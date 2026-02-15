  • Новость часаТегеран объявил дату непрямых переговоров с США
    Российское кино переосмыслило роль героя
    Политолог объяснил идею введения внешнего управления над Украиной
    FT: Кличко заявил о приближении катастрофы в Киеве
    Россиян предупредили о новом способе мошенничества под видом доставки подарков
    Президент Польши заявил о намерении получить собственное ядерное оружие
    Минобороны России сообщило об успехах ВС России на разных участках фронта
    США задержали танкер Veronica III с иранской нефтью
    Медведев: Зеленский будет жить, пока разваливает Украину
    Патриарх Кирилл призвал отказаться от молитв о повышении зарплаты и покупке дома
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский Север хранит время

    Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.

    4 комментария
    Никита Анисимов Никита Анисимов Для Кубы начался обратный отсчет

    Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    10 комментариев
    15 февраля 2026, 18:27 • Новости дня

    Погибшего в зоне СВО актера Ткаченко решили наградить посмертно

    Tекст: Ольга Иванова

    Актер Николай Ткаченко, погибший в зоне спецоперации, будет посмертно отмечен государственными наградами, сообщила мать актера Инна Ткаченко.

    Погибший в зоне спецоперации на Украине российский актер Николай Ткаченко будет посмертно удостоен государственных наград, передает РИА «Новости». Об этом сообщила мать актера Инна Ткаченко. Она уточнила: «В войсковой части сообщили, что награды будут, но какие именно и в каком количестве пока уточняется».

    Николай Ткаченко родился первого сентября 1989 года в подмосковном Пушкино и окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. С 2021 года он работал в Театре Современной драматургии и исполнил заметные роли в спектаклях «Сказка для взрослых» и «Не друзья».

    Кроме театральных работ, актер был известен по ролям в популярных российских фильмах и сериалах, среди которых «СеняФедя», «В активном поиске», «ИП Пирогова-4», «Невский. Охота на Архитектора», «Универ. 10 лет спустя», «СашаТаня» и других.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Николай Ткаченко погиб в зоне спецоперации на Украине в январе 2026 года. Его смерть подтвердил актер Рамиз Алиев.

    15 февраля 2026, 04:05 • Новости дня
    МИД заявил, что спонсоры Киева сделали выводы после атаки на резиденцию Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Спонсоры киевского режима сделали выводы после атаки на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Дипломат напомнил, что киевский режим попытался атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области, используя несколько десятков беспилотников дальнего радиуса действия. Галузин подчеркнул, что все удары были отражены, а само нападение получило осуждение во многих странах.

    Он отметил, что партнеры России смогли лично убедиться в «террористической сущности хунты Зеленского», передает ТАСС.

    «Все видели кадры передачи в Москве нашими военными американцам контроллера полетного задания с одного из сбитых украинских БПЛА, нацеленных на резиденцию президента России», – заявил дипломат.

    По словам Галузина, «соответствующие выводы и оценки сделаны, в том числе и теми, кто спонсирует киевский режим».

    Ответные действия России после атаки киевского режима на резиденцию нанесли серьезный урон военным объектам Украины, заявил Галузин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что киевский режим в конце прошлого года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытка атаки на резиденцию президента Путина свидетельствует о террористической сущности властей, удерживающих власть на Украине.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.

    Комментарии (18)
    14 февраля 2026, 20:52 • Новости дня
    Зеленский рассказал об уничтожении производственной линии ракет «Фламинго»

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время пресс-конференции в Мюнхене Зеленский признал утрату одной из крупнейших производственных линий ракет «Фламинго» в результате удара.

    О разрушении крупной линии по производству украинских ракет «Фламинго» сообщил Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

    «У нас их немного. Одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара», – заявил Зеленский, отвечая на вопрос о масштабах производства «Фламинго».

    Он подчеркнул, что может говорить об этом, так как событие произошло уже некоторое время назад.

    В августе Зеленский уже утверждал, что Украина располагает ракетой «Фламинго» с дальностью полета до 3 тыс. км, однако массовое производство этой ракеты будет возможно не ранее чем через несколько месяцев.

    Впоследствии в украинских СМИ появилось видео якобы из производственного цеха этих ракет. Украинские эксперты отмечали визуальное сходство ракеты «Фламинго» с британской FP-5 Milanion.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в коррупционном расследовании на Украине фигурирует компания Fire Point, связанная с окружением Зеленского и производящая ракету «Фламинго».

