснил идею введения внешнего управления над Украиной
    FT: Кличко заявил о приближении катастрофы в Киеве
    Россиян предупредили о новом способе мошенничества под видом доставки подарков
    Президент Польши заявил о намерении получить собственное ядерное оружие
    Минобороны России сообщило об успехах ВС России на разных участках фронта
    Spiegel сообщил о провале идеи Зеленского об использовании активов России
    МИД заявил, что спонсоры Киева сделали выводы после атаки на резиденцию Путина
    Патриарх Кирилл призвал отказаться от молитв о повышении зарплаты и покупке дома
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский Север хранит время

    Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.

    4 комментария
    Никита Анисимов Никита Анисимов Для Кубы начался обратный отсчет

    Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    10 комментариев
    15 февраля 2026, 17:00 • Новости дня

    В аэропорту Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

    Tекст: Дарья Григоренко

    В аэропорту Домодедово временно введены ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации.

    В Telegram-канале Росавиации уточняется: «Аэропорт Домодедово. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов».

    В воскресенье Росавиация сообщила, что в аэропорту Волгограда начали действовать ограничения на прием и отправку самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ограничения ввели еще в шести аэропортах России.

    15 февраля 2026, 01:30 • Новости дня
    Индия пояснила свою позицию по поводу закупок российской нефти

    Глава МИД Индии ответил на вопрос о позиции по поводу закупок российской нефти

    Индия пояснила свою позицию по поводу закупок российской нефти
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Индия привержена своей стратегической автономии, а нефтяные компании в Индии принимают решения, которые отвечают их интересам, заявил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар, отвечая на вопрос о позиции Индии по поводу закупок российской нефти.

    «Суть вашего вопроса в том, останусь ли я независимым и буду ли принимать решения самостоятельно? Буду ли я делать выбор, который иногда может не совпадать с вашим мнением, с его мнением или с мнением кого-то другого? Да, такое может случиться», – подчеркнул министр на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Джайшанкар отметил, что курс на стратегическую автономию является основой индийской внешней политики и отражает исторический путь и развитие страны. Он также добавил, что, несмотря на разногласия, Индия открыта для поиска точек соприкосновения с партнерами при наличии взаимного желания, передает РИА «Новости».

    Глава МИД подчеркнул, что в условиях сложного рынка нефтяные компании Индии, как и в Европе, оценивают доступность, стоимость и риски, принимая решения исходя из собственных интересов.

    «У нас есть позиция по этому вопросу. Так что я не хочу углубляться в полемику по этому поводу», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. В президентском указе США говорится, что Индия обязалась прекратить импортировать нефть из России. Официальные индийские власти пока не делали заявлений по поводу закупок российской нефти. Позднее Трамп изменил позицию и сказал, что Индия сократила закупки.

    Комментарии (28)
    14 февраля 2026, 17:44 • Новости дня
    Орбан саркастически ответил Зеленскому на повторное оскорбление

    Орбан саркастически ответил Зеленскому на повторное оскорбление в Мюнхене

    Орбан саркастически ответил Зеленскому на повторное оскорбление
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал оскорбительные слова Владимира Зеленского в свой адрес.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсетях прокомментировал оскорбительные высказывания в свой адрес Владимира Зеленского, пишет РИА «Новости».

    Орбан в своей публикации поблагодарил «уважаемого» Зеленского за «очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский союз». Он подчеркнул, что это заявление помогает венграм лучше понять ситуацию. Орбан добавил: «Однако вы в чем-то заблуждаетесь: эта дискуссия не о вас и не обо мне. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы».

    Глава венгерского правительства отметил, что именно поэтому Украина и не может стать членом Европейского союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский позволил себе оскорбительное высказывание в адрес Виктора Орбана на Мюнхенской конференции. Глава Украины заявил: «Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта».

    А месяц назад Зеленский оскорбил Орбана во время выступления в Давосе, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

    Венгерский премьер тогда отреагировал словами о том, что жизнь все расставит по своим местам, и каждый получит то, что заслуживает.

    Комментарии (16)
    15 февраля 2026, 15:30 • Видео
    Европа нашла в США корень своих бед

    Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 19:10 • Новости дня
    Military Watch Magazine: Су-57 показал двойной отрыв от западных аналогов

    Military Watch Magazine заявил о превосходстве Су-57 над конкурентами

    Military Watch Magazine: Су-57 показал двойной отрыв от западных аналогов
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российский истребитель Су-57 с обновленной авионикой демонстрирует дальность полета, вдвое превышающую аналогичные показатели западных F-22 и F-35, пишет Military Watch Magazine.

    Обновленный российский истребитель Су-57 значительно превосходит западные аналоги по ряду ключевых характеристик, передает Military Watch Magazine.

    В публикации подчеркивается: «Су-57 в настоящее время входит в пятерку истребителей пятого поколения, находящихся на вооружении по всему миру, наряду с китайскими J-20 и J-35, а также американскими F-22 и F-35. Авионика Су-57 считается значительно более совершенной, чем у F-22. Дальность полета истребителя более чем в два раза превышает дальность полета F-22 и F-35. Уровень маневренности российского истребителя значительно превосходит маневренность любого истребителя западного производства».

    Журнал отмечает, что Су-57 прошел гораздо более интен, сивные испытания в сложных условиях, в том числе неоднократно применялся в реальных боевых действиях, передает РИА «Новости». По мнению издания, это выделяет его на фоне других истребителей пятого поколения, которые не имеют аналогичного опыта эксплуатации.

    Су-57 способен решать широкий спектр боевых задач: поражать воздушные, наземные и морские цели, работать круглосуточно, включая сложные метеоусловия и условия радиоэлектронного противодействия. Самолет отличается малой заметностью и высокой эффективностью даже в условиях современных систем

    ПВО.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как становится лучше истребитель Су-57.

    В феврале концерн Ростех отправил в войска очередную партию истребителей Су-57 с обновленным вооружением.

    Между тем Су-57Э вызвал значительный интерес у стран Ближнего Востока.

    Комментарии (41)
    15 февраля 2026, 07:59 • Новости дня
    Люди массово ушли с дискуссии с Зеленским на Мюнхенской конференции

    Гончаренко: Много людей ушло с дискуссии с Зеленским на Мюнхенской конференции

    Люди массово ушли с дискуссии с Зеленским на Мюнхенской конференции
    @ Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Мюнхенской конференции многие люди просто ушли с дискуссии с участием Владимира Зеленского, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России).

    Депутат Рады отметил, что места на первых рядах в зале пустовали «в конце панельной дискуссии с Зеленским». «Очень много людей просто ушли», – приводит его слова РИА «Новости».

    Депутат отметил, что подобное количество свободных мест является редкостью для конференций в Мюнхене, где всегда присутствует много высокопоставленных гостей. Он добавил, что американские официальные лица, в том числе сенаторы и конгрессмены, сознательно проигнорировали выступление Зеленского. Политик назвал ситуацию неудачной для главы киевского режима и подчеркнул, что обычно такие выступления вызывают больше интереса у публики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время пресс-конференции в Зеленский признал утрату одной из крупнейших производственных линий ракет «Фламинго» в результате удара. Зеленский в общении с журналистами подтвердил желание Вашингтона заключить мирные соглашения по урегулированию «одним пакетом». Также он в очередной раз заявил, что Украина не примет соглашений, принятых «за ее спиной». Зеленский призвал к созданию «армии Европы» и подтвердил готовность к новому раунду переговоров в Женеве, выразив надежду на их «серьезность».

    Комментарии (5)
    14 февраля 2026, 17:34 • Новости дня
    Зеленский вызвал смех на конференции в Мюнхене

    Зеленский вызвал смех заявлением о давлении Трампа в Мюнхене

    Зеленский вызвал смех на конференции в Мюнхене
    @ ddp/Michael Bihlmayer/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский лидер Владимир Зеленский на конференции в Мюнхене вызвал смех в зале после слов о влиянии президента США Дональда Трампа на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Во время Мюнхенской конференции по безопасности украинский лидер Владимир Зеленский признался, что ощущает давление со стороны президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине, пишет РИА «Новости».