    Ранее ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военной промышленности, энергетики, топливной и транспортной инфраструктуре Украины в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России.

    В субботу российские военные поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, что привело к снарядному и ракетному голоду противника на фронте и усилило позиции Москвы на переговорах о заключении мирного соглашения.

    Комментарии (10)
    15 февраля 2026, 15:30 • Видео
    Европа нашла в США корень своих бед

    Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 22:11 • Новости дня
    МИД России ответил на слова Баку об ударе по посольству в Киеве
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления Баку о якобы «преднамеренных» ракетных атаках на азербайджанское посольство в Киеве не соответствуют действительности и вызывают недоумение, сообщил МИД России.

    В ведомстве заявили, что азербайджанской стороне своевременно предоставлялись все необходимые разъяснения по данному инциденту. В частности, в ноябре послу Азербайджана в Москве было выражено сожаление по поводу повреждений зданий и территории дипмиссии на Украине, передает РИА «Новости».

    «Вместе с тем было отмечено, что повреждения комплекса зданий азербайджанской дипломатической миссии в Киеве, по всей вероятности, произошли вследствие некорректной работы средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, предположительно – падения ракеты ЗРК Patriot», – напомнили там.

    Также российская сторона информировала, что удары Вооруженных сил России в ходе спецоперации наносятся только по законным военным целям, включая объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе в Киеве.

    В министерстве подчеркнули, что при планировании ударов осуществляется тщательный контроль для исключения ущерба гражданскому населению, а также учитывается расположение дипломатических представительств иностранных государств.

    «В данном контексте было особо подчеркнуто, что заявления о якобы имевшем место «целенаправленном характере ракетных ударов» по объектам Азербайджанской Республики на Украине не соответствуют действительности», – сказали в МИД.

    Российская сторона также обратила внимание на то, что украинские власти продолжают размещать военные объекты, включая средства ПВО, в жилой застройке, что создает угрозу для гражданского населения. В МИД России считают, что ответственность за последствия подобных действий должно нести военно-политическое руководство Украины.

    Ранее глава азербайджанского государства Ильхам Алиев на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что по посольству Азербайджана на Украине в разное время было три попадания. «После первого удара предполагалось, что это произошло случайно», – заявил он, добавив, что позже было еще два попадания. При этом Алиев не озвучил временной период, за который якобы могли произойти описываемые инциденты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замминистра иностранных дел России Михаил Галузин провел встречу с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым в ноябре. МИД России подчеркнул, что заявления о целенаправленных ударах по объектам Азербайджана на Украине не соответствуют действительности.

    В ноябре посольство Азербайджана вручило послу России Михаилу Евдокимову официальную ноту протеста. Поводом для этого дипломатического демарша стал инцидент с обстрелом киевской резиденции посольства Азербайджана. Однако характер повреждений указал на попадание ракеты Patriot в посольство Азербайджана в Киеве.

    Комментарии (13)
    15 февраля 2026, 00:15 • Новости дня
    Захарова: Зеленский угробил армию Украины на отобранные у европейцев деньги
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала оскорбление со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес Виктора Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности.

    «И это говорит наркоман-неонацист, который армию своей страны угробил на деньги, отобранные у европейцев, включая венгров», – заявила Захарова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский допустил оскорбительные высказывания в адрес Орбана из-за позиции Венгрии по вопросу поддержки Украины.

    Зеленский заявил: «Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта».

    Орбан отреагировал, поблагодарив «уважаемого» Зеленского за «очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский союз». Он подчеркнув, что обсуждение касается будущего Венгрии, Украины и Европы. «Эта дискуссия не о вас и не обо мне», – заявил Орбан.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал заявления Зеленского хамскими и сообщил об отказе выделять средства Украине.

    Комментарии (11)
    15 февраля 2026, 04:30 • Новости дня
    Резервуар с нефтепродуктами загорелся из-за обломков БПЛА в Краснодарском крае
    Резервуар с нефтепродуктами загорелся из-за обломков БПЛА в Краснодарском крае
    @ Официальный Telegram-канал ГУ МЧС по Краснодарскому краю

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения обломков беспилотника на территории поселка Волна загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    По предварительным данным, никто не пострадал. В тушении возгорания задействованы 67 человек и 20 единиц техники, сообщил оперативный штаб в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса. Также ограничения установлены в аэропортах СочиКраснодара и Геленджика.