    На вопрос журналистки о степени этого давления Зеленский ответил: «Совсем чуть-чуть», что вызвало смех у присутствующих в зале.

    Зеленский также заявил, что понимает сигналы, которые подает Трамп. Он отметил, что американский президент таким образом готовит атмосферу перед предстоящими трехсторонними переговорами между США, Украиной и Россией, которые должны пройти в Женеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Мюнхене Зеленский раскрыл детали предложения Дональда Трампа по возможному мирному соглашению на Украине. Он также заявил, что на Украине не осталось ни одной электростанции без повреждений.

    Кроме того, Зеленский оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его позицию по вопросам поддержки Украины и армии.


    Комментарии (11)
    14 февраля 2026, 20:52 • Новости дня
    Зеленский рассказал об уничтожении производственной линии ракет «Фламинго»

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время пресс-конференции в Мюнхене Зеленский признал утрату одной из крупнейших производственных линий ракет «Фламинго» в результате удара.

    О разрушении крупной линии по производству украинских ракет «Фламинго» сообщил Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

    «У нас их немного. Одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара», – заявил Зеленский, отвечая на вопрос о масштабах производства «Фламинго».

    Он подчеркнул, что может говорить об этом, так как событие произошло уже некоторое время назад.

    В августе Зеленский уже утверждал, что Украина располагает ракетой «Фламинго» с дальностью полета до 3 тыс. км, однако массовое производство этой ракеты будет возможно не ранее чем через несколько месяцев.

    Впоследствии в украинских СМИ появилось видео якобы из производственного цеха этих ракет. Украинские эксперты отмечали визуальное сходство ракеты «Фламинго» с британской FP-5 Milanion.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в коррупционном расследовании на Украине фигурирует компания Fire Point, связанная с окружением Зеленского и производящая ракету «Фламинго».

    Ранее ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военной промышленности, энергетики, топливной и транспортной инфраструктуре Украины в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России.

    В субботу российские военные поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, что привело к снарядному и ракетному голоду противника на фронте и усилило позиции Москвы на переговорах о заключении мирного соглашения.

    Комментарии (10)
    15 февраля 2026, 04:05 • Новости дня
    МИД заявил, что спонсоры Киева сделали выводы после атаки на резиденцию Путина

    Галузин: Спонсоры Киева сделали выводы после атаки на резиденцию Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Спонсоры киевского режима сделали выводы после атаки на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Дипломат напомнил, что киевский режим попытался атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области, используя несколько десятков беспилотников дальнего радиуса действия. Галузин подчеркнул, что все удары были отражены, а само нападение получило осуждение во многих странах.

    Он отметил, что партнеры России смогли лично убедиться в «террористической сущности хунты Зеленского», передает ТАСС.

    «Все видели кадры передачи в Москве нашими военными американцам контроллера полетного задания с одного из сбитых украинских БПЛА, нацеленных на резиденцию президента России», – заявил дипломат.

    По словам Галузина, «соответствующие выводы и оценки сделаны, в том числе и теми, кто спонсирует киевский режим».

    Ответные действия России после атаки киевского режима на резиденцию нанесли серьезный урон военным объектам Украины, заявил Галузин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что киевский режим в конце прошлого года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытка атаки на резиденцию президента Путина свидетельствует о террористической сущности властей, удерживающих власть на Украине.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.

    Комментарии (18)
    14 февраля 2026, 22:11 • Новости дня
    МИД России ответил на слова Баку об ударе по посольству в Киеве
    МИД России ответил на слова Баку об ударе по посольству в Киеве
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления Баку о якобы «преднамеренных» ракетных атаках на азербайджанское посольство в Киеве не соответствуют действительности и вызывают недоумение, сообщил МИД России.

    В ведомстве заявили, что азербайджанской стороне своевременно предоставлялись все необходимые разъяснения по данному инциденту. В частности, в ноябре послу Азербайджана в Москве было выражено сожаление по поводу повреждений зданий и территории дипмиссии на Украине, передает РИА «Новости».

    «Вместе с тем было отмечено, что повреждения комплекса зданий азербайджанской дипломатической миссии в Киеве, по всей вероятности, произошли вследствие некорректной работы средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, предположительно – падения ракеты ЗРК Patriot», – напомнили там.

    Также российская сторона информировала, что удары Вооруженных сил России в ходе спецоперации наносятся только по законным военным целям, включая объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе в Киеве.

    В министерстве подчеркнули, что при планировании ударов осуществляется тщательный контроль для исключения ущерба гражданскому населению, а также учитывается расположение дипломатических представительств иностранных государств.

    «В данном контексте было особо подчеркнуто, что заявления о якобы имевшем место «целенаправленном характере ракетных ударов» по объектам Азербайджанской Республики на Украине не соответствуют действительности», – сказали в МИД.

    Российская сторона также обратила внимание на то, что украинские власти продолжают размещать военные объекты, включая средства ПВО, в жилой застройке, что создает угрозу для гражданского населения. В МИД России считают, что ответственность за последствия подобных действий должно нести военно-политическое руководство Украины.

    Ранее глава азербайджанского государства Ильхам Алиев на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что по посольству Азербайджана на Украине в разное время было три попадания. «После первого удара предполагалось, что это произошло случайно», – заявил он, добавив, что позже было еще два попадания. При этом Алиев не озвучил временной период, за который якобы могли произойти описываемые инциденты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замминистра иностранных дел России Михаил Галузин провел встречу с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым в ноябре. МИД России подчеркнул, что заявления о целенаправленных ударах по объектам Азербайджана на Украине не соответствуют действительности.

    В ноябре посольство Азербайджана вручило послу России Михаилу Евдокимову официальную ноту протеста. Поводом для этого дипломатического демарша стал инцидент с обстрелом киевской резиденции посольства Азербайджана. Однако характер повреждений указал на попадание ракеты Patriot в посольство Азербайджана в Киеве.

    Комментарии (13)
    15 февраля 2026, 10:32 • Новости дня
    FT: Кличко заявил о приближении катастрофы в Киеве
    FT: Кличко заявил о приближении катастрофы в Киеве
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев находится на грани катастрофы, сообщает газета Financial Times, взявшая у него интервью.

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица находится на грани катастрофы, передает РИА «Новости» со ссылкой на интервью газете Financial Times.

    Жители Киева столкнулись с массовыми отключениями электроэнергии, отопления и водоснабжения. По словам Кличко, его давняя политическая вражда с Владимиром Зеленским лишь усугубляет ситуацию в городе. Мэр подчеркнул, что вмешательство президента в работу местных властей через назначение военных администраций ослабило важные реформы децентрализации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинцы купили аккумуляторы суммарной мощностью, сравнимой с мощностью атомной электростанции.

    На горнолыжном курорте Буковель произошел блэкаут.

    Компания ДТЭК сообщила о потере значительной части доступной электроэнергии на Украине.

    Комментарии (23)
    14 февраля 2026, 20:29 • Новости дня
    Посольство России назвало заявления Запада о Навальном цирком и некропропагандой

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявления ряда стран Запада во время Мюнхенской конференции об отравлении умершего в 2024 году блогера Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) ядом древесной лягушки, бездоказательны и являются глумлением над мертвыми, заявили в посольстве России в Лондоне.

    Посольство России в Лондоне назвало заявления западных стран об отравлении Алексея Навального цирковым представлением и некропропагандой, передает ТАСС.

    «К слабоумию западных выдумщиков мы уже привыкли, кем надо быть, чтобы поверить в этот бред про лягушку? Однако настоящую оторопь вызывает избранный западными политиками метод работы – некропропаганда. Это не поиск справедливости, а глумление над мертвыми. Даже после смерти российского гражданина Лондон и европейские столицы не могут дать ему упокоиться, что весьма красноречиво говорит об инициаторах этой кампании», – говорится в заявлении.

    В дипмиссии назвали показательным участие аффилированных медиа, действующих в связке с политическими структурами и спецслужбами Запада. По мнению посольства, цель подобных заявлений – искусственно поддерживать антироссийские настроения в западном обществе. «Если нет повода, его натужно придумывают», – заявили в российской дипмиссии.

    Посольство отметило, что даже после смерти российского гражданина Лондон и другие европейские столицы продолжают использовать его имя в политических целях.