    Комментарии (14)
    15 февраля 2026, 15:48 • Новости дня
    Политолог объяснил задержание экс-министра энергетики Украины Галущенко

    Политолог Лизан: Галущенко не повезло выбыть из «списка неприкасаемых»

    @ Olivier Hoslet/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Вполне вероятно, что на Украине начала меняться конфигурация властных отношений, из-за чего экс-министр энергетики Герман Галущенко выбыл из «списка неприкасаемых». Впрочем, в сенсационном деле Тимура Миндича он наверняка замешан, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее на Украине был задержан экс-министр энергетики страны Герман Галущенко.

    «Герман Галущенко – незаурядное лицо в украинской политике. В первую очередь нам доподлинно известно, что его имя упоминается на скандально известных пленках Тимура Миндича. И это не случайно, ведь без экс-министра энергетики столь масштабная коррупционная схема попросту не могла работать», – сказал политолог Иван Лизан.

    «Соответственно, вполне вероятно, что он также получал откаты с тех или иных случаев воровства. Суммы, скорее всего, немалые. Вопрос состоит лишь в том, почему его так долго не трогали. На мой взгляд, все дело во внутренних договоренностях украинского руководства со следователями НАБУ. Какие-то связи у офиса Владимира Зеленского с этой структурой все же имеются», – подчеркивает он.

    «Кроме того, не похоже, что Галущенко пытался сбежать с Украины. Все-таки поезд – это не тот вид транспорта, который используется для «скрытных вылазок» за границу. Допускаю, что речь идет о плановом выезде, информация о котором, впрочем, могла подсказать НАБУ в какое время и место стоит отправить людей, чтобы задержать экс-главу ведомства», – уточняет собеседник.

    «Соответственно, главная причина задержания, на мой взгляд, заключается в перераспределении сил в украинской власти. Впрочем, точных изменений, создавших данный прецедент, мы, вероятно, узнаем нескоро. Но важно отметить, что местные «князьки» не особо охотно покидают насиженные места и стараются держаться за них до последнего», – акцентирует эксперт.

    «Просто кому-то из них везет оказаться в нужных «списках неприкасаемых», а кому-то – нет. Главная «крыса», которая до сих пор с тонущего корабля так и не сбежала, бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, до сих пор находится в республике, и уходить не планирует. Поэтому Галущенко, скорее всего, попросту не повезло», – заключил Лизан.

    Ранее на Украине был задержан экс-министр энергетики страны Герман Галущенко. По информации Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), бывший чиновник в момент работы следователей пытался пересечь границу страны. Известно, что соответствующие действия были предприняты структурой в рамках операции «Мидас».

    Речь идет о разоблачении коррупции в компании «Энергоатом», о которой НАБУ отчитывалось в ноябре. Тогда же было проведено большое количество обысков, в том числе и на объектах, принадлежащих Галущенко. Основным организатором схемы следствие называло предпринимателя Тимура Миндича, бывшего бизнес-партнера Владимира Зеленского.

    По версии НАБУ, Миндич возглавлял группу, которая выстроила коррупционную схему в «Энергоатоме». К ней также могли быть причастны  советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов и другие должностные лица. Следствие утверждало, что участники группы получали откаты в размере 10–15% от стоимости заключаемых с ними контрактов, а затем легализовывали деньги через офис в центре Киева и сеть компаний-нерезидентов.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 09:44 • Новости дня
    ПВО за два часа уничтожила 88 украинских БПЛА над Россией и Черным морем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства ПВО уничтожили 88 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России и акваторией Черного моря за два часа, сообщило Минобороны РФ.

    Средства противовоздушной обороны уничтожили 88 беспилотных летательных аппаратов ВСУ за два часа, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    По данным ведомства, атака произошла 15 февраля с 7 до 9 часов утра. «Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 88 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской области, Республики Адыгея, акваторией Азовского моря, над территориями Брянской области, Волгоградской области, Краснодарского края, Ставропольского края и акваторией Черного моря», – говорится в сообщении Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вологодскую область атаковали шесть беспилотников.

    В результате уничтожения одного из беспилотников задержали движение поездов в Воронежской области.

    Силы ПВО в Удмуртии также уничтожили беспилотник.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 07:30 • Новости дня
    ПВО сбила 68 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО ночью перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны России.