    Российские дипломаты сравнили заявления об отравлении Навального с «делом Скрипалей». «Громкие обвинения, медийная истерика, ноль доказательств и множество вопросов, которые обвинители предпочитают игнорировать. Так в итоге: яд из кожи южноамериканской лягушки или "новичок"?» – спрашивают в дипмиссии.

    14 февраля Великобритания, Германия, Нидерланды, Швеция и Франция распространили совместное заявление о том, что Навальный был отравлен с использованием вещества эпибатидин – яда, который извлекается из кожи эквадорской лягушки-древолаза. Якобы подобный вывод был сделан на основании анализа образцов биоматериалов Навального. В связи с этим упомянутые страны обвинили Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ указала на бездоказательность обвинений, отметив, что Запад использует подобные заявления для отвлечения внимания от собственных проблем.

    Напомним, в феврале 2024 года стало известно, что Навальный умер в колонии в Ямало-Ненецкому автономном округе. Незадолго до это российской стороной обсуждалась возможность обмена Навального на «некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах».

    Комментарии (18)
    14 февраля 2026, 18:09 • Новости дня
    Рютте рассказал о разговоре с украинской собакой

    Генсек НАТО Рютте рассказал о разговоре с украинским псом Патроном

    Рютте рассказал о разговоре с украинской собакой
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На Мюнхенской конференции по безопасности Марко Рютте поделился историей о встрече с украинским псом-талисманом и процитировал его «послание».

    Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте рассказал о своей встрече с украинским псом Патроном на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

    По словам генсека, он посмотрел псу в глаза, и тот якобы «сказал», что «мы никогда не сдадимся».

    Конференция проходит с 13 по 15 февраля. В прошлом году на этом мероприятии выступал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВФ Кристалина Георгиева дала украинцам совет для обретения уверенности, призвав их по утрам рычать как львы. Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев рассказал, что попытался следовать этому совету, но не согрелся.

    В субботу генсек НАТО Марк Рютте выступил против передачи Украине военной помощи без согласования с Киевом, исключительно ради фото.

    Комментарии (25)
    14 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    Сийярто обвинил Зеленского в хамстве и отказал Украине в помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил высказывания Владимира Зеленского о Викторе Орбане и заявил об отказе выделять средства Украине.

    Петер Сийярто назвал заявления Владимира Зеленского о премьер-министре Викторе Орбане хамскими, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что Украина не получит венгерские средства на продолжение конфликта и Венгрия не намерена втягиваться в войну.

    Сийярто также прокомментировал реплику Зеленского на Мюнхенской конференции, где украинский президент обвинил Орбана в том, что тот «отращивает живот», а не увеличивает армию для защиты от России. В ответ Орбан заявил, что Украина не станет членом Евросоюза.

    Сийярто отметил, что Зеленский «совершенно не понимает ситуацию» и добавил: «Украина защищает себя, а не нас». Он напомнил, что Россия не нападала на Европу, а Венгрия не желает втягиваться в этот конфликт.

    Министр подчеркнул, что бесполезно делать высокомерные и хамские замечания в адрес Орбана, бесполезно вступать в союз с Брюсселем или поддерживать оппозиционную партию.

    Сийярто заявил: «Мы не отдадим деньги венгерского народа, не позволим втянуть нас в войну, не позволим увести венгерскую молодежь на украинский фронт».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал оскорбительные слова Владимира Зеленского в свой адрес.

    Украинский лидер Владимир Зеленский высказал оскорбления в адрес Орбана из-за позиции Венгрии по вопросу поддержки Украины и наращивания армии.

    Орбан подчеркнул важность сохранения права вето на фоне давления со стороны Брюсселя и венгерской оппозиции.

    Комментарии (2)
    15 февраля 2026, 02:58 • Новости дня
    Ученые назвали опасный для средней полосы России сорняк-гибрид

    Ученые назвали опасный для средней полосы России сорняк-гибрид, разрушающий фундаменты

    Tекст: Антон Антонов

    Рейнутрия богемская, гибрид, возникший в Европе при скрещивании японской и сахалинской рейнутрий, представляет потенциальную опасность для средней полосы России, образует плотные заросли, которые вытесняют местную флору, его мощные корни могут разрушать фундаменты сооружений.

    Вид Рейнутрия богемская более агрессивен, чем его родительские виды, и активно расселяется в различных странах, сообщил главный научный сотрудник лаборатории природной флоры и заповедного дела Донецкого ботанического сада Владимир Остапко РИА «Новости».

    В природной среде растение нуждается в достаточной увлажненности почвы. «Вряд ли в степной зоне рейнутрия богемская может быть особо опасной. Но в средней полосе России, в лесной и лесостепной зонах этот вид вполне можно приравнивать по потенциальной опасности и вреду экосистемам к борщевику Сосновского», – сказал он.

    Растение вытесняет аборигенные виды, изменяя экосистемы, что влияет на флору и фауну, включая как мелких, так и крупных животных. Корневища рейнутрии проникают на значительную глубину, что позволяет ей разрушать фундаменты зданий и плотин, прорастая в щели и стыки между плит. Для борьбы с рейнутрией применяют механическое удаление и выкорчевывание корневищ, а также гербициды. Эффективных биологических методов борьбы, по словам Остапко, пока не существует.

    Рейнутрия богемская – многолетний сорняк, может достигать высоты 2–5 метров. Стебли полые, напоминают бамбук, часто с красноватыми пятнами. Мощная корневая система может уходить вглубь до 4 метров и в стороны на десятки метров. Корни сорняка способны прорастать сквозь асфальт, бетон и повреждать фундаменты строений. Растение способно восстанавливаться даже из небольшого фрагмента корня, оставшегося в земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что в 2026 году собственникам всех типов земель в России начнут грозить серьезные штрафы за отказ бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями.

    В борьбе с сорняками на дачных участках агроном Владимир Викулов советовал применять мульчирование, укрытие земли темной тканью, использование сидератов, а также тщательно готовить почву осенью после сбора урожая.

    Комментарии (3)
    15 февраля 2026, 13:02 • Новости дня
    Экс-министра энергетики Украины задержали при попытке бегства из страны

    Экс-министра энергетики Украины Галущенко задержали при попытке выезда из страны

    Экс-министра энергетики Украины задержали при попытке бегства из страны
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко был задержан в ночь на 15 февраля при попытке пересечь границу, его сняли с поезда, сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

    В материале отмечается: «В ночь на 15 февраля при попытке пересечения границы задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко… Он был снят с поезда», передает РИА «Новости».

    По данным издания, пограничники действовали по запросу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которые уведомили их о необходимости получить информацию в случае попытки Галущенко выехать за пределы страны. Галущенко является фигурантом дела о коррупции в энергетической сфере.

    В январе антикоррупционная прокуратура Украины пообещала раскрыть новые факты коррупционного дела, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем.

    Ранее сообщалось, что в рамках антикоррупционного расследования у водителя Андрея Ермака, который прежде занимал пост главы офиса Владимира Зеленского, прошли обыски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отставка Ермака произошла на фоне крупного коррупционного скандала в компании «Энергоатом». Своих постов лишились также министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.

    Комментарии (12)
    15 февраля 2026, 09:29 • Новости дня
    Атаки на инфраструктуру КТК прекратились после заявлений Москвы и Астаны
    Атаки на инфраструктуру КТК прекратились после заявлений Москвы и Астаны
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предпринимавшиеся Украиной атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не повторялись и обстановка стала спокойнее после жестких заявлений, сделанных в Москве и Астане, заявил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

    По его словам, атаки Киева на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) прекратились после жестких заявлений Москвы и Астаны, сообщает ТАСС. Бородавкин подчеркнул, что ситуация вокруг КТК сейчас стала спокойнее, в том числе благодаря публичным заявлениям двух столиц.

    Бородавкин отметил, что поддерживает позицию Астаны относительно необходимости совместных шагов для предотвращения подобных инцидентов в будущем. По его словам, иностранные компании, работающие на казахстанских месторождениях и экспортирующие нефть через КТК, также приняли меры для обеспечения безопасности.