    С 23.00 мск до 7.00 мск БПЛА были сбиты над акваториями Черного и Азовского морей, а также на территории Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма и Курской области, сообщило Минобороны России в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, результате украинской массированной атаки на Кубань пострадали два человека. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в результате падения обломков беспилотника на территории поселка Волна загорелся резервуар с нефтепродуктами.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 06:54 • Новости дня
    В результате украинской массированной атаки на Кубань пострадали два человека

    В результате украинской массированной атаки на Кубань пострадали два человека
    @ Официальный Telegram-канал министерства здравоохранения Краснодарского края

    Tекст: Антон Антонов

    Произошла массированная украинская атака, в результате которой госпитализированы два человека, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Кондратьев сообщил в Telegram о массированной атаке киевского режима на регион, которая началась поздно вечером и продолжалась всю ночь. Наиболее сложная ситуация сложилась в поселке Волна Темрюкского района, где повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы.

    По словам Кондратьева, в результате ранены два человека, они были оперативно госпитализированы и получили всю необходимую медицинскую помощь. В поселке Волна возникло несколько очагов возгорания, к их ликвидации привлечены 126 человек и 34 единицы техники, включая силы МЧС России по Краснодарскому краю.

    В Сочи атака привела к повреждению частного дома: выбиты окна и повреждена система отопления, жителям пообещали помощь в восстановлении имущества. В селе Юровка Анапы повреждена котельная, однако возгорания не произошло. Губернатор поручил максимально быстро восстановить работоспособность объекта теплоснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате падения обломков беспилотника на территории поселка Волна загорелся резервуар с нефтепродуктами. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что город подвергся атаке беспилотников.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 05:25 • Новости дня
    МИД подтвердил ужесточение позиции России после атаки Киева на резиденцию Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Москва действительно ужесточила свою позицию на переговорах после атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина, сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    По словам Галузина, изменения в переговорной линии действительно произошли. Замминистра уточнил, что не хотел бы выносить нюансы обсуждения на публику, передает ТАСС.

    «До участников состоявшегося 4-5 февраля в Абу-Даби заседания рабочей группы по вопросам безопасности в формате Россия-США-Украина наша ужесточенная позиция была доведена», – отметил замминистра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевский режим в конце 2025 года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА. В ответ российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник».

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 05:02 • Новости дня
    Беспилотники атаковали Сочи
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Система противовоздушной обороны была приведена в действие в Сочи для отражения атаки беспилотников, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

    «В Сочи работает система ПВО. Отражается атака беспилотных летательных аппаратов», – сообщил Прошунин в Telegram.

    Все городские службы переведены в состояние максимальной готовности, их работу координирует оперативный штаб. Прошунин подчеркнул важность соблюдения мер безопасности и обратился к жителям и гостям города с призывом сохранять спокойствие. В частности, он рекомендовал тем, кто находится рядом с береговой линией, не покидать помещения и находиться в комнатах без окон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Прошунин и глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин объявили об угрозе атаки беспилотников на территории города Сочи и федеральной территории Сириус. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в результате падения обломков беспилотника в поселке Волна загорелся резервуар с нефтепродуктами.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 07:46 • Новости дня
    РСЗО «Торнадо-С» уничтожила скопление личного состава сил спецопераций Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Казачьей Лопани на Харьковском направлении ударами РСЗО «Торнадо-С» группировки российских войск «Север» уничтожено скопление личного состава сил спецопераций Украины.

    «Противник потерял до взвода личного состава убитыми и ранеными, а также две единицы военной техники», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Харьковском направлении идут тяжелые встречные бои в окрестностях Волчанска, где «Северяне» значительно продвинулись вперед, отразив контратаки ВСУ при поддержке ударных БПЛА, артиллерии и ТОС.

    В районе Старицы российские штурмовые подразделения продвинулись на пяти участках фронта на 350 м и отразили одну контратаку ВСУ. В лесном массиве возле Симиновки «Северяне» заняли опорный пункт ВСУ и взяли в плен украинского военнослужащего.

    В Волчанских Хуторах занято более десяти домовладений, продвижение составило 300 м. На Хатненском участке фронта существенных изменений не произошло, но артиллерия «Северян» вела интенсивную работу по позициям ВСУ. На Липцовском участке артиллерия и FPV-расчеты группировки «Север» уничтожали пункты управления БПЛА ВСУ в Липцах и окрестностях.

    На Сумском направлении штурмовые подразделения «Севера» усилили давление на оборону Украины, используя артиллерию и тяжелые огнеметные системы, чтобы выбить ВСУ из укрытий. Украинское командование увеличило численность личного состава за счет мобилизации, однако отмечается низкая мотивация и дисциплина среди мобилизованных. Продвижение «Северян» в трех районах Сумской области – Сумском, Краснопольском и Глуховском – за сутки составило более 900 м на 17 участках фронта. Одна контратака ВСУ была отражена, двое украинских солдат взяты в плен.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта ситуация существенных изменений не претерпела, артиллерия «Севера» продолжала наносить удары по позициям ВСУ в районах Рыжевки и Искрисковщины.

    «За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской), трое взяты в плен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты ОТРК «Искандер» и РСЗО «Торнадо» группировки российских войск «Север» нанесли удар по скоплению резервов ВСУ в районе Печенегов в Харьковской области Украины.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 03:25 • Новости дня
    В Белгороде решили временно отключить горячую воду ради сохранения подачи тепла

    В Белгороде решили временно отключить горячую воду ради сохранения подачи тепла
    @ Оперштаб Белгородской области/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Подачу горячего водоснабжения в Белгороде решено временно прекратить, чтобы мощностей хватило на отопление, сообщил директор Белгородской теплосетевой компании Михаил Чефранов.

    «Учитывая предстоящее похолодание, для того чтобы обеспечить горожан теплом, было принято решение прекратить подачу горячего водоснабжения, потому что мощностей на горячее водоснабжение и на отопление, к сожалению, у нас не хватает. Поэтому сейчас налаживаем гидравлический режим, будем включать котлы и будем подавать тепло жителям города», – приводит слова Чефранова Оперативный штаб Белгородской области.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил в Telegram, что «со стороны тепловиков и энергетиков» проведен анализ состояния энергосистемы, пострадавшей после обстрелов ВСУ.

    «Мы понимаем, что те дома города Белгорода, которые подключены к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона не смогут получать горячую воду», – сообщил он.

    При этом сохраняется подача холодной воды, газа и электроэнергии, работа канализации, которые обеспечиваются как постоянными, так и резервными источниками. Все аварийные службы продолжают работать на местах для устранения последствий повреждений. Гладков подчеркнул, что ущерб от обстрелов очень значительный.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту России Владимиру Путину о последствиях украинских обстрелов региона. Вячеслав Гладков сообщил о серьезных повреждениях инфраструктуры. Оперативный штаб Белгородской области проинформировал о восстановлении газоснабжения, которое было нарушено атаками ВСУ.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 07:15 • Новости дня
    Мужчина в Одессе ударил ножом сотрудника ТЦК

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе мужчина ножом ударил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), сообщили в Одесском областном военкомате.

    В сообщении говорится, что «общая группа оповещения» остановила мужчину для проверки его военно-учетных документов. При этом, как заявили в ТЦК, он напал на патруль военкомата с ножом, передает РИА «Новости».

    Один из военных «получил ранения». Нападавший, использовав замешательство военных, сумел скрыться. Пострадавший военнослужащий был госпитализирован, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу также сообщалось, что в Одессе сотрудники полиции и ТЦК задержали бывшего охранника предпринимателя, который ранее рассказал о коррупции в СБУ и связях с Владимир Зеленским. В центре Одессы восемь сотрудников военкомата задержали мужчину в шортах и тапочках и увезли его, несмотря на сопротивление прохожих.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 03:41 • Новости дня
    Песков призвал помнить про роль Запада в организации переворота на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно помнить, что США, Великобритания, Франция и Германия участвовали в организации госпереворота на Украине в 2014 году, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «После 2014 года поменялось все», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Он отметил, что «кровавый» государственный переворот на Украине был организован руками Запада – «с прямым участием Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Германии».

    «И мы должны это помнить», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков указывал, что украинский Евромайдан являлся силовым переворотом, который спонсировался из-за рубежа.

    21 ноября 2013 года в Киеве начались протесты, которые вошли в историю как Евромайдан. За три месяца «мирный протест» перешел к кровавому госперевороту. Газета ВЗГЛЯД публиковала воспоминания очевидцев о тех событиях.

    Комментарии (0)
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

  • О газете