    Посол напомнил, что инфраструктура КТК является ключевым маршрутом экспорта казахстанской нефти, через который проходит около 80% всех поставок. Он добавил, что в последнее время объекты КТК неоднократно подвергались атакам со стороны Украины.

    Бородавкин подчеркнул, что МИД России осуждал эти нападения, а МИД Казахстана выражал протест. Дипломат выразил полную поддержку необходимости принятия эффективных мер для обеспечения безопасности транспортировки углеводородов, разделяя позицию союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Казахстан заявил о своей обеспокоенности после ударов ВСУ по танкерам в Черном море.

    ВСУ атаковали два танкера возле терминала КТК.

    Политолог отметил риск снижения экспорта нефти Казахстаном из-за этих атак БПЛА.

    Комментарии (2)
    Главное
    Политолог объяснил задержание экс-министра энергетики Украины Галущенко
    Tagesspiegel сообщил о провале украинских ракет «Фламинго» из-за ударов России
    Резервуар с нефтепродуктами загорелся из-за обломков БПЛА в Краснодарском крае
    Индия пояснила свою позицию по поводу закупок российской нефти
    Атаки на инфраструктуру КТК прекратились после заявлений Москвы и Астаны
    США решили помешать поставкам иранской нефти в Китай
    Клебо стал самым титулованным спортсменом зимних Олимпийских игр

    Российский Центробанк начал год с сюрприза

    ЦБ неожиданно снизил ставку на первом же заседании года, хотя многие ждали этого ближе к концу весны, тем более что в январе рост НДС и ЖКУ вызвал всплеск инфляции. Почему же Банк России так легко пошел на смягчение своей политики и что произойдет следом с кредитами и вкладами? Подробности

    Перейти в раздел

    Турцию должен возглавить другой Эрдоган

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем можно ответить на размещение ударного оружия США в Гренландии

    Россия впервые обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии – и особенно при размещении на острове американских систем, прямо нацеленных на нашу страну. Какая военная инфраструктура США уже присутствует на этом арктическом острове, в какую сторону она, скорее всего, будет развиваться – и что способна противопоставить Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Мюнхен показал видимую и скрытую часть споров вокруг Украины

    Одна из главных тем Мюнхенской конференции по безопасности касалась ситуации на Украине. Заявления европейских лидеров сводились к антироссийской риторике, в то время как госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал прогресс в мирных переговорах. Как отмечают эксперты, в ходе конференции был заметен разрыв между публичными заявлениями для СМИ и кулуарными обсуждениями будущего Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа нашла в США корень своих бед

      Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    • Эрдоган подарит Турцию сыну

      Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по-серьезному, с самоотдачей.

    • На переговорах по Украине прорыв, считают в США

      Американские СМИ заявляют, что на переговорах между Россией и Украиной есть «прорыв». Но Москва подтверждает только то, что на следующую неделю назначен новый раунд переговоров. О каком «прорыве» идет речь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      Сегодня, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    • Четвертая неделя Великого поста 2026: точные даты, календарь питания по дням и главные запреты для верующих

      Четвертая неделя Великого поста – важный духовный рубеж на пути к Пасхе, когда верующие уже прошли половину постного пути. В 2026 году она приходится на особые даты и связана с памятью преподобного Иоанна Лествичника – святого, чье учение о духовном восхождении занимает центральное место в богослужебной традиции. В этот период сохраняются строгие ограничения в питании, действует особый календарь трапез, а богослужения помогают сосредоточиться на внутренней работе и подготовке к Светлому Христову Воскресению.

    • Когда сажать рассаду томатов и перцев в 2026 году: лучшие даты, лунный календарь и сроки посева

      Выращивание рассады томатов и перцев начинается задолго до дачного сезона – и именно правильный выбор сроков посева определяет будущий урожай. В 2026 году сроки посадки зависят не только от региона и климата, но и от фаз Луны, продолжительности светового дня и особенностей конкретных сортов. Так когда же лучше сеять рассаду томатов и перцев в 2026 году, какие дни считаются наиболее благоприятными по лунному календарю? Также рассмотрим ключевые правила ухода за рассадой – от выбора грунта до закалки перед высадкой.

    Перейти в раздел

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации